«Алавес» на своем поле сыграет против «Андорры» в 35-м туре второго испанского дивизиона. Встреча, которая состоится 10 апреля, начнется в 22:00 по мск. «Алавес» — «Андорра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Алавес»

У «Алавеса» на счету находится 60 баллов, с которыми он расположился на четвертой позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, отставая на два пункта от второй строки.

«Славные» выдали ударный с начала этого года, выиграв шесть матчей чемпионата из семи проведенных при одном проигрыше. Причем большинство побед были «сухими».

Однако в последующих четырех встречах первенства клуб из Витории победить не мог, расписав две мировые при двух фиаско, не забив ни одного гола в этом отрезке. В двух же своих последних матчах коллектив добился викторий по 1:0, одолев дома «Тенерифе» и в гостях «Уэску».

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На своей территории «Алавес» не знает горечи поражений на протяжении последних семи встреч, выиграв пять из них при двух мировых.

«Андорра»

Абсолютный дебютант Сегунды очень даже неплохо проводит этот чемпионат и даже некоторое время претендовал на место в плей-офф, но затем сильно сдал и сейчас идет во второй части турнирки в девяти очках от зоны вылета.

Клуб из княжества за 34 проведенных матча смог выиграть в 12 из них, 14 раз он еще уходил с поля поверженным и восемь матчей свел вничью, забил 34 гола, а пропустил на пять мячей меньше.

«Андорра» вот уже как пять игр подряд не знает горечи поражений, дважды выиграв за этот период при трех мировых. В минувшем туре она дома одолела аутсайдера «Малагу» 1:0.

Команда не проигрывает в двух последних гостевых встречах, раз победив при одной ничьей, а перед этим уступила в пяти матчах вне родных стен из шести и расписала одну мировую.

В первом круге «Алавес» обыграл «Андорру» на ее поле со счетом 1:0.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Алавеса» — 1.82, победа «Андорры» — 4.90, ничья — 3.35.

Прогнозируем, что в данном поединке сильнее окажутся хозяева поля, но в матче будет забито крайне мало голов. В общем, предлагаем сделать комбинированную ставку на такой исход — П1 + ТМ 2,5.