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    «Валенсия» — «Севилья». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Примера, 16 апреля 2023 года

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    Илайш Мориба
    «Валенсия» сыграет на своем поле с «Севильей» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 22:00 мск. «Валенсия» — «Севилья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 16 Апреля 2023 года
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    «Валенсия»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит крайне непривлекательно. «Летучие мыши» докатились до позорной для себя борьбы за выживание.

    Нынешнее 18 место — сродни форменному провалу, хоть и отставание от спасительной 17 позиции составляет всего 2 очка. Да и атака не блещет: всего 30 голов в 28 матчах.

    Коэффициенты матча Валенсия — Севилья

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    В минувшем туре Примеры команда вновь разочаровала. На выезде «Валенсия» уступила конкуренту в борьбе за выживание «Альмерии» (2:1).

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    «Валенсия» обходится без побед уже на протяжении 3 матчей кряду. Да и последняя виктория над «Севильей» случилась еще 4 года назад.

    Вот только без кадровых потерь не обходится. Не сыграют травмированные форвард Джастин Клюйверт и защитник Тьерри Коррейя.

    «Севилья»

    Эта команда также борется за сохранение прописки в Примере. Сейчас «Севилья» выбралась из опасной зоны на 13 строчку в таблице.

    Главной бедой команды являются ненадежные тылы. В 28 поединках чемпионата оборона севильцев дала результативный сбой уже 44 раза.

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    • Свой последний поединок команда провела удачно. «Севилья» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы спаслась в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    До того команда добыла один балл в рамках Примеры. Правда, домашняя ничья с «Сельтой» (2:2) едва ли тянет на успешный результат.

    «Севилья» явно прибавила в последних поединках. Серия из 3 матчей без поражений жаждет продолжения, да и оппонент переживает крайне непростые времена.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 2.25.

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    На викторию «Севильи» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.20.

    Обе команды борются за выживание в Примере, стало быть, будут максимально активны в атаке.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.75.

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    «Валенсия» — «Севилья»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 16.04.2023. Прогнозы на футбол. Веселье на «Месталье»?
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