«Ворскла» сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 20-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 15:00 мск. «Ворскла» — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ворскла»

«Ворскла» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Ныне команда Виктора Скрипника занимает скромное 10 место в таблице.

Главным бичом команды является слабая атака. В 19 сыгранных матчах полтавчане настреляли всего 22 мяча.

В своем последнем поединке «Ворскла» проиграла. На выезде полтавчане попали под горячую руку «Александрии» (3:0).

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Матчи с петровцами для команды складываются традиционно успешно. Из 4 сыгранных поединков выиграно 3 при 1 ничьей.

В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. И по игре подопечные Скрипника смотрятся мощнее, да и пора бы начинать побеждать весной.

«Ингулец»

Команда Сергея Ковальца постепенно отрывается от группы аутсайдеров. Петровцы уже восьмые, и это не предел!

Команда сильно прибавила именно в весенней части сезона. «Ингулец» умудрился на выезде обыграть киевское «Динамо» (0:2).

В предыдущем туре «Ингулец» добыл 3 очка. В крайне непростом поединке петровцы оставили ни с чем «Минай» (1:2).

Из 4 весенних поединков «Ингулец» победил трижды. И лишь в матче с «Черноморцем» команда уступила со счетом 1:2.

Дать бой полтавчанам команде Ковальца вполне по силам. Гости уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ворсклы» предлагают — 2.05.

На викторию «Ингульца» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.30.

Полтавчане сейчас смотрятся не столь выгодно , тогда как команда Ковальца находится на заметном подъеме.

Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.50.