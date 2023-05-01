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    «Малага» продолжит серию побед

    «Малага» — «Уэска». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 1 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Малага» — «Уэска»
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    «Малага»
    В понедельник, 1 мая, «Малага» на своем поле сыграет против «Уэски» в 38-м туре второго испанского дивизиона. Начало поединка намечено на 19:30 по мск. «Малага» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 01 Мая 2023 года
    Малага
  • Малага
    •  Малага 19:30 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
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    «Малага»

    «Малага» всеми силами пытается избежать понижения в классе. За пять туров до финиша она находится в зоне вылета, отставая на пять очков от безопасной позиции.

    Полуфиналист Лиги чемпионов в финишном отрезке последних семи игр чемпионата проиграл только раз, еще дважды в этот период он сыграл вничью и добился четырех викторий.

    Коэффициенты матча Малага — Уэска

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    Три из них пришлись на последние три тура первенства. В минувшем игровом дне «анчоусы» одолели на выезде со счетом 2:0 «Луго». Ранее они обыграли в гостях 2:1 «Вильярреал-2» и 1:0 дома «Картахену».

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    У «медуз» только два домашних фиаско за последние 12 встреч первенства. Помимо них, «Малага» пять игр свела вничью и добилась такого же количества побед.

    «Уэска»

    С 47 зачетными баллами «Уэска» засела в середине турнирной таблицы Сегунды, отставая на 11 баллов от зоны плей-офф, которые уже нереально отыграть.

    У «оскенцев» всего лишь две виктории за прошедшие 11 встреч чемпионата. Еще в данном отрезке они дважды уступали, а остальные семь поединков завершили мировыми исходами.

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    • В минувшем туре первенства коллектив поделил очки на своем поле с «Тенерифе», сыграв 1:1, а игровым днем ранее он потерпел минимальное выездное фиаско от «Андорры» 0:1.

    В гостевых поединках «Уэска» не может победить в минувших 13 поединках чемпионата, в которых он семь раз сыграл вничью и шесть матчей проиграл.

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    В истории противостояний этих команд «Уэска» ни разу не проигрывала «Малаге», выиграв четыре раза при одном мировом исходе.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Малаги» — 2.15, победа «Уэски» — 3.60, ничья — 3.15.

    «Малага» до последнего тура будет цепляться за спасительную соломинку и приложит все силы, чтобы заработать в этой игре три очка.

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    «Малага» — «Уэска»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 01.05.2023. Прогнозы на футбол. «Малага» продолжит серию побед
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