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    Приблизится ли «Байер» к зоне Лиги чемпионов?

    «Вольфсбург» — «Байер». Ставка (к. 2.43) и прогноз на чемпионат Германии 16 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Байер»
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    «Байер» борется за еврокубки
    «Вольфсбург» сыграет на своем поле против «Байера» в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 20:30 мск. «Вольфсбург» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 16 Апреля 2023 года
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    «Вольфсбург»

    «Волки» находятся на 9 месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» сражается за попадание в еврокубки.

    Отметим относительную надежность тылов команды. В 27 поединках хозяева поля пропустили в свои ворота 36 мячей.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Байер

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  • 2.753.652.40Фрибет$40
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    Свой последний поединок клуб провел неудачно. «Вольфсбург» на выезде потерпел поражение от «Гладбаха» (0:2).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В последних пяти поединках коллектив одержал одну победу при одном поражении и трех ничьих, поэтому ему будет нелегко выиграть в грядущей дуэли.

    «Байер»

    «Байер» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка. Отставание от идущего четвертым «Фрайбурга» составляет пять очков.

    Прямо сейчас можно смело заявить, что «Байер» находится в отличной форме. Достаточно взглянуть на его результаты.

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    • Беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо составляет 10 матчей, но победная, которая завершилась в последней игре, составила семь поединков.

    Прервать успехи коллектива в первом встрече четвертьфинала Лиги Европы удалось бельгийскому «Юниону» (1:1), так что гости отправляются к сопернику не в лучшем настроении.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 2,43. Успех «Вольфсбурга» оценивается в 2,80, ничья — в 3,68.

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    Гости выиграли семь из последних восьми поединков при одной ничьей.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет за 2,43.

    Еще один вариант ставки — «Байер» не проиграет, и тотал больше 2,5 голов 2,70, ведь гости не знают поражений 10 последних матчей и в шести из них было забито больше 2,5 голов.

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    «Вольфсбург» — «Байер»: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на футбол. Приблизится ли «Байер» к зоне Лиги чемпионов?
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