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    Догонит ли «Вест Хэм» «Кристал Пэлас»?

    «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм». Ставка (к. 1.95) и прогноз на чемпионат Англии по футболу 29 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»
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    «Вест Хэм» борется за выживание
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в 34-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 14:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 29 Апреля 2023 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 14:30 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Кристал Пэлас»

    Команда занимает 12-ю позицию с 37-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» уже имеет невысокий риск спуститься к зоне вылета, ведь отрыв составляет 8 очков.

    Еще недавно «Орлы» переживали один из самых трудных периодов в нынешнем сезоне. В этот период за 12 матчей в АПЛ клуб не выиграл, 7 раз проиграв и 5 раз сыграв вничью.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Вест Хэм

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    Но лондонцы сменили главного тренера, которым снова стал Рой Ходжсон, что позволило им встряхнуть коллектив и не проиграть в четырех последующих матчах при трех победах.

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    Тем не менее, в прошлом поединке коллектив проиграл «Вулверхэмптону» (0:2) на выезде, поэтому его форма не дает уверенности в успехе.

    «Вест Хэм»

    Команда сражается за выживание, хотя по своему потенциалу обязана бороться за выход в еврокубки. Нынешнее 14-е место для «Молотобойцев», которые на три очка отстают от соперника, сродни явной неудаче.

    «Вест Хэм» лишь ненамного отдалился от опасной зоны. Да и с реализацией у команды отнюдь не все безоблачно.

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    • Зато в Лиге конференций лондонцы преуспевают. Команда смогла пройти в полуфинал турнира, выбросив за борт крепкий «Гент».

    В прошлом туре коллектив потерпел поражение от «Ливерпуля» (1:2) в упорном матче после пяти матчей кряду без неудач, поэтому гости способны увезти домой хотя бы один балл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры не видят фаворита: коэффициент на победу обеих команд равен 2,73. Ничья оценивается в 3,24.

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    В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,30, ведь в четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.

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    «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 29.04.2023. Прогнозы на футбол. Догонит ли «Вест Хэм» «Кристал Пэлас»?
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