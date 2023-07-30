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    Москвичи поставят на место команду Кирьякова

    «Ленинградец» — «Родина». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Первая лига, 30 июля 2023 года

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    Сергей Кирьяков
    «Ленинградец» сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 июля, начало — в 18:00 мск. «Ленинградец» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 30 Июля 2023 года
    Ленинградец
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    •  Ленинградец 18:00 Родина Родина
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    «Ленинградец»

    Команда Сергея Кирьякова стала одним из открытий старта сезона. «Ленинградец» в двух турах набрал 4 очка.

    Петербуржцы забили всего лишь один мяч в двух матчах. Зато ворота команды оба раза оставались сухими.

    Коэффициенты матча Ленинградец — Родина

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  • 3.153.302.30Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Ленинградец» добыл историческую первую победу в первой лиге, минимально одолев «Енисей».

    Прогнозы на ФНЛ

    До того питерцы расписали сухую мировую с тульским «Арсеналом». И это еще не набрал своих лучших кондиций лидер атак команды Михаил Маркин!

    Нет сомнений, что хозяева будут действовать в привычном для себя ключе. Основной задачей будет как можно надежнее сыграть в обороне.

    «Родина»

    Москвичи намерены покорить новый рубеж в виде повышения в классе. Кадровый потенциал у команды Дмитрия Парфенова вполне подходящий.

    Правда, без потерь очков уже не получается. В двух стартовых турах первенства «Родина» набрала 4 очка, находясь на 4 месте в таблице.

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  • Вчера

    • В предыдущем туре «Родина» потеряла два очка. Выезд в Новороссийск завершился сухим паритетом.

    Безусловно, в этом поединке «Родина» будет активно атаковать. Атака во главе Иваном Тимошенко должна проявить свои лучшие качества.

    Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать агрессивно. Команда Парфенова должна постепенно прибавлять.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Родины» предлагают — 2.24.

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    На викторию «Ленинградца» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.28.

    «Родина» смотрится мощнее новичка первой лиги, и уж точно будет активно атаковать.

    Наш прогноз — Победа «Родины». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.28.

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    «Ленинградец» — «Родина»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. Москвичи поставят на место команду Кирьякова
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