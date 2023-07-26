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    Как «Митьюлланд» проведет старт в еврокубках?

    «Митьюлланд» — «Прогрес». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 26 июля 2023 года

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    «Митьюлланд» — фаворит матча
    В среду, 26 июля «Митьюлланд» на своём поле сыграет против «Прогреса». Это первая игра 2-го отборочного раунда Лиги конференций. «Митьюлланд» — «Прогрес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Митьюлланд»

    «Митьюлланд» в первой части чемпионата финишировал аж на восьмой строке и в финальную шестерку не попал. А в группе на вылет он занял седьмое (высшее) место.

    Тем не менее, команде удалось пробиться в Лигу конференций через плей-офф. В стыковом матче она обыграла «Виборг» с минимальным счетом 1:0.

    Новый сезон в датском первенстве уже стартовал, где сыграли только первый тур. В рамках него клуб обыграл «Видовре» (1:0) на своем поле.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В последних семи поединках во всех турнирах коллектив потерпел одно поражение при пяти победах и одной ничьей, поэтому демонстрирует неплохую форму.

    «Прогрес»

    Люксембургский «Прогрес» выиграл у косовского «Гиляни» в рамках первого раунда квалификации Лиги конференций с общим счетом 4:2 по итогам двух игр.

    В прошлом году у клуба из Нидеркорна были неплохие результаты на выезде, но на это вряд ли стоит обращать внимание, учитывая уровень чемпионата Люксембурга.

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    • Зато можно вспомнить, что три года назад «Прогресс» прошел два раунда в квалификации Лиги Европы, выиграв у валлийского «Кардиффа» и ирландского «Корк Сити».

    Сейчас у коллектива беспроигрышная серия в семь поединков кряду во всех турнирах пяти победах и двух ничьих, что свидетельствует о его отличной форме.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Митьюлланд», коэффициент на победу которого равен 1,20. Успех «Прогреса» оценивается в 13,10, ничья — в 6,75.

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    В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,12.

    Еще один вариант ставки — обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2,16, ведь в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника, и при этом — больше 2,5 голов.

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    «Митьюлланд» — «Прогрес»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 25.07.2023. Прогнозы на футбол. Как «Митьюлланд» проведет старт в еврокубках?
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