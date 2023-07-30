Во втором туре швейцарской Суперлиги «Базель» сыграет дома против «Винтертура». Начало матча — 30 июля в 17:30 по московскому времени. «Базель» — «Винтертур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Базель»

Один из самых титулованных клубов Швейцарии начал новый сезон с двух поражений подряд. Вряд ли болельщики ждали от своей команды такого старта.

В первом туре чемпионата против «Санкт-Галлена» на выезде «Базель» сам усложнил себе жизнь, оставшись в меньшинстве на 69-й минуте игры. На тот момент счет был равным (1:1), но гости не смогли выстоять вдесятером и пропустили решающий мяч на 86-й минуте матча.

Проблемы дисциплинарного характера у команды продолжились и в Лиге Конференций. В минувший четверг в матче второго квалификационного раунда «Базель» уступил дома казахстанскому «Тоболу» со счетом 1:3. При этом швейцарцы доигрывали встречу с девятью футболистами на поле.

Все прогнозы на футбол

Сразу два футболиста «Базеля» получили по красной карточке во втором тайме. Примечательно, что нападающий швейцарской команды Тьерно Барри удалился с поля во второй встрече подряд.

«Винтертур»

В прошлом сезоне эта команда спаслась от вылета в Первую лигу. По окончанию сезона «Винтертур» занял 9-е место в турнирной таблице и опередил «Сьон», который занял последнюю строчку, на одно очко.

Клуб из одноименного города стал худшей командой лиги по количеству забитых мячей. «Винтертур» 32 раза распечатал ворота соперника, при этом пропустил в свои 66 раз.

В первом туре нового сезона подопечные Патрика Рахмена строго сыграли в обороне, но и сами не забили. Домашняя встреча против «Люцерна» закончилась со счетом 0:0.

До начала чемпионата «Винтертур» в июле сыграл 5 товарищеских поединков и во всех из них праздновал успех. Самую крупную победу трехкратный чемпион Швейцарии одержал над «Янг Феллоуз Ювентус» (7:0). Также стоит отметить разгромы, которые «Винтертур» учинил «Брюлю» и «Бадену» — оба раза по 5:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры в предстоящем матче отдают предпочтение «Базелю». На победу хозяев предлагают коэффициент 1.75.

Виктория «Винтертура» оценена с коэффициентом 4.50, на ничью можно поставить за 3.85.

Вполне вероятно, что «Винтертур» попадет под горячую руку «Базеля». «Красно-синие» потерпели два обидных поражения подряд и команда намерена отыграться на более слабом сопернике.

Наш прогноз и ставка — Фора (-1,5) на «Базель» с коэффициентом 2.85.