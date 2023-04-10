В понедельник, 10 апреля, в Стокгольме в рамках второго тура чемпионата Швеции по футболу сезона-2023 «АИК» сыграет против «Норрчепинга». Начало — в 16:00 по мск. «АИК» — «Норрчепинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АИК»

Минувший чемпионат Швеции «АИК» завершил на пятой позиции в турнирной таблице, отстав от четвертой строки на балл, и пролетел мимо еврокубков.

Столичная команда в минувшем первенстве выиграла 14 встреч из 30 проведенных, а также по восемь раз уступала и играла вничью, разница мячей составила 45:36.

Коллектив при подготовке к новому сезону провел семь контрольных встреч и чаще в них побеждал, чем проигрывал. Этот же сезон он начал с Кубка Швеции, где добрался до четвертьфинала, проиграв там «Хаммарбю» 1:2.

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Новый чемпионат «АИК» начал неудачно, уступив в выездном поединке новичку «Хальмстаду» со счетом 1:2, проигрывая по ходу матча 0:2.

«Норрчепинг»

«Норрчепинг» слабо провел прошлый чемпионат Швеции, финишировав в нижней части турнирной таблицы, опередив всего лишь на три очка опасную зону.

«Звезды» в минувшем первенстве смогли отпраздновать всего восемь викторий за 30 проведенных встреч, десять игр еще свели вничью и 12 матчей проиграли, забили 40 голов при 42 пропущенных.

В кубке Швеции коллектив аналогично своему предстоящему противнику добрался до четвертьфинала, проиграв там прошлогоднему чемпиону «Хеккену» 0:3.

В первом туре нового чемпионата страны «Норрчепинг» расписал на своем поле мировую с «Сириусом» 1:1, уступая по ходу матча.

В прошлом сезоне «АИК» дважды обыграл «Норрчепинг» — 1:0 и 4:2. В Стокгольме за последние пять игр соперники по два раза обыгрывали друг друга и раз сыграли вничью.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «АИКа» — 1.82, победа «Норрчепинга» — 4.30, ничья — 3.70.

После неудачи в первом круге столичный коллектив должен реабилитироваться и обыграть соперника, с которым вполне удачно играет в последнее время.