«Лион» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 21:45 мск. «Лион» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лион»

Эта команда сражается за 5 место, хотя по своему потенциалу обязана бороться за выход в Лигу чемпионов. Нынешнее 7 место для лионцев сродни явной неудаче.

«Лион» отстает от искомого 5 места на 5 очков. Зато оборона команды действует относительно надежно: всего 34 пропущенных мяча в 31 матче.

Коэффициенты матча Лион — Марсель 1X2Новым игрокам 2.503.652.65Фрибет$40

В минувшем туре «Лион» добыл викторию. На выезде «ткачи» сумели одолеть крепенькую «Тулузу» (1:2).

Все прогнозы на Лигу 1

Эта победа стала для лионцев второй кряду. До того был обыгран ершистый «Ренн» (3:1), так что сейчас «ткачи» на подъеме.

В этой встрече хозяева явно будут активно атаковать. Шансы запрыгнуть в топ-5 еще имеются, и уж в домашних матчах нужно брать свое.

«Марсель»

Марсельцы на данный момент находятся на 2 месте. Правда, отставание от лидера ПСЖ составляет аж 8 очков.

Радует результативностью и атака «Марселя». В 31 матче марсельцы отличились уже 57 точными выстрелами.

Минувший тур Лиги 1 принес команде важнейшую викторию. «Марсель» в родных стенах уверенно переиграл одного из аутсайдеров «Труа» (3:1).

Более того, команда не проигрывает уже почти два месяца. Однако марсельцы частенько теряют очки, что называется, на ровном месте.

В матче первого круга «Марсель» минимально переиграл лионцев. Правда, до того последняя победа марсельцев случилась еще в 2019 году.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лиона» предлагают — 2.50.

На викторию «Марселя» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.50.

Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей , которые наверняка проявят себя в этой встрече.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.63. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.50.