«Ленинградец» сыграет на своем поле с «Родиной» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 30 июля, начало — в 18:00 мск. «Ленинградец» — «Родина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ленинградец»

Команда Сергея Кирьякова стала одним из открытий старта сезона. «Ленинградец» в двух турах набрал 4 очка.

Петербуржцы забили всего лишь один мяч в двух матчах. Зато ворота команды оба раза оставались сухими.

Коэффициенты матча Ленинградец — Родина 1X2Новым игрокам 3.153.302.30Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела блестяще. «Ленинградец» добыл историческую первую победу в первой лиге, минимально одолев «Енисей».

Прогнозы на ФНЛ

До того питерцы расписали сухую мировую с тульским «Арсеналом». И это еще не набрал своих лучших кондиций лидер атак команды Михаил Маркин!

Нет сомнений, что хозяева будут действовать в привычном для себя ключе. Основной задачей будет как можно надежнее сыграть в обороне.

«Родина»

Москвичи намерены покорить новый рубеж в виде повышения в классе. Кадровый потенциал у команды Дмитрия Парфенова вполне подходящий.

Правда, без потерь очков уже не получается. В двух стартовых турах первенства «Родина» набрала 4 очка, находясь на 4 месте в таблице.

В предыдущем туре «Родина» потеряла два очка. Выезд в Новороссийск завершился сухим паритетом.

Безусловно, в этом поединке «Родина» будет активно атаковать. Атака во главе Иваном Тимошенко должна проявить свои лучшие качества.

Нет сомнений, что в этом матче гости будут действовать агрессивно. Команда Парфенова должна постепенно прибавлять.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Родины» предлагают — 2.24.

На викторию «Ленинградца» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.28.

«Родина» смотрится мощнее новичка первой лиги, и уж точно будет активно атаковать .

Наш прогноз — Победа «Родины». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.24. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.28.