«Лион»
Эта команда сражается за 5 место, хотя по своему потенциалу обязана бороться за выход в Лигу чемпионов. Нынешнее 7 место для лионцев сродни явной неудаче.
«Лион» отстает от искомого 5 места на 5 очков. Зато оборона команды действует относительно надежно: всего 34 пропущенных мяча в 31 матче.
Коэффициенты матча Лион — Марсель
В минувшем туре «Лион» добыл викторию. На выезде «ткачи» сумели одолеть крепенькую «Тулузу» (1:2).
Эта победа стала для лионцев второй кряду. До того был обыгран ершистый «Ренн» (3:1), так что сейчас «ткачи» на подъеме.
В этой встрече хозяева явно будут активно атаковать. Шансы запрыгнуть в топ-5 еще имеются, и уж в домашних матчах нужно брать свое.
«Марсель»
Марсельцы на данный момент находятся на 2 месте. Правда, отставание от лидера ПСЖ составляет аж 8 очков.
Радует результативностью и атака «Марселя». В 31 матче марсельцы отличились уже 57 точными выстрелами.
Минувший тур Лиги 1 принес команде важнейшую викторию. «Марсель» в родных стенах уверенно переиграл одного из аутсайдеров «Труа» (3:1).
Более того, команда не проигрывает уже почти два месяца. Однако марсельцы частенько теряют очки, что называется, на ровном месте.
В матче первого круга «Марсель» минимально переиграл лионцев. Правда, до того последняя победа марсельцев случилась еще в 2019 году.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 2.50.
На викторию «Марселя» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.50.
Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.