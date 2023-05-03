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    «Краснодар» остановит «Акрон»

    «Краснодар» — «Акрон». Ставка (к. 4.20) и прогноз на футбол, Кубок России, 3 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Акрон»
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    «Краснодар»
    «Краснодар» сыграет на своем поле с «Акроном» в рамках полуфинала Пути регионов Кубка России. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 19:30 мск. «Краснодар» — «Акрон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф 03 Мая 2023 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 19:30 Акрон Акрон
  • Тольятти
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    «Краснодар»

    Команда из одноименного города с большим трудом пробился на эту стадию турнира. Сначала краснодарцы выиграли свою группу, набрав 13 очков. Соперниками коллектива из Краснодара были «Локомотив», «Пари НН» и «Химки».

    После этого «быки» уступили по сумме двух встреч ЦСКА в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России и вылетели в Путь регионов. Там они сначала разгромили «Ахмат» (3:0), потом по пенальти переиграли «Ростов», а затем также в серии послематчевых одиннадцатиметровых сломили сопротивление «Крыльев Советов».

    Коэффициенты матча Краснодар — Акрон

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    В чемпионате подопечные Владимира Ивича занимают шестое место в турнирной таблице. В активе «Краснодара» 39 очков после 25 игр. Команда сможет замахнуться лишь на топ-5.

    Все прогнозы на РПЛ

    В последней игре «Краснодар» сыграл вничью с «Уралом» (1:1), а перед этим уступил «Спартаку» (3:4). Лишь перед этим команда одолела «Сочи» (2:0), «Пари НН» (3:1) и «Химки» (6:0).

    «Акрон»

    Тольяттинская команда начала свой путь в Кубке России с матча против «Торпедо» из Владимира (1:0). После этого она оказалась сильнее «Пересвета» (5:0) и «Алании» (1:0).

    На стадии 1/32 финала команда из Тольятти переиграла московское «Торпедо» (2:0), затем в серии пенальти выбила столичный «Локомотив», после чего также в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов победила и третью команду из Москвы — «Динамо».

    И, наконец, в четвертьфинале «Акрон» оказался сильнее московского «Спартака» (2:1). В Первой лиге подопечные Евгения Калешина борются за выживание и занимают лишь тринадцатое место в турнирной таблице. В активе команды 36 очков после 29 матчей.

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  • 19/04/2023

    • В последней игре «Акрон» сыграл вничью с «Кубанью» (1:1), а до этого крупно уступил «Нефтехимику» (0:3). Последняя победа в Первой лиге была зафиксирована еще 1 апреля в поединке против «Родины» (3:1).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают явным фаворитом хозяев поля. На победу «Краснодара» предлагают поставить за 1.37.

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    На викторию «Акрона» дают 8.50, ничья оценена в 4.90.

    Думается, что сказка «Акрона» завершится, поэтому поставим на победу «Краснодара» минимум в два мяча.

    Также ожидаем результативный матч, поэтому поставим на то, что будет забито минимум четыре мяча.

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    «Краснодар» — «Акрон»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.05.2023. Прогнозы на футбол. «Краснодар» остановит «Акрон»
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