В ночь на 12 мая в рамках 5-го тура бразильской Серии А «Ботафого» на своем поле сыграет против «Коринтианса». Начало встречи запланировано на 01:30 по мск. «Ботафого» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ботафого»

Прошлый чемпионат Бразилии «Ботафого» завершил на 11 позиции и получил путевку в южноамериканский кубок. Причем отставание от зоны Кубка Либертадорес составило всего два очка.

Новый же розыгрыш Серии А клуб из Рио-де-Жанейро начал просто блестяще, выиграв все четыре проведенные встречи, забив в них 12 мячей при четырех пропущенных.

Стоит отметить, что последний раз «одинокая звезда» проигрывала еще в начале марта. После того она провел 14 игр, выиграв 11 из них. В минувшем туре она дома одолела «Атлетико Минейро» со счетом 2:0.

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В родных же стенах «Ботафого» не знает горечи поражений на протяжении восьми матчей во всех турнирах, выйдя победителем за это время в семи случаях.

«Коринтианс»

«Коринтианс» минувший розыгрыш Серии А завершил на четвертой позиции, отстав на пять баллов от третьего призового места. Отметим, что данная позиция дала команде прямой билет в Кубок Либертадорес.

И в этом турнире коллектив из Сан-Паулу успел отыграть уже три игры, раз победив и дважды проиграв, и идет пока третьим в своем квартете, отставая от второй строки на три пункта.

В новом чемпионате страны «всемогущие» в четырех проведенных матчах смогли раз выиграть, раз сыграть вничью и дважды проиграть. И с четырьмя очками они находятся в нижней части турнирки.

В своей последней проведенной игре «Коринтианс» дома расписал мировую 1:1 с «Форталезой», а перед этим дважды подряд уступал. В гостях же у него только одна виктория за прошедшие семь игр при четырех фиаско и двух мировых.

Отметим, что «Каринтианс» выиграл у «Ботафого» в трех последних очных противостояниях, в том числе и дважды в прошлом чемпионате — 1:0 и 3:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ботафого» предлагают — 1.95.

На викторию «Коринтианса» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.40.

В данном противостоянии прогнозируем, что «Коринтианс» сможет отобрать очки у «Ботафого», так как «всемогущие» очень даже неплохо играют против «одинокой звезды» в последнее время.

Но в о же время, особо не верим и в выигрыш приезжего коллектива, поэтому ставим еще здесь на ничью.