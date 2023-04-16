«Вольфсбург»
«Волки» находятся на 9 месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» сражается за попадание в еврокубки.
Отметим относительную надежность тылов команды. В 27 поединках хозяева поля пропустили в свои ворота 36 мячей.
Коэффициенты матча Вольфсбург — Байер
Свой последний поединок клуб провел неудачно. «Вольфсбург» на выезде потерпел поражение от «Гладбаха» (0:2).
В последних пяти поединках коллектив одержал одну победу при одном поражении и трех ничьих, поэтому ему будет нелегко выиграть в грядущей дуэли.
«Байер»
«Байер» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка. Отставание от идущего четвертым «Фрайбурга» составляет пять очков.
Прямо сейчас можно смело заявить, что «Байер» находится в отличной форме. Достаточно взглянуть на его результаты.
Беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо составляет 10 матчей, но победная, которая завершилась в последней игре, составила семь поединков.
Прервать успехи коллектива в первом встрече четвертьфинала Лиги Европы удалось бельгийскому «Юниону» (1:1), так что гости отправляются к сопернику не в лучшем настроении.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 2,43. Успех «Вольфсбурга» оценивается в 2,80, ничья — в 3,68.
Гости выиграли семь из последних восьми поединков при одной ничьей.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет за 2,43.
Еще один вариант ставки — «Байер» не проиграет, и тотал больше 2,5 голов 2,70, ведь гости не знают поражений 10 последних матчей и в шести из них было забито больше 2,5 голов.