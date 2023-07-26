В среду, 26 июля «Митьюлланд» на своём поле сыграет против «Прогреса». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. «Митьюлланд» — «Прогрес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Митьюлланд»

«Митьюлланд» в первой части чемпионата финишировал аж на восьмой строке и в финальную шестерку не попал. А в группе на вылет он занял седьмое (высшее) место.

Тем не менее, команде удалось пробиться в Лигу конференций через плей-офф. В стыковом матче она обыграла «Виборг» с минимальным счетом 1:0.

Новый сезон в датском первенстве уже стартовал, где сыграли только первый тур. В рамках него клуб обыграл «Видовре» (1:0) на своем поле.

Все прогнозы на Лигу конференций

В последних семи поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при пяти победах и одной ничьей, поэтому демонстрирует неплохую форму.

«Прогрес»

Люксембургский «Прогрес» выиграл у косовского «Гиляни» в рамках первого раунда квалификации Лиги конференций с общим счетом 4:2 по итогам двух игр.

В прошлом году у клуба из Нидеркорна были неплохие результаты на выезде, но на это вряд ли стоит обращать внимание, учитывая уровень чемпионата Люксембурга.

Зато можно вспомнить, что три года назад «Прогресс» прошел два раунда в квалификации Лиги Европы, выиграв у валлийского «Кардиффа» и ирландского «Корк Сити».

Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков кряду во всех турнирах пяти победах и двух ничьих, что свидетельствует о его отличной форме.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Митьюлланд», коэффициент на победу которого равен 1,20. Успех «Прогреса» оценивается в 13,10, ничья — в 6,75.

В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,12.

Еще один вариант ставки — обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2,16, ведь в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом — больше 2,5 голов.