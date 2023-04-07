«Ворскла»
«Ворскла» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Ныне команда Виктора Скрипника занимает скромное 10 место в таблице.
Главным бичом команды является слабая атака. В 19 сыгранных матчах полтавчане настреляли всего 22 мяча.
В своем последнем поединке «Ворскла» проиграла. На выезде полтавчане попали под горячую руку «Александрии» (3:0).
Матчи с петровцами для команды складываются традиционно успешно. Из 4 сыгранных поединков выиграно 3 при 1 ничьей.
В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. И по игре подопечные Скрипника смотрятся мощнее, да и пора бы начинать побеждать весной.
«Ингулец»
Команда Сергея Ковальца постепенно отрывается от группы аутсайдеров. Петровцы уже восьмые, и это не предел!
Команда сильно прибавила именно в весенней части сезона. «Ингулец» умудрился на выезде обыграть киевское «Динамо» (0:2).
В предыдущем туре «Ингулец» добыл 3 очка. В крайне непростом поединке петровцы оставили ни с чем «Минай» (1:2).
Из 4 весенних поединков «Ингулец» победил трижды. И лишь в матче с «Черноморцем» команда уступила со счетом 1:2.
Дать бой полтавчанам команде Ковальца вполне по силам. Гости уж точно не собираются отсиживаться в тылах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ворсклы» предлагают — 2.05.
На викторию «Ингульца» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.30.
Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.50.