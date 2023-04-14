«Рух» Львов
«Рух» Львов в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент львовяне занимают 14 место в таблице.
Главным бичом команды является слабая оборона. В 19 сыгранных матчах львовяне пропустили уже 29 раз.
В минувшем туре УПЛ «Рух» Львов добыл 1 балл, хотя более точно — потерял 2. Дома львовяне не сумели переиграть столь же проблемный «Верес» (0:0).
Львовяне не забивают уже на протяжении 4 матчей. Причем в 3 их 4 этих поединков «Рух» проиграл.
В этой встрече хозяева наверняка будут стремиться добыть хотя бы балл. «Рух» Львов потенциально способен прибавить, но нужно срочно повышать результативность.
«Динамо» Киев
Динамовцы постепенно приходят в себя, несмотря на очевидную ставку на молодежь. Киевляне пока только четвертые, но потенциально способны подняться, как минимум, в дуэт лидеров.
Главным бичом в игре команды является слабая атака. В 20 матчах УПЛ игроки «Динамо» Киев отличились всего лишь 29 голами.
В предыдущем туре «Динамо» Киев добыло крайне важную победу. Команда Мирчи Луческу дома одолела «Минай» (2:0).
Ко всему прочему, после дисквалификации возвращается в состав лидер команды Виталий Буяльский. Да и форвард Владислав Ванат прибавляет от матча к матчу.
И уж точно подопечные Луческу начнут встречу сверхактивно. Буяльский и его партнеры будут стремиться забить быстрый мяч.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.43.
На викторию «Руха» Львов дают — 6.70, ничья оценена — в 5.00.
Наш прогноз — Фора «Динамо» Киев -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.