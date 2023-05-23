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    «Ухань Фри Таунс» прервет ничейную серию

    «Наньтун Чжиюнь» — «Ухань Фри Таунс». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, чемпионат Китая, 23 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлигу Китая Прогнозы на футбол Китая
    Прогноз и ставки на «Наньтун Чжиюнь» — «Ухань Фри Таунс»
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    «Ухань Фри Таунс»
    Во вторник, 23 мая, в рамках 9-го тура чемпионата Китая «Наньтун Чжиюнь» на своем поле сыграет против «Ухань Фри Таунс». Начало — в 14:35 по мск. «Наньтун Чжиюнь» — «Ухань Фри Таунс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 23 Мая 2023 года
    Nantong Zhiyun FC
  • Китай. Суперлига
    •  Nantong Zhiyun FC 14:35 Ухань Саньчжэнь Ухань Саньчжэнь
  • Ухань
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    «Наньтун Чжиюнь»

    Команда из провинции Цзянсу (Наньтун), похоже, в этом сезоне будет бороться за выживание в китайской Суперлиге. В настоящий момент коллектив, основанный лишь в 2016 году, занимает предпоследнее, пятнадцатое место в турнирной таблице.

    В активе подопечных португальского специалиста Давида Патрисиу лишь шесть очков. Они на один пункт опережают последний «Чжэцзян Профешионал», однако лишь на три балла отстают от восьмого «Шаньдун Тайшань». Плотность таблице сумасшедшая.

    «Наньтун Чжиюнь» лишь первый год выступает в Суперлиге, поэтому результаты оправданы. В прошлом году команда заняла третье место в турнирной таблице Первой лиги чемпионата страны и смогла повыситься в классе.

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    В прошлом туре «Наньтун Чжиюнь» сыграл вничью с «Шеньчжэнем» (1:1), а до этого были поражения от «Бэйцзин Гоань» (0:1), «Чжэцзян Профешионал» (1:2) и «Чанчунь Ятай» (1:2). Последняя победа датирована 26 апреля и матчем с «Хэнань Суншань Лунмэнь» (1:0).

    «Ухань Фри Таунс»

    Действующий чемпион Китая новый сезон начал не совсем удачно. В настоящий момент команда из провинции Хубэй, город Ухань, занимает лишь шестое место в турнирной таблице. В активе коллектива 11 набранных очков.

    Команда, созданная в 2013 году, на девять пунктов отстает от лидирующего «Шанхай Порт», а до третьего «Чэнду» и вовсе всего три балла. Вся борьба еще впереди. Думается, что «Ухань Фри Таунс» хочет сохранить титул у себя.

    Подопечные испанского специалиста Педро Морилльи провели одиннадцать матчей, в которых смогли одиннадцать раз поразить ворота соперника и девять раз пропустили в свои. В команде играют экс-игрок «Монако» и «Лацио» Уоллас, а также футболист сборной Румынии Николае Станчу.

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  • 17/05/2023

    • Последние четыре игры «Ухань Фри Таунс» завершил вничью. Команда не смогла определить сильнейшего в поединках с «Чэнду» (3:3), «Шанхай Шэньхуа» (1:1), «Хэнань Суншань Лунмэнь» (1:1) и «Чжэцзян Профешионал» (0:0). До этого были победы над «Циндао Джуннэн» (3:0) и «Мэйчжоу Хакка» (2:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают фаворитом гостей. На победу «Ухань Фри Таунс» предлагают поставить за 2.08.

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    На викторию «Наньтун Чжиюнь» дают 3.10, ничья оценена в 3.25.

    Наши ставка и прогноз — победа «Ухань Фри Таунс».

    Также поставим на то, что команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

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    «Наньтун Чжиюнь» — «Ухань Фри Таунс»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 23.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ухань Фри Таунс» прервет ничейную серию
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