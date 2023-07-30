«Ленинградец»
Команда Сергея Кирьякова стала одним из открытий старта сезона. «Ленинградец» в двух турах набрал 4 очка.
Петербуржцы забили всего лишь один мяч в двух матчах. Зато ворота команды оба раза оставались сухими.
Коэффициенты матча Ленинградец — Родина
Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Ленинградец» добыл историческую первую победу в первой лиге, минимально одолев «Енисей».
До того питерцы расписали сухую мировую с тульским «Арсеналом». И это еще не набрал своих лучших кондиций лидер атак команды Михаил Маркин!
Нет сомнений, что хозяева будут действовать в привычном для себя ключе. Основной задачей будет как можно надежнее сыграть в обороне.
«Родина»
Москвичи намерены покорить новый рубеж в виде повышения в классе. Кадровый потенциал у команды Дмитрия Парфенова вполне подходящий.
Правда, без потерь очков уже не получается. В двух стартовых турах первенства «Родина» набрала 4 очка, находясь на 4 месте в таблице.
В предыдущем туре «Родина» потеряла два очка. Выезд в Новороссийск завершился сухим паритетом.
Безусловно, в этом поединке «Родина» будет активно атаковать. Атака во главе Иваном Тимошенко должна проявить свои лучшие качества.
Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать агрессивно. Команда Парфенова должна постепенно прибавлять.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Родины» предлагают — 2.24.
На викторию «Ленинградца» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.28.
«Родина» смотрится мощнее новичка первой лиги, и уж
Наш прогноз — Победа «Родины». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.28.