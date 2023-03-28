Армения сыграет на своем поле с Кипром в рамках товарищеской встречи. Матч пройдет 28 марта, начало — в 18:00 мск. Армения — Кипр: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Армения

Сборная выступает не лучшим образом в последнее время. Армения проиграла большую часть матчей, провалив групповой этап Лиги наций (Лига B).

Армения заняла последнее место в своей группе и вылетела из Лиги B. Команда одержала победу над Ирландией (1:0) и проиграла оставшиеся 5 матчей. За этот период Армения пропустила 17 голов и 4 раза забила.

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После Лиги наций Армения провела 2 товарищеских матча, один из которых проиграла Албании (0:2) и сыграла вничью с Косово (2:2). Дела у команды пошли под откос.

Все прогнозы на футбол

25 марта Армения встретилась с Турцией в рамках 1-го тура квалификации чемпионата Европы 2024 года (1:2). Стоит отметить, что в основном составе Армении был полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. В этом матче футболист получил желтую карточку.

Кипр

Сборная также не может похвастаться положительными результатами в последнее время. Кипр занял последнее 4-е место в своей группе в Лиге наций (Лига C), находясь рангом ниже, чем Армения.

Кипр выиграл лишь один матч у Греции (1:0), 3 раза проиграл и дважды сыграл вничью. За этот период команда забила всего 4 гола и 12 пропустила.

Кипр сыграл два товарищеских матча после Лиги наций, в которых одержал победу над Израилем (3:2) и проиграл Болгарии (0:2).

В 1-м туре группового этапа квалификации чемпионата Европы 2024 года Кипр встретился с Шотландией. В том матче команда была разгромлена (0:3), у кипрской национальной команды не было и шанса.

Стоит отметить, что последние 4 очные встречи между Кипром и Арменией завершились тремя победами первых и лишь одной викторией армянской сборной.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом Армению, коэффициент на победу которой равен 1.90. Успех Кипра оценивается в 4.05, ничья — в 3.60.

Сборная Армении будет предельно мотивирована после поражения от Турции, команда постарается победить на своем поле. Можно предположить, что хозяева будут играть в активный футбол и сумеют обыграть Кипр с минимальным перевесом.

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа Армении за 1.90.

Еще один вариант ставки — Обе забьют — нет за 1.98.