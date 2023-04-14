«Рух» Львов сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 21-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 15:00 мск. «Рух» Львов — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рух» Львов

«Рух» Львов в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент львовяне занимают 14 место в таблице.

Главным бичом команды является слабая оборона. В 19 сыгранных матчах львовяне пропустили уже 29 раз.

В минувшем туре УПЛ «Рух» Львов добыл 1 балл, хотя более точно — потерял 2. Дома львовяне не сумели переиграть столь же проблемный «Верес» (0:0).

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Львовяне не забивают уже на протяжении 4 матчей. Причем в 3 их 4 этих поединков «Рух» проиграл.

В этой встрече хозяева наверняка будут стремиться добыть хотя бы балл. «Рух» Львов потенциально способен прибавить, но нужно срочно повышать результативность.

«Динамо» Киев

Динамовцы постепенно приходят в себя, несмотря на очевидную ставку на молодежь. Киевляне пока только четвертые, но потенциально способны подняться, как минимум, в дуэт лидеров.

Главным бичом в игре команды является слабая атака. В 20 матчах УПЛ игроки «Динамо» Киев отличились всего лишь 29 голами.

В предыдущем туре «Динамо» Киев добыло крайне важную победу. Команда Мирчи Луческу дома одолела «Минай» (2:0).

Ко всему прочему, после дисквалификации возвращается в состав лидер команды Виталий Буяльский. Да и форвард Владислав Ванат прибавляет от матча к матчу.

И уж точно подопечные Луческу начнут встречу сверхактивно. Буяльский и его партнеры будут стремиться забить быстрый мяч.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.43.

На викторию «Руха» Львов дают — 6.70, ничья оценена — в 5.00.

«Динамо» Киев борется за самые высокие места , тогда как львовяне не забивают уже 4 матча кряду.

Наш прогноз — Фора «Динамо» Киев -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.