8 мая в Стокгольме на «Теле2 Арене» в рамках 7-го тура шведской Аллсвенскан «Юргорден» сыграет против «Кальмара». Начало — в 20:10 по мск. «Юргорден» — «Кальмар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юргорден»

Минувший чемпионат страны «Юргорден» завершил на второй позиции, проиграв семь баллов победителю, а третье место опередил всего лишь на одно очка.

Новый сезон стокгольмцы начали с Кубка Швеции, где добрались до полуфинала, проиграв там прошлогоднему победитель чемпионата «Хеккену» со счетом 0:3.

В текущем же первенстве страны «зоопарк» по итогам шести туров находится в середине турнирной таблицы, выиграв два поединка при одной мировой и трех фиаско.

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«Юргорден» проиграл свои две последние игры, поочередно уступив на выезде 1:2 «Дегерфорсу» и 1:4 «Хеккену». Дома же он выиграл оба матча этого чемпионата.

«Кальмар»

«Кальмар» в прошлом чемпионате Швеции финишировал на четвертой позиции. От призовых мест он отстал значительно, а пятую строку опередил лишь на балл.

В начале сезона в Кубке Швеции «красно-белые» завершили свое выступление на четвертьфинальной стадии, проиграв в серии послематчевых пенальти «Мьельбю».

В этом чемпионате коллектив по итогам шести туров с 11 очками идет четвертым. Стартовал он с поражения, после чего выиграл три поединка подряд, а затем дважды подряд сыграл вничью.

Мировые были в гостях 0:0 с аутсайдером «Варбергом» и дома с середняком «Сириусом» 2:2. На выезде же в текущем сезоне у «Кальмара» пока одна победа в трех проведенных встречах.

В прошлом чемпионате эти команды обменялись домашними викториями, а перед этим в двух первенствах подряд побеждал только «Юргорден».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Юргордена» предлагают — 1.85.

На викторию «Кальмара» дают — 4.30, ничья оценена — в 3.60.

В данной паре отдает предпочтение «Юргордену», который сильно выступает в родных стенах и в последнее время зачастую обыгрывает «Кальмар» в очных противостояниях.