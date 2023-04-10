ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан Мбаппе «Килиан Сен-Жермен». Как Мбаппе подмял под себя ПСЖ «Спартак» — «Динамо»Дворовый футбол. «Спартак» и «Динамо» устроили веселое дерби, полное ошибок Фрэнк ЛэмпардТренер новый, а «Челси» все тот же. «Вулверхэмптон» испортил возвращение Лэмпарду
    Все новости спорта

    «Алавес» скромно обыграет «Андорру»

    «Алавес» — «Андорра». Прогноз, ставка (к. 3.40) на футбол, чемпионат Испании, 10 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Алавес
    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Андорра»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алавес»
    «Алавес» на своем поле сыграет против «Андорры» в 35-м туре второго испанского дивизиона. Встреча, которая состоится 10 апреля, начнется в 22:00 по мск. «Алавес» — «Андорра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Алавес»

    У «Алавеса» на счету находится 60 баллов, с которыми он расположился на четвертой позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая на два пункта от второй строки.

    «Славные» выдали ударный с начала этого года, выиграв шесть матчей чемпионата из семи проведенных при одном проигрыше. Причем большинство побед были «сухими».

    Однако в последующих четырех встречах первенства клуб из Витории победить не мог, расписав две мировые при двух фиаско, не забив ни одного гола в этом отрезке. В двух же своих последних матчах коллектив добился викторий по 1:0, одолев дома «Тенерифе» и в гостях «Уэску».

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Алавес» не знает горечи поражений на протяжении последних семи встреч, выиграв пять из них при двух мировых.

    «Андорра»

    Абсолютный дебютант Сегунды очень даже неплохо проводит этот чемпионат и даже некоторое время претендовал на место в плей-офф, но затем сильно сдал и сейчас идет во второй части турнирки в девяти очках от зоны вылета.

    Клуб из княжества за 34 проведенных матча смог выиграть в 12 из них, 14 раз он еще уходил с поля поверженным и восемь матчей свел вничью, забил 34 гола, а пропустил на пять мячей меньше.

  • Тренер новый, а «Челси» все тот же. «Вулверхэмптон» испортил возвращение Лэмпарду
  • Реакция английских СМИ на поражение лондонского клуба на «Молине»
  • Вчера

    • «Андорра» вот уже как пять игр подряд не знает горечи поражений, дважды выиграв за этот период при трех мировых. В минувшем туре она дома одолела аутсайдера «Малагу» 1:0.

    Команда не проигрывает в двух последних гостевых встречах, раз победив при одной ничьей, а перед этим уступила в пяти матчах вне родных стен из шести и расписала одну мировую.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    В первом круге «Алавес» обыграл «Андорру» на ее поле со счетом 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алавеса» — 1.82, победа «Андорры» — 4.90, ничья — 3.35.

    Прогнозируем, что в данном поединке сильнее окажутся хозяева поля, но в матче будет забито крайне мало голов. В общем, предлагаем сделать комбинированную ставку на такой исход — П1 + ТМ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Масвидаль — Бернс
  • Бокс
  • Сегодня в 07:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Адесанья — Перейра
  • Бокс
  • Сегодня в 07:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Сочи — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лион — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чорич — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Вальядолид — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Лидс — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реймс — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Монпелье — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рууд — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Хуркач — Дьере
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Алавес» — «Андорра»: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. «Алавес» скромно обыграет «Андорру»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры