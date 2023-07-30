В 16-м туре чемпионата Норвегии встретятся команды из верхней части турнирной таблицы. «Бранн» дома сыграет против «Викинга». Начало матча — 30 июля в 18:00 по московскому времени. «Бранн» — «Викинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бранн»

В последнее время «Бранн» побеждает только дома. По игре на своем поле клуб из Бергена является лучшей командой чемпионата, наряду с «Будё-Глимт». У обоих коллективов по 6 побед и 2 ничьи.

А вот в гостях «Бранн» выступает не так успешно. В 8-ми выездных встречах «красные» только дважды брали верх над своими соперниками.

В прошлом туре «Бранн» играл против соседей по турнирной таблице — «Тромсё». Новички чемпионата потерпели поражение со счетом 1:3 и опустились с пятой на шестую позицию.

Все прогнозы на футбол

На данный момент «красные» имеют в своем активе 27 очков в 16-ти играх. Отставание от тройки сильнейших составляет 3 балла.

«Викинг»

В прошлом туре «Викинг» удержал вторую позицию в турнирной таблице, одержав домашнюю победу над «Олесунном» (3:1). После ничьей в первом тайме (1:1) команда из Ставангера вышла вперед в середине второй половины, а финальную точку поставила на 4-й минуте компенсированного времени.

Эта победа стала для «тёмно-синих» шестой подряд. «Викинг» не проигрывает в чемпионате почти два месяца. Последний раз подопечные Бьярте Лунде Аарсхейма уступали в матче 9-го тура против «Мольде» (3:4).

Команда показывает яркий атакующий футбол и находится в тройке лучших коллективов по результативности. На счету «Викинга» 34 забитых мяча и по этому показателю «тёмно-синие» уступают только «Мольде» (38 голов) и «Будё-Глимт» (43).

У команды из Ставангера 32 очка в 15-ти матчах. Отставание от лидера «Будё-Глимт» достаточно велико (9 баллов), но побороться за медали турнира «Викингу» вполне реально.

Прогноз и ставки

«Бранн» является фаворитом матча по версии букмекеров. На победу хозяев поля предлагают коэффициент 1.80.

Триумф «Викинга» оценен в коэффициент 3.80, ничья идет за 4.30.

Последние матчи «Викинга» показывают, что эта команда хороша как на своем, так и на чужом поле. Вполне вероятно, что в предстоящей встрече гости могут набрать очки против неуступчивого соперника.

Наш прогноз и ставка — Фора (0) на «Викинг» с коэффициентом 2.90.

Также рассмотрим вариант ставки на то, что команды обменяются голами в первом тайме. Коэффициент на это событие равен 3.05.