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    «Ворскла» — «Ингулец». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, УПЛ, 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ворскла» — «Ингулец»
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    Сергей Яворский
    «Ворскла» сыграет на своем поле с «Ингульцом» в рамках 20-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 15:00 мск. «Ворскла» — «Ингулец»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ворскла»

    «Ворскла» нынешний сезон проводит не столь продуктивно. Ныне команда Виктора Скрипника занимает скромное 10 место в таблице.

    Главным бичом команды является слабая атака. В 19 сыгранных матчах полтавчане настреляли всего 22 мяча.

    В своем последнем поединке «Ворскла» проиграла. На выезде полтавчане попали под горячую руку «Александрии» (3:0).

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    Матчи с петровцами для команды складываются традиционно успешно. Из 4 сыгранных поединков выиграно 3 при 1 ничьей.

    В этой встрече хозяева наверняка будут активно атаковать. И по игре подопечные Скрипника смотрятся мощнее, да и пора бы начинать побеждать весной.

    «Ингулец»

    Команда Сергея Ковальца постепенно отрывается от группы аутсайдеров. Петровцы уже восьмые, и это не предел!

    Команда сильно прибавила именно в весенней части сезона. «Ингулец» умудрился на выезде обыграть киевское «Динамо» (0:2).

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    • В предыдущем туре «Ингулец» добыл 3 очка. В крайне непростом поединке петровцы оставили ни с чем «Минай» (1:2).

    Из 4 весенних поединков «Ингулец» победил трижды. И лишь в матче с «Черноморцем» команда уступила со счетом 1:2.

    Дать бой полтавчанам команде Ковальца вполне по силам. Гости уж точно не собираются отсиживаться в тылах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ворсклы» предлагают — 2.05.

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    На викторию «Ингульца» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.30.

    Полтавчане сейчас смотрятся не столь выгодно, тогда как команда Ковальца находится на заметном подъеме.

    Наш прогноз — Тотал больше 2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.10. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 3.50.

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    «Ворскла» — «Ингулец»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на футбол. С голами проблем не будет!
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