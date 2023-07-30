ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар и Килиан МбаппеНеважно, останется ли Мбаппе или нет — ПСЖ нужен новый центрфорвард ФабиньоПадение Фабиньо: «Ливерпуль» ищет новый «маяк» после резкого спада бразильца «Динамо»«Крылья Советов» — «Динамо». Онлайн
  • 20:57
    • УЕФА исключил «Ювентус» из еврокубков на один год
  • 20:01
    • Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бельгии, но первым стартовать будет Леклер
  • 16:24
    • Шнайдер уступила в полуфинале турнира в Гамбурге
  • 17:21
    • «РБ Лейпциг» продлил контракт с главным тренером
    Все новости спорта

    «Базель» наконец одержит победу?

    «Базель» — «Винтертур». Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, чемпионат Швейцарии, 30 июля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Базель
    Прогноз и ставки на «Базель» — «Винтертур»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тьерно Барри
    Во втором туре швейцарской Суперлиги «Базель» сыграет дома против «Винтертура». Начало матча — 30 июля в 17:30 по московскому времени. «Базель» — «Винтертур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Базель»

    Один из самых титулованных клубов Швейцарии начал новый сезон с двух поражений подряд. Вряд ли болельщики ждали от своей команды такого старта.

    В первом туре чемпионата против «Санкт-Галлена» на выезде «Базель» сам усложнил себе жизнь, оставшись в меньшинстве на 69-й минуте игры. На тот момент счет был равным (1:1), но гости не смогли выстоять вдесятером и пропустили решающий мяч на 86-й минуте матча.

    Проблемы дисциплинарного характера у команды продолжились и в Лиге Конференций. В минувший четверг в матче второго квалификационного раунда «Базель» уступил дома казахстанскому «Тоболу» со счетом 1:3. При этом швейцарцы доигрывали встречу с девятью футболистами на поле.

    Все прогнозы на футбол

    Сразу два футболиста «Базеля» получили по красной карточке во втором тайме. Примечательно, что нападающий швейцарской команды Тьерно Барри удалился с поля во второй встрече подряд.

    «Винтертур»

    В прошлом сезоне эта команда спаслась от вылета в Первую лигу. По окончанию сезона «Винтертур» занял 9-е место в турнирной таблице и опередил «Сьон», который занял последнюю строчку, на одно очко.

    Клуб из одноименного города стал худшей командой лиги по количеству забитых мячей. «Винтертур» 32 раза распечатал ворота соперника, при этом пропустил в свои 66 раз.

  • Трансферный дайджест. 18 — 24 июля
  • Сага по Мбаппе, Верратти и Захарян сменят команды, Коло-Муани нарасхват
  • 24/07/2023

    • В первом туре нового сезона подопечные Патрика Рахмена строго сыграли в обороне, но и сами не забили. Домашняя встреча против «Люцерна» закончилась со счетом 0:0.

    До начала чемпионата «Винтертур» в июле сыграл 5 товарищеских поединков и во всех из них праздновал успех. Самую крупную победу трехкратный чемпион Швейцарии одержал над «Янг Феллоуз Ювентус» (7:0). Также стоит отметить разгромы, которые «Винтертур» учинил «Брюлю» и «Бадену» — оба раза по 5:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Базелю». На победу хозяев предлагают коэффициент 1.75.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Виктория «Винтертура» оценена с коэффициентом 4.50, на ничью можно поставить за 3.85.

    Вполне вероятно, что «Винтертур» попадет под горячую руку «Базеля». «Красно-синие» потерпели два обидных поражения подряд и команда намерена отыграться на более слабом сопернике.

    Наш прогноз и ставка — Фора (-1,5) на «Базель» с коэффициентом 2.85.

    В 5-ти из 6-ти последних матчах с участием «Винтертура» забивала только одна из команд. Еще один вариант ставки — Обе забьют (нет) за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.22
  • Прогноз на матч Франция (жен) — Бразилия (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Рух — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аугсбург — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Волеренга — Саннефьорд
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Металлист 1925 — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Урал — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сокол — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч РФШ Рига — Тукумс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Нефтчи Фергана — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Лозанна — Грассхоппер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Стабек — Мольде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Лугано — Санкт-Галлен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Базель» — «Винтертур»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 30.07.2023. Прогнозы на футбол. «Базель» наконец одержит победу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры