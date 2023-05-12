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    Вернется ли «Лацио» на второе место Серии А?

    «Лацио» — «Лечче». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Серия А, 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Лечче»
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    «Лацио» идет на третьем месте
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Лечче» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 12 Мая 2023 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 21:45 Лечче Лечче
  • Лечче
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    «Лацио»

    «Лацио» с 64 зачетными пунктами расположился на третьей позиции в турнирной таблице. До второй строчки — всего два очка, а вот от пятой оторвался на шесть баллов.

    В минувшем туре римский коллектив потерпел поражение от «Милана» со счетом 0:2. Хотя перед этим ему удалось переиграть дома «Сассуоло» (2:0).

    Коэффициенты матча Лацио — Лечче

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    В четырех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство, «бьянкочелести» потерпели три поражения при одной победе.

    Все прогнозы на Серию А

    Это говорит о том, что форма хозяев поля оставляет желать лучшего, поэтому у соперника есть определенный шанс на очки.

    «Лечче»

    С 31 зачетным пунктом «Лечче» расположился на 16-й позиции в турнирной таблице итальянской Серии А. От зоны вылета команда оторвалась всего на четыре очка.

    В своей последней проведенной игре первенства салентийцы потерпели поражение от «Вероны» со счетом 0:1. И эта неудача стала второй кряду.

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    • Вне родных стен в рамках чемпионата страны «Лечче» уступил в своих последних пяти поединках. А до этого неудачного периода он выиграл две игры подряд вдали от дома.

    В 11 последних играх, которые пришлись на итальянскую Серию А, коллектив одержал только одну победу при девяти поражениях и одной ничьей, так что гости переживают явные проблемы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 1,73. Успех «Лечче» оценивается в 5,33, ничья — в 3,64.

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    Хозяева — явный фаворит, в девяти последних победных матчах которых было забито меньше 3,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2,04.

    Еще один вариант ставки — «Лацио» выиграет 1-й тайм и матч за 2,50, ведь хозяева, как фаворит, способны воплотить в жизнь такой сценарий.

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    «Лацио» — «Лечче»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Лацио» на второе место Серии А?
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