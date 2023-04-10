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    «АИК» исправится за фиаско в первом туре

    «АИК» — «Норрчепинг». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Швеции, 10 апреля 2023 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «АИК» — «Норрчепинг»
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    «АИК»
    В понедельник, 10 апреля, в Стокгольме в рамках второго тура чемпионата Швеции по футболу сезона-2023 «АИК» сыграет против «Норрчепинга». Начало — в 16:00 по мск. «АИК» — «Норрчепинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 10 Апреля 2023 года
    АИК
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    •  АИК 16:00 Норрчёпинг Норрчёпинг
  • Норрчёпинг
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    «АИК»

    Минувший чемпионат Швеции «АИК» завершил на пятой позиции в турнирной таблице, отстав от четвертой строки на балл, и пролетел мимо еврокубков.

    Столичная команда в минувшем первенстве выиграла 14 встреч из 30 проведенных, а также по восемь раз уступала и играла вничью, разница мячей составила 45:36.

    Коллектив при подготовке к новому сезону провел семь контрольных встреч и чаще в них побеждал, чем проигрывал. Этот же сезон он начал с Кубка Швеции, где добрался до четвертьфинала, проиграв там «Хаммарбю» 1:2.

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    Новый чемпионат «АИК» начал неудачно, уступив в выездном поединке новичку «Хальмстаду» со счетом 1:2, проигрывая по ходу матча 0:2.

    «Норрчепинг»

    «Норрчепинг» слабо провел прошлый чемпионат Швеции, финишировав в нижней части турнирной таблицы, опередив всего лишь на три очка опасную зону.

    «Звезды» в минувшем первенстве смогли отпраздновать всего восемь викторий за 30 проведенных встреч, десять игр еще свели вничью и 12 матчей проиграли, забили 40 голов при 42 пропущенных.

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    • В кубке Швеции коллектив аналогично своему предстоящему противнику добрался до четвертьфинала, проиграв там прошлогоднему чемпиону «Хеккену» 0:3.

    В первом туре нового чемпионата страны «Норрчепинг» расписал на своем поле мировую с «Сириусом» 1:1, уступая по ходу матча.

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    В прошлом сезоне «АИК» дважды обыграл «Норрчепинг» — 1:0 и 4:2. В Стокгольме за последние пять игр соперники по два раза обыгрывали друг друга и раз сыграли вничью.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «АИКа» — 1.82, победа «Норрчепинга» — 4.30, ничья — 3.70.

    После неудачи в первом круге столичный коллектив должен реабилитироваться и обыграть соперника, с которым вполне удачно играет в последнее время.

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    «АИК» — «Норрчепинг»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на футбол. «АИК» исправится за фиаско в первом туре
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