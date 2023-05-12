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    «Ботафого» потеряет первые очки в сезоне

    «Ботафого» — «Коринтианс». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Бразилии, 12 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ботафого» — «Коринтианс»
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    В ночь на 12 мая в рамках 5-го тура бразильской Серии А «Ботафого» на своем поле сыграет против «Коринтианса». Начало встречи запланировано на 01:30 по мск. «Ботафого» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 12 Мая 2023 года
    Ботафого
  • Бразилия. Серия А
    •  Ботафого 01:30 Коринтианс Коринтианс
  • Бразилия. Серия А
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    «Ботафого»

    Прошлый чемпионат Бразилии «Ботафого» завершил на 11 позиции и получил путевку в южноамериканский кубок. Причем отставание от зоны Кубка Либертадорес составило всего два очка.

    Новый же розыгрыш Серии А клуб из Рио-де-Жанейро начал просто блестяще, выиграв все четыре проведенные встречи, забив в них 12 мячей при четырех пропущенных.

    Стоит отметить, что последний раз «одинокая звезда» проигрывала еще в начале марта. После того она провел 14 игр, выиграв 11 из них. В минувшем туре она дома одолела «Атлетико Минейро» со счетом 2:0.

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    В родных же стенах «Ботафого» не знает горечи поражений на протяжении восьми матчей во всех турнирах, выйдя победителем за это время в семи случаях.

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» минувший розыгрыш Серии А завершил на четвертой позиции, отстав на пять баллов от третьего призового места. Отметим, что данная позиция дала команде прямой билет в Кубок Либертадорес.

    И в этом турнире коллектив из Сан-Паулу успел отыграть уже три игры, раз победив и дважды проиграв, и идет пока третьим в своем квартете, отставая от второй строки на три пункта.

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    • В новом чемпионате страны «всемогущие» в четырех проведенных матчах смогли раз выиграть, раз сыграть вничью и дважды проиграть. И с четырьмя очками они находятся в нижней части турнирки.

    В своей последней проведенной игре «Коринтианс» дома расписал мировую 1:1 с «Форталезой», а перед этим дважды подряд уступал. В гостях же у него только одна виктория за прошедшие семь игр при четырех фиаско и двух мировых.

    Отметим, что «Каринтианс» выиграл у «Ботафого» в трех последних очных противостояниях, в том числе и дважды в прошлом чемпионате — 1:0 и 3:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ботафого» предлагают — 1.95.

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    На викторию «Коринтианса» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.40.

    В данном противостоянии прогнозируем, что «Коринтианс» сможет отобрать очки у «Ботафого», так как «всемогущие» очень даже неплохо играют против «одинокой звезды» в последнее время.

    Но в о же время, особо не верим и в выигрыш приезжего коллектива, поэтому ставим еще здесь на ничью.

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    «Ботафого» — «Коринтианс»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на футбол. «Ботафого» потеряет первые очки в сезоне
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