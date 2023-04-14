ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ОсимхенОсимхен, Рамуш и еще семь центрфорвардов для «Челси» «Манчестер Сити» — «Бавария»Одной ногой в полуфинале. Холанн помог «Ман Сити» разгромить «Баварию» «Милан» — «Наполи»«Милан» — «Наполи» 1:0. Онлайн
    Все новости спорта

    Уверенная победа киевского «Динамо»?

    «Рух» Львов — «Динамо» Киев. Прогноз, ставка (к. 2.11) на футбол, УПЛ, 14 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на Рух Львов Прогнозы на Динамо Киев
    Прогноз и ставки на «Рух» Львов — «Динамо» Киев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владимир Шепелев
    «Рух» Львов сыграет на своем поле с «Динамо» Киев в рамках 21-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 15:00 мск. «Рух» Львов — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Украина. Премьер-лига 14 Апреля 2023 года
    Рух В
  • Винники
    •  Рух В 15:00 Динамо К Динамо К
  • Киев
    •

    «Рух» Львов

    «Рух» Львов в нынешнем сезоне сражается за выживание. На текущий момент львовяне занимают 14 место в таблице.

    Главным бичом команды является слабая оборона. В 19 сыгранных матчах львовяне пропустили уже 29 раз.

    В минувшем туре УПЛ «Рух» Львов добыл 1 балл, хотя более точно — потерял 2. Дома львовяне не сумели переиграть столь же проблемный «Верес» (0:0).

    Все прогнозы на футбол

    Львовяне не забивают уже на протяжении 4 матчей. Причем в 3 их 4 этих поединков «Рух» проиграл.

    В этой встрече хозяева наверняка будут стремиться добыть хотя бы балл. «Рух» Львов потенциально способен прибавить, но нужно срочно повышать результативность.

    «Динамо» Киев

    Динамовцы постепенно приходят в себя, несмотря на очевидную ставку на молодежь. Киевляне пока только четвертые, но потенциально способны подняться, как минимум, в дуэт лидеров.

    Главным бичом в игре команды является слабая атака. В 20 матчах УПЛ игроки «Динамо» Киев отличились всего лишь 29 голами.

  • Трансферный дайджест. 4-10 апреля
  • Фримпонг нарасхват, Ольмо — в Примеру, Влахович, Думфрис и Кекчю — в АПЛ
  • 10/04/2023

    • В предыдущем туре «Динамо» Киев добыло крайне важную победу. Команда Мирчи Луческу дома одолела «Минай» (2:0).

    Ко всему прочему, после дисквалификации возвращается в состав лидер команды Виталий Буяльский. Да и форвард Владислав Ванат прибавляет от матча к матчу.

    И уж точно подопечные Луческу начнут встречу сверхактивно. Буяльский и его партнеры будут стремиться забить быстрый мяч.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Динамо» Киев предлагают — 1.43.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Руха» Львов дают — 6.70, ничья оценена — в 5.00.

    «Динамо» Киев борется за самые высокие места, тогда как львовяне не забивают уже 4 матча кряду.

    Наш прогноз — Фора «Динамо» Киев -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.11. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.04.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.16
  • Прогноз на матч Айлендерс — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.82
  • Прогноз на матч Торонто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Гремио Бразил
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан — Оклахома-Сити
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Калгари — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Хуркач — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Штруфф — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Рублев — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Харри — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Джокович — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фриц — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Медведев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Берреттини — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Рух» Львов — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на футбол. Уверенная победа киевского «Динамо»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры