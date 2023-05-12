«Лацио» сыграет на своем поле с «Лечче» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 21:45 мск. «Лацио» — «Лечче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

«Лацио» с 64 зачетными пунктами расположился на третьей позиции в турнирной таблице. До второй строчки — всего два очка, а вот от пятой оторвался на шесть баллов.

В минувшем туре римский коллектив потерпел поражение от «Милана» со счетом 0:2. Хотя перед этим ему удалось переиграть дома «Сассуоло» (2:0).

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В четырех последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство, «бьянкочелести» потерпели три поражения при одной победе.

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Это говорит о том, что форма хозяев поля оставляет желать лучшего, поэтому у соперника есть определенный шанс на очки.

«Лечче»

С 31 зачетным пунктом «Лечче» расположился на 16-й позиции в турнирной таблице итальянской Серии А. От зоны вылета команда оторвалась всего на четыре очка.

В своей последней проведенной игре первенства салентийцы потерпели поражение от «Вероны» со счетом 0:1. И эта неудача стала второй кряду.

Вне родных стен в рамках чемпионата страны «Лечче» уступил в своих последних пяти поединках. А до этого неудачного периода он выиграл две игры подряд вдали от дома.

В 11 последних играх, которые пришлись на итальянскую Серию А, коллектив одержал только одну победу при девяти поражениях и одной ничьей, так что гости переживают явные проблемы.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 1,73. Успех «Лечче» оценивается в 5,33, ничья — в 3,64.

Хозяева — явный фаворит, в девяти последних победных матчах которых было забито меньше 3,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2,04.

Еще один вариант ставки — «Лацио» выиграет 1-й тайм и матч за 2,50, ведь хозяева, как фаворит, способны воплотить в жизнь такой сценарий.