В матче чемпионата Аргентины «Сан-Лоренсо» примет «Бока Хуниорс». Игра 11-го тура состоится 12 апреля в 22:30 мск. «Сан-Лоренсо» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Лоренсо»

«Сан-Лоренсо» проводит вполне себе продуктивный сезон. Команда занимает второе место в чемпионате Аргентины, набрав 20 очков в 10 матчах.

К слову, коллектив весьма неплохо обороняется. Пропущено всего лишь 5 мячей, хотя проиграл он уже дважды.

В минувшем туре клуб добыл три пункта. На выезде ему удалось уверенно переиграть «Атлетико Тукуман» (3:1).

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Хозяева не знают поражений три последних матча при двух победах и одной ничьей, поэтому выглядят фаворитом дуэли.

«Бока Хуниорс»

«Бока Хуниорс» в прошлом сезоне стала чемпионом Аргентины, добыв трофей только в последнем туре, опередив «Расинг» всего лишь на два очка.

Новый сезон «генуэзцы» начали с проигрыша в Суперкубке Аргентины тому же «Расингу», проиграв со счетом 1:2. После этого у них была 3-матчевая победная серией.

Однако с тех пор клуб выиграл лишь дважды в семи поединках во всех турнирах при трех поражениях и двух ничьих, так что находится в не в лучшей форме.

На сегодня коллектив занимает только 12-ю строчку из 28-ми, отставая от грядущего соперника на шесть очков.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Сан-Лоренсо», коэффициент на победу которого равен 2,65. Успех «Бока Хуниорс» оценивается в 2,80, ничья — в 2,98.

Хозяева выиграли три из пяти предыдущих матчей при двух победах в последних из них.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,90.

Еще один вариант ставки — победа одной из команды с «сухим» счетом за 2,01, ведь в четырех из шести последних матчей хозяев было именно так.