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    Уверенная виктория «россонери»?

    «Милан» — «Кремонезе». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, Серия А, 3 мая 2023 года

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    Оливье Жиру
    «Милан» сыграет на своем поле с «Кремонезе» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 мая, начало — в 22:00 мск. «Милан» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Мая 2023 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:00 Кремонезе Кремонезе
  • Кремона
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    «Милан»

    Миланцы в нынешнем сезоне и близко не напоминают себя образца прошлогодней давности. Сейчас команда занимает лишь 5 место в турнирной таблице.

    А вот за попадание в зону Лиги чемпионов «Милан» еще поборется. Отставание от конкурентов небольшое, и есть все шансы его нивелировать.

    Коэффициенты матча Милан — Кремонезе

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  • 1.305.2011.00Бонус$9500
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    В своем последнем поединке «россонери» добыли 1 балл. «Милан» на выезде расписал мировую с «Ромой» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    До того миланцы переиграли «Лечче» (2:0). Да и в Лиге чемпионов «россонери» прошли в полуфинал, одолев «Наполи».

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Атака во главе с Оливье Жиру с первых минут понесется к воротам соперника.

    «Кремонезе»

    Эта команда еще борется за выживание. «Кремонезе» находится на 19 месте, отставая от спасительной 17 позиции на 7 очков.

    В 32 матчах Серии А «Кремонезе» выиграл только трижды. Да и атака не блещет результативностью: всего 28 забитых мячей в 32 матчах.

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    • В своем предыдущем поединке команда вновь не сумела победить. Дома «Кремонезе» расписал мировую с «Вероной» (1:1).

    До того кремонцы дали бой «Фиорентине» (0:0). Просто многое было потеряно еще до зимы, и теперь команде будет крайне сложно избежать вылета.

    «Кремонезе» вряд ли сможет зацепиться за очки в этой встрече. Соперник явно сильнее, к тому же имеет серьезную турнирную мотивацию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Милана» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Кремонезе» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.00.

    Атака миланцев явно способна быстро вскрыть оборону аутсайдера, что и осуществит.

    Наш прогноз — Фора «Милана» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Фора «Милана» -2.5 за 3.45.

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    «Милан» — «Кремонезе»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «россонери»?
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