«Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 мая, начало — в 16:30 мск. «Хоффенхайм» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

Эта команда отчаянно сражается за выживание в элите. «Хоффенхайм» находится на 14 месте, опережая опасную зону на 2 очка.

Вот только кадровых проблем у команды громадье. Например, в лазарет угодил ведущий защитник Павел Кадерабек.

Коэффициенты матча Хоффенхайм — Унион 1X2Новым игрокам 2.503.452.80Бонус$9500

В минувшем туре команда вновь уступила. «Хоффенхайм» на выезде не сумел разжиться очками в матче с «Вольфсбургом» (2:1).

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«Хоффенхайм» проиграл 18 матчей из 32. Да и оборона команды явно не отличается монолитностью: 54 пропущенных мяча.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Другого выхода у них уже попросту нет, да и конкуренты не дремлют.

«Унион»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На данный момент «Унион» пребывает на 4 месте в турнирной таблице.

Главной проблемой является откровенно слабая атака. В 32 матчах чемпионата берлинцы забили всего 48 раз.

Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Унион» дома уверенно переиграл крепкий «Фрайбург» (4:2).

Берлинцы сражаются за попадание в тройку. «Унион» имеет все шансы оказаться в зоне Лиги чемпионов, оторвавшись от того же «Фрайбурга» на 3 очка.

«Унион» обыграл «Хоффенхайм» в двух последних очных встречах. Последнее же поражение случилось почти 3 года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.50.

На викторию «Униона» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.40.

Берлинцы выглядят предпочтительнее оппонента, который к тому же имеет проблемы в обороне.

Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Победа «Униона» за 2.80.