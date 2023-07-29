Женская сборная Франции сыграет с командой Бразилии в рамках второго тура групповго этапа чемпионата мира. Матч пройдет 29 июля в Брисбене (Австралия), начало — в 13:00 мск. Франция (жен) — Бразилия (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Франция (жен)

Француженки провалили первый матч, сыграв вничью с футболистками с Ямайки.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Интересно, что ничью в этом матче отдавали за 10.00.

Безусловно, для команды Эрве Ренара, который в конце прошлого года вместе с мужской сборной Саудовской Аравии «прибил» Аргентину, это очень печальный результат.

Ко всему прочему, это говорит о том, что сборная Франции, похоже, не готова к борьбе за чемпионский титул.

Также стоит отметить, что в одном из июльских товарищеских матчей, как раз перед началом турнира, французские футболистки проиграли Австралии (0:1)

Бразилия (жен)

А вот у бразильянок в первом туре не было проблем. Они начали турнир с разгромной победы над Панамой — 4:0.

Защита панамской сборной вообще не знала, что делать с Ари Боржес, которая в итоге оформила хет-трик.

В начале месяца бразильские футболистки легко обыграли в товарищеском матче сборную Чили — 4:0.

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На двух предыдущих чемпионатах мира бразильянки вышли из группы, но дальше 1/8 финала не смогли пробиться. Есть подозрение, что на этом турнире команда Пиа Сундхаге выступит значительно лучше.

Прогноз и ставка

На Францию в этом матче можно поставить за 2.64, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу Бразилии — за 2.72.

Бразильянок здесь устроит и ничья, тогда как француженкам желательно побеждать, чтобы не вляпаться в сосем уж неприятную историю. Впрочем, команде Эрнера тоже подойдет ничья, вряд ли они потеряютт очки в матче заключительного тура против Панамы.

Скорее всего, это будет осторожный матч, с минимальным количеством забитых мячей.

Ставка — ничья за 3.22.

Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 7.40.