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    Справится ли «Сан-Лоренсо» с «Бока Хуниорс»?

    «Сан-Лоренсо» — «Бока Хуниорс». Ставки (к. 1.90) и прогноз на чемпионат Аргентины 12 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Лоренсо» — «Бока Хуниорс»
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    «Сан-Лоренсо» занимает 2-е место
    В матче чемпионата Аргентины «Сан-Лоренсо» примет «Бока Хуниорс». Игра 11-го тура состоится 12 апреля в 22:30 мск. «Сан-Лоренсо» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 12 Апреля 2023 года
    Сан-Лоренсо
  • Буэнос-Айрес
    •  Сан-Лоренсо 22:30 Бока Хуниорс Бока Хуниорс
  • Буэнос-Айрес
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    «Сан-Лоренсо»

    «Сан-Лоренсо» проводит вполне себе продуктивный сезон. Команда занимает второе место в чемпионате Аргентины, набрав 20 очков в 10 матчах.

    К слову, коллектив весьма неплохо обороняется. Пропущено всего лишь 5 мячей, хотя проиграл он уже дважды.

    В минувшем туре клуб добыл три пункта. На выезде ему удалось уверенно переиграть «Атлетико Тукуман» (3:1).

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    Хозяева не знают поражений три последних матча при двух победах и одной ничьей, поэтому выглядят фаворитом дуэли.

    «Бока Хуниорс»

    «Бока Хуниорс» в прошлом сезоне стала чемпионом Аргентины, добыв трофей только в последнем туре, опередив «Расинг» всего лишь на два очка.

    Новый сезон «генуэзцы» начали с проигрыша в Суперкубке Аргентины тому же «Расингу», проиграв со счетом 1:2. После этого у них была 3-матчевая победная серией.

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    • Однако с тех пор клуб выиграл лишь дважды в семи поединках во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих, так что находится в не в лучшей форме.

    На сегодня коллектив занимает только 12-ю строчку из 28-ми, отставая от грядущего соперника на шесть очков.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Сан-Лоренсо», коэффициент на победу которого равен 2,65. Успех «Бока Хуниорс» оценивается в 2,80, ничья — в 2,98.

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    Хозяева выиграли три из пяти предыдущих матчей при двух победах в последних из них.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,90.

    Еще один вариант ставки — победа одной из команды с «сухим» счетом за 2,01, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев было именно так.

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    «Сан-Лоренсо» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 12.04.2023. Прогнозы на футбол. Справится ли «Сан-Лоренсо» с «Бока Хуниорс»?
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