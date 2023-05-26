АГМК сыграет на своем поле с «Бухарой» в рамках 12-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 26 мая, начало — в 18:00 мск. АГМК — «Бухара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

АГМК

Эта команда начала чемпионат вполне прилично. Сейчас АГМК пребывает на 5 месте в турнирной таблице чемпионата Узбекистана.

С атакой у команды складывается очень даже неплохо. В 10 матчах игроки АГМК сподобились отличиться уже 18 забитыми мячами.

В своем последнем поединке команда добыла ничейный результат. На выезде АГМК обменялся голами с «Туроном» (1:1).

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Матчи с бухарцами для команды проходят относительно успешно. Из 5 последних очных встреч АГМК выиграл дважды, уступив один раз.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Тем паче, соперник имеет заметные сложности с реализацией.

«Бухара»

Эта команда стартовала не столь удачно. «Бухара» занимает 11 место, традиционно борясь за выживание в элите узбекского футбола.

«Бухара» в текущем чемпионате выиграла лишь дважды из 10 матчей. Да и всего 5 забитых мячей говорят о проблемах в атаке.

В предыдущем туре команда не смогла добыть даже балла. «Бухара» дома по всем статьям уступила «Согдиане» (0:2).

В двух своих последних матчах команда не забивала. Да и вообще, обе своих виктории бухарцы добыли с огромнейшей натугой.

«Бухара» уж точно будет стараться зацепиться за очки. Вот только проблем в игре команды громадье, и они вряд ли будут решены в ближайшее время.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу АГМК предлагают — 1.31.

На викторию «Бухары» дают — 9.10, ничья оценена — в 5.05.

АКМК борется за высокие места , к тому же «Бухара» имеет огромные сложности с реализацией.

Наш прогноз — Фора АГМК -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.23. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.23.