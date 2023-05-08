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    «Юргорден» окажется сильнее «Кальмара»

    «Юргорден» — «Кальмар». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Швеции, 8 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Юргорден» — «Кальмар»
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    «Юргорден»
    8 мая в Стокгольме на «Теле2 Арене» в рамках 7-го тура шведской Аллсвенскан «Юргорден» сыграет против «Кальмара». Начало — в 20:10 по мск. «Юргорден» — «Кальмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 08 Мая 2023 года
    Юргорден
  • Стокгольм
    •  Юргорден 20:10 Кальмар Кальмар
  • Кальмар
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    «Юргорден»

    Минувший чемпионат страны «Юргорден» завершил на второй позиции, проиграв семь баллов победителю, а третье место опередил всего лишь на одно очка.

    Новый сезон стокгольмцы начали с Кубка Швеции, где добрались до полуфинала, проиграв там прошлогоднему победитель чемпионата «Хеккену» со счетом 0:3.

    В текущем же первенстве страны «зоопарк» по итогам шести туров находится в середине турнирной таблицы, выиграв два поединка при одной мировой и трех фиаско.

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    «Юргорден» проиграл свои две последние игры, поочередно уступив на выезде 1:2 «Дегерфорсу» и 1:4 «Хеккену». Дома же он выиграл оба матча этого чемпионата.

    «Кальмар»

    «Кальмар» в прошлом чемпионате Швеции финишировал на четвертой позиции. От призовых мест он отстал значительно, а пятую строку опередил лишь на балл.

    В начале сезона в Кубке Швеции «красно-белые» завершили свое выступление на четвертьфинальной стадии, проиграв в серии послематчевых пенальти «Мьельбю».

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    • В этом чемпионате коллектив по итогам шести туров с 11 очками идет четвертым. Стартовал он с поражения, после чего выиграл три поединка подряд, а затем дважды подряд сыграл вничью.

    Мировые были в гостях 0:0 с аутсайдером «Варбергом» и дома с середняком «Сириусом» 2:2. На выезде же в текущем сезоне у «Кальмара» пока одна победа в трех проведенных встречах.

    В прошлом чемпионате эти команды обменялись домашними викториями, а перед этим в двух первенствах подряд побеждал только «Юргорден».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Юргордена» предлагают — 1.85.

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    На викторию «Кальмара» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.60.

    В данной паре отдает предпочтение «Юргордену», который сильно выступает в родных стенах и в последнее время зачастую обыгрывает «Кальмар» в очных противостояниях.

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    «Юргорден» — «Кальмар»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 08.05.2023. Прогнозы на футбол. «Юргорден» окажется сильнее «Кальмара»
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