ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Севилья» — «МЮ»Самоликвидация. Ошибки Де Хеа и Магуайра оставили «МЮ» без Лиги Европы «Наполи» — «Милан»ЛЧ. «Реал» и «Ман Сити» не испытали проблем, конец надежд «Наполи» на золотой дубль Хорхе Масвидаль5 самых ярких побед Хорхе Масвидаля
  • 00:12
    • «Арсенал» вырвал ничью в матче с «Саутгемптоном»
  • 23:58
    • Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» переиграть «Анже»
  • 22:09
    • «Зенит» переиграл УНИКС в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
  • 21:53
    • ЦСКА обыграл «Ак Барс» и вышел вперед в серии
  • 19:45
    • Джокович проиграл Лайовичу и покинул турнир в Баня-Луке
    Все новости спорта

    В Лионе состоится голевое шоу!

    «Лион» — «Марсель». Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Лига 1, 23 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на Лион Прогнозы на Марсель Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лион» — «Марсель»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексис Санчес
    «Лион» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 21:45 мск. «Лион» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 23 Апреля 2023 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 21:45 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
    •

    «Лион»

    Эта команда сражается за 5 место, хотя по своему потенциалу обязана бороться за выход в Лигу чемпионов. Нынешнее 7 место для лионцев сродни явной неудаче.

    «Лион» отстает от искомого 5 места на 5 очков. Зато оборона команды действует относительно надежно: всего 34 пропущенных мяча в 31 матче.

    Коэффициенты матча Лион — Марсель

    1X2Новым игрокам
  • 2.503.652.65Фрибет$40
    •

    В минувшем туре «Лион» добыл викторию. На выезде «ткачи» сумели одолеть крепенькую «Тулузу» (1:2).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Эта победа стала для лионцев второй кряду. До того был обыгран ершистый «Ренн» (3:1), так что сейчас «ткачи» на подъеме.

    В этой встрече хозяева явно будут активно атаковать. Шансы запрыгнуть в топ-5 еще имеются, и уж в домашних матчах нужно брать свое.

    «Марсель»

    Марсельцы на данный момент находятся на 2 месте. Правда, отставание от лидера ПСЖ составляет аж 8 очков.

    Радует результативностью и атака «Марселя». В 31 матче марсельцы отличились уже 57 точными выстрелами.

  • Фактор Холанна и еще пять причин, почему «Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов
  • В этой Лиге чемпионов у команды Хосепа Гвардиолы остался лишь один серьезный соперник
  • 19/04/2023

    • Минувший тур Лиги 1 принес команде важнейшую викторию. «Марсель» в родных стенах уверенно переиграл одного из аутсайдеров «Труа» (3:1).

    Более того, команда не проигрывает уже почти два месяца. Однако марсельцы частенько теряют очки, что называется, на ровном месте.

    В матче первого круга «Марсель» минимально переиграл лионцев. Правда, до того последняя победа марсельцев случилась еще в 2019 году.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 2.50.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Марселя» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.50.

    Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, которые наверняка проявят себя в этой встрече.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Флорида — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Миннесота — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Миннесота — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  3.75
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Кызыл-Жар — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Химки — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Музетти — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Молчан — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Потапова — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Осасуна — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лион» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.63), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на футбол. В Лионе состоится голевое шоу!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры