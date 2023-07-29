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    Смогут ли француженки обыграть Бразилию?

    Франция (жен) — Бразилия (жен). Ставка (к. 3.22) и прогноз на женский чемпионат мира 29 июля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Франция (жен) — Бразилия (жен)
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    Ари Боржес
    Женская сборная Франции сыграет с командой Бразилии в рамках второго тура групповго этапа чемпионата мира. Матч пройдет 29 июля в Брисбене (Австралия), начало — в 13:00 мск. Франция (жен) — Бразилия (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Франция (жен)

    Француженки провалили первый матч, сыграв вничью с футболистками с Ямайки.

    Встреча завершилась со счетом 0:0. Интересно, что ничью в этом матче отдавали за 10.00.

    Безусловно, для команды Эрве Ренара, который в конце прошлого года вместе с мужской сборной Саудовской Аравии «прибил» Аргентину, это очень печальный результат.

    Ко всему прочему, это говорит о том, что сборная Франции, похоже, не готова к борьбе за чемпионский титул.

    Также стоит отметить, что в одном из июльских товарищеских матчей, как раз перед началом турнира, французские футболистки проиграли Австралии (0:1)

    Бразилия (жен)

    А вот у бразильянок в первом туре не было проблем. Они начали турнир с разгромной победы над Панамой — 4:0.

    Защита панамской сборной вообще не знала, что делать с Ари Боржес, которая в итоге оформила хет-трик.

    В начале месяца бразильские футболистки легко обыграли в товарищеском матче сборную Чили — 4:0.

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    На двух предыдущих чемпионатах мира бразильянки вышли из группы, но дальше 1/8 финала не смогли пробиться. Есть подозрение, что на этом турнире команда Пиа Сундхаге выступит значительно лучше.

    Прогноз и ставка

    На Францию в этом матче можно поставить за 2.64, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу Бразилии — за 2.72.

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    Бразильянок здесь устроит и ничья, тогда как француженкам желательно побеждать, чтобы не вляпаться в сосем уж неприятную историю. Впрочем, команде Эрнера тоже подойдет ничья, вряд ли они потеряютт очки в матче заключительного тура против Панамы.

    Скорее всего, это будет осторожный матч, с минимальным количеством забитых мячей.

    Ставка — ничья за 3.22.

    Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 7.40.

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    Франция (жен) — Бразилия (жен): прогноз, ставка (3.22), статистика, коэффициенты матча 29.07.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли француженки обыграть Бразилию?
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