«Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 24-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 мая, начало — в 13:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Донецк

«Шахтер» Донецк уверенно лидирует. Правда, сама игра «горняков» вызывает вопросы, да и результаты добиваются натужно.

Отрыв от идущего следом «Днепра-1» составляет 5 очков. Правда, у днепрян еще имеется матч в запасе.

В минувшем туре УПЛ «Шахтер» Донецк добыл три очка. На выезде команда Игоря Йовичевича вырвала победу над «Колосом» (1:3).

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До того «Шахтер» Донецк расписал мировую с киевским «Динамо» (1:1). Причем в той встрече дончане смотрелись невыразительно.

В этой встрече хозяева наверняка будут пытаться забить быстрый мяч. Йовичевич вполне может выставить на матч двух номинальных форвардов.

«Минай»

Закарпатцы сражаются за выживание. Команда Владимира Шарана сейчас находится на 13 месте, опережая зону прямого вылета на 4 очка.

Ныне «Минай» не балует стабильностью результатов. Более того, закарпатцы забивают реже всех в лиге: 17 мячей в 23 матчах.

«Минай» выиграл лишь 5 поединков из 23. Правда, не так давно команда минимально переиграла крепкий «Кривбасс».

Гости явно намерены сыграть вторым номером. Тем паче, Шаран за свою тренерскую карьеру неоднократно давал бой «горнякам».

Правда, за четырехматчевую историю очных встреч закарпатцы лишь однажды отбирали очки у «Шахтера». Было это полтора года назад.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» предлагают — 1.18.

На викторию «Миная» дают — 14.50, ничья оценена — в 7.40.

Закарпатцы постараются максимально надежно сыграть в обороне , да и «горняки» частенько транжирят голевые моменты.

Наш прогноз — Фора «Миная» +1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.28.