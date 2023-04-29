«Кристал Пэлас»
Команда занимает 12-ю позицию с 37-ю очками в активе. «Кристал Пэлас» уже имеет невысокий риск спуститься к зоне вылета, ведь отрыв составляет 8 очков.
Еще недавно «Орлы» переживали один из самых трудных периодов в нынешнем сезоне. В этот период за 12 матчей в АПЛ клуб не выиграл, 7 раз проиграв и 5 раз сыграв вничью.
Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Вест Хэм
Но лондонцы сменили главного тренера, которым снова стал Рой Ходжсон, что позволило им встряхнуть коллектив и не проиграть в четырех последующих матчах при трех победах.
Тем не менее, в прошлом поединке коллектив проиграл «Вулверхэмптону» (0:2) на выезде, поэтому его форма не дает уверенности в успехе.
«Вест Хэм»
Команда сражается за выживание, хотя по своему потенциалу обязана бороться за выход в еврокубки. Нынешнее 14-е место для «Молотобойцев», которые на три очка отстают от соперника, сродни явной неудаче.
«Вест Хэм» лишь ненамного отдалился от опасной зоны. Да и с реализацией у команды отнюдь не все безоблачно.
Зато в Лиге конференций лондонцы преуспевают. Команда смогла пройти в полуфинал турнира, выбросив за борт крепкий «Гент».
В прошлом туре коллектив потерпел поражение от «Ливерпуля» (1:2) в упорном матче после пяти матчей кряду без неудач, поэтому гости способны увезти домой хотя бы один балл.
Прогноз и ставки
Букмекеры не видят фаворита: коэффициент на победу обеих команд равен 2,73. Ничья оценивается в 3,24.
В четырех из пяти последних матчей гостей забивали оба соперника.
Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.
Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,30, ведь в четырех последних матчах гостей было забито больше 2,5 голов.