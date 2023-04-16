«Вольфсбург» сыграет на своем поле против «Байера» в рамках 28-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 20:30 мск. «Вольфсбург» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

«Волки» находятся на 9 месте в турнирной таблице Бундеслиги. «Вольфсбург» сражается за попадание в еврокубки.

Отметим относительную надежность тылов команды. В 27 поединках хозяева поля пропустили в свои ворота 36 мячей.

Коэффициенты матча Вольфсбург — Байер 1X2Новым игрокам 2.753.652.40Фрибет$40

Свой последний поединок клуб провел неудачно. «Вольфсбург» на выезде потерпел поражение от «Гладбаха» (0:2).

Все прогнозы на Бундеслигу

В последних пяти поединках коллектив одержал одну победу при одном поражении и трех ничьих, поэтому ему будет нелегко выиграть в грядущей дуэли.

«Байер»

«Байер» занимает шестое место в турнирной таблице Бундеслиги после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 43 очка. Отставание от идущего четвертым «Фрайбурга» составляет пять очков.

Прямо сейчас можно смело заявить, что «Байер» находится в отличной форме. Достаточно взглянуть на его результаты.

Беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо составляет 10 матчей, но победная, которая завершилась в последней игре, составила семь поединков.

Прервать успехи коллектива в первом встрече четвертьфинала Лиги Европы удалось бельгийскому «Юниону» (1:1), так что гости отправляются к сопернику не в лучшем настроении.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Байер», коэффициент на победу которого равен 2,43. Успех «Вольфсбурга» оценивается в 2,80, ничья — в 3,68.

Гости выиграли семь из последних восьми поединков при одной ничьей.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Байер» выиграет за 2,43.

Еще один вариант ставки — «Байер» не проиграет, и тотал больше 2,5 голов 2,70, ведь гости не знают поражений 10 последних матчей и в шести из них было забито больше 2,5 голов.