«Милан» сыграет на своем поле с «Кремонезе» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 мая, начало — в 22:00 мск. «Милан» — «Кремонезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

Миланцы в нынешнем сезоне и близко не напоминают себя образца прошлогодней давности. Сейчас команда занимает лишь 5 место в турнирной таблице.

А вот за попадание в зону Лиги чемпионов «Милан» еще поборется. Отставание от конкурентов небольшое, и есть все шансы его нивелировать.

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В своем последнем поединке «россонери» добыли 1 балл. «Милан» на выезде расписал мировую с «Ромой» (1:1).

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До того миланцы переиграли «Лечче» (2:0). Да и в Лиге чемпионов «россонери» прошли в полуфинал, одолев «Наполи».

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Атака во главе с Оливье Жиру с первых минут понесется к воротам соперника.

«Кремонезе»

Эта команда еще борется за выживание. «Кремонезе» находится на 19 месте, отставая от спасительной 17 позиции на 7 очков.

В 32 матчах Серии А «Кремонезе» выиграл только трижды. Да и атака не блещет результативностью: всего 28 забитых мячей в 32 матчах.

В своем предыдущем поединке команда вновь не сумела победить. Дома «Кремонезе» расписал мировую с «Вероной» (1:1).

До того кремонцы дали бой «Фиорентине» (0:0). Просто многое было потеряно еще до зимы, и теперь команде будет крайне сложно избежать вылета.

«Кремонезе» вряд ли сможет зацепиться за очки в этой встрече. Соперник явно сильнее, к тому же имеет серьезную турнирную мотивацию.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Милана» предлагают — 1.33.

На викторию «Кремонезе» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.00.

Атака миланцев явно способна быстро вскрыть оборону аутсайдера , что и осуществит.

Наш прогноз — Фора «Милана» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Фора «Милана» -2.5 за 3.45.