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    «Ньюкасл» снова выиграет у «Тоттенхэма»?

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.92) и ставки на чемпионат Англии 23 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
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    «Ньюкасл» выиграл пять из шести предыдущих матчей в АПЛ
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в 32-м туре чемпионата Англии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:00 мск. «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Апреля 2023 года
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрал 56 очков.

    На прошлой неделе «сороки» потерпели болезненное поражение от «Астон Виллы» — 0:3.

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Тоттенхэм

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    И тут надо признать, что это был один из немногих случаев в сезоне, когда «Ньюкасл» действительно выглядел хуже соперника.

    С учетом того, что перед этим «Ньюкасл» одержал пять побед подряд, этот результат действительно стал сюрпризом.

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    • Но в любом случае пока что неудачу на поле «Астон Виллы» можно считать неприятным недоразумением. Очевидно, что «Ньюкасл», у которого по-прежнему лучшая оборона в лиге (всего лишь 24 пропущенных мяча в 30 матчах), готов к борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» находится на пятой строчке, набрав в 31-м матче 53 очка. При этом у конкурентов за место в топ-4 есть по игре в запасе.

    В прошлом туре лондонский клуб проиграл на своем поле «Борнмуту» — 2:3. Соперник забил решающий гол в компенсированное время.

    И после этого матча, пожалуй, стало ясно, что «шпоры» завершат сезон за пределами топ-4. Команда нуждается не только в классном тренере, но и в новых игроках.

    Все прогнозы на АПЛ

    Ранее в апреле «Тоттенхэм» не смог выиграть на поле «Эвертона» (1:1) и одержал гостевую победу над «Брайтоном» (2:1), которая стала единственным приятным моментом после отставки Антонио Конте.

    Безвыигрышная гостевая серия «Тоттенхэма» в АПЛ составляет четыре матча.

    Прогноз и ставка

    На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 1.92, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Тоттенхэма» — за 4.33.

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    В первом круге «сороки» выиграли на поле «Тоттенхэма» со счетом 2:1.

    И если судить по недавним матчам «шпор», очень сомнительно, что они смогут взять реванш. «Ньюкасл» будет максимально заряжен на результат после неудачного матча с «Астон Виллой».

    К слову, «Ньюкасл» до сих пор пропустил лишь девять мячей на своем поле в рамках АПЛ.

    Ставка — победа «Ньюкасла» за 1.92.

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    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» снова выиграет у «Тоттенхэма»?
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