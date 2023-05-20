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    Берлинцы подтолкнут «Хоффенхайм» к пропасти

    «Хоффенхайм» — «Унион». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Бундеслига, 20 мая 2023 года

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    «Хоффенхайм»
    «Хоффенхайм» сыграет на своем поле с «Унионом» в рамках 33-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 мая, начало — в 16:30 мск. «Хоффенхайм» — «Унион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 20 Мая 2023 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 16:30 Унион Унион
  • Берлин
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    «Хоффенхайм»

    Эта команда отчаянно сражается за выживание в элите. «Хоффенхайм» находится на 14 месте, опережая опасную зону на 2 очка.

    Вот только кадровых проблем у команды громадье. Например, в лазарет угодил ведущий защитник Павел Кадерабек.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Унион

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  • 2.503.452.80Бонус$9500
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    В минувшем туре команда вновь уступила. «Хоффенхайм» на выезде не сумел разжиться очками в матче с «Вольфсбургом» (2:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Хоффенхайм» проиграл 18 матчей из 32. Да и оборона команды явно не отличается монолитностью: 54 пропущенных мяча.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Другого выхода у них уже попросту нет, да и конкуренты не дремлют.

    «Унион»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает довольно прилично. На данный момент «Унион» пребывает на 4 месте в турнирной таблице.

    Главной проблемой является откровенно слабая атака. В 32 матчах чемпионата берлинцы забили всего 48 раз.

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    • Минувший тур чемпионата команда провела удачно. «Унион» дома уверенно переиграл крепкий «Фрайбург» (4:2).

    Берлинцы сражаются за попадание в тройку. «Унион» имеет все шансы оказаться в зоне Лиги чемпионов, оторвавшись от того же «Фрайбурга» на 3 очка.

    «Унион» обыграл «Хоффенхайм» в двух последних очных встречах. Последнее же поражение случилось почти 3 года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Униона» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.40.

    Берлинцы выглядят предпочтительнее оппонента, который к тому же имеет проблемы в обороне.

    Наш прогноз — Обе не забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Победа «Униона» за 2.80.

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    «Хоффенхайм» — «Унион»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.05.2023. Прогнозы на футбол. Берлинцы подтолкнут «Хоффенхайм» к пропасти
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