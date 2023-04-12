«Сан-Лоренсо»
«Сан-Лоренсо» проводит вполне себе продуктивный сезон. Команда занимает второе место в чемпионате Аргентины, набрав 20 очков в 10 матчах.
К слову, коллектив весьма неплохо обороняется. Пропущено всего лишь 5 мячей, хотя проиграл он уже дважды.
В минувшем туре клуб добыл три пункта. На выезде ему удалось уверенно переиграть «Атлетико Тукуман» (3:1).
Хозяева не знают поражений три последних матча при двух победах и одной ничьей, поэтому выглядят фаворитом дуэли.
«Бока Хуниорс»
«Бока Хуниорс» в прошлом сезоне стала чемпионом Аргентины, добыв трофей только в последнем туре, опередив «Расинг» всего лишь на два очка.
Новый сезон «генуэзцы» начали с проигрыша в Суперкубке Аргентины тому же «Расингу», проиграв со счетом 1:2. После этого у них была 3-матчевая победная серией.
Однако с тех пор клуб выиграл лишь дважды в семи поединках во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих, так что находится в не в лучшей форме.
На сегодня коллектив занимает только 12-ю строчку из 28-ми, отставая от грядущего соперника на шесть очков.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Сан-Лоренсо», коэффициент на победу которого равен 2,65. Успех «Бока Хуниорс» оценивается в 2,80, ничья — в 2,98.
Хозяева выиграли три из пяти предыдущих матчей при двух победах в последних из них.
Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,90.
Еще один вариант ставки — победа одной из команды с «сухим» счетом за 2,01, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев было именно так.