ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Адмирал» в плей-оффСенсационный «Адмирал», крутая «Сибирь» и еще 5 запоминающихся моментов завершившегося сезона КХЛ Рики Симон и Сонг ЯдонгЯдонг нокаутировал Симона, Боральо выиграл четвертый бой кряду. Обзор карда UFC Vegas 72 «Торонто» в шестом матче серииДолгожданный четвертьфинал для «Торонто», позор «Бостона», вылет «Колорадо»
  • 19:51
    • Кудерметова переиграла Касаткину и вышла в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
  • 17:44
    • Карацев одолел Де Минора и сыграет с Медведевым в 1/8 финала турнира в Мадриде
  • 17:05
    • «Локомотив-Кубань» неожиданно одолел ЦСКА и вышел в финал Единой лиги ВТБ
    Все новости спорта

    «Горняки» упрутся в закарпатские тылы

    «Шахтер» Донецк — «Минай». Прогноз, ставка (к. 2.48) на футбол, УПЛ, 3 мая 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Шахтер Донецк Прогнозы на Минай
    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Минай»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Сикан
    «Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Минаем» в рамках 24-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 мая, начало — в 13:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Минай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 03 Мая 2023 года
    Шахтёр Д
  • Донецк
    •  Шахтёр Д 13:00 Минай Минай
  • Минай
    •

    «Шахтер» Донецк

    «Шахтер» Донецк уверенно лидирует. Правда, сама игра «горняков» вызывает вопросы, да и результаты добиваются натужно.

    Отрыв от идущего следом «Днепра-1» составляет 5 очков. Правда, у днепрян еще имеется матч в запасе.

    В минувшем туре УПЛ «Шахтер» Донецк добыл три очка. На выезде команда Игоря Йовичевича вырвала победу над «Колосом» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    До того «Шахтер» Донецк расписал мировую с киевским «Динамо» (1:1). Причем в той встрече дончане смотрелись невыразительно.

    В этой встрече хозяева наверняка будут пытаться забить быстрый мяч. Йовичевич вполне может выставить на матч двух номинальных форвардов.

    «Минай»

    Закарпатцы сражаются за выживание. Команда Владимира Шарана сейчас находится на 13 месте, опережая зону прямого вылета на 4 очка.

    Ныне «Минай» не балует стабильностью результатов. Более того, закарпатцы забивают реже всех в лиге: 17 мячей в 23 матчах.

  • Это эпоха «Манчестер Сити». Кто и что может остановить команду Гвардиолы?
  • Есть только два варианта, которые могут угрожать доминированию манчестерского клуба
  • 28/04/2023

    • «Минай» выиграл лишь 5 поединков из 23. Правда, не так давно команда минимально переиграла крепкий «Кривбасс».

    Гости явно намерены сыграть вторым номером. Тем паче, Шаран за свою тренерскую карьеру неоднократно давал бой «горнякам».

    Правда, за четырехматчевую историю очных встреч закарпатцы лишь однажды отбирали очки у «Шахтера». Было это полтора года назад.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» предлагают — 1.18.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Миная» дают — 14.50, ничья оценена — в 7.40.

    Закарпатцы постараются максимально надежно сыграть в обороне, да и «горняки» частенько транжирят голевые моменты.

    Наш прогноз — Фора «Миная» +1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.48. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.28.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Денвер — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Хачанов — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чорич — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Легия — Ракув
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Ширак — Пюник
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Нефтчи — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Судува — Шяуляй
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Калев
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Альмерия — Эльче
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Фрайбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шахтер» Донецк — «Минай»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на футбол. «Горняки» упрутся в закарпатские тылы
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры