Мексика сыграет на своем поле с Ямайкой в рамках 6-го тура Лиги наций КОНКАКАФ. Матч пройдет 27 марта, начало — в 03:00 мск. Мексика — Ямайка: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мексика

Мексиканцы являются главным фаворитом своего трио. Да и вообще, в своей зоне КОНКАКАФ команда выглядит традиционно мощно.

По итогам 3 сыгранных матчей Мексика набрала 7 очков. Так что в последнем туре команду устроит даже ничья.

А вот проигрывать мексиканцам никак нельзя. Да и вообще, последний раз в матче с Ямайкой такое случалось без малого 6 лет назад.

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Поединки с ямайцами для команды складываются исторически успешно. Из 5 последних матчей Мексика выиграла 2 при одном поражении.

Мексика явно намеревается завершить групповой турнир победой. К тому же команда пока пропустила всего лишь 1 гол.

Ямайка

Ямайцы просто обязаны прыгать выше головы. Только победа устроит команду из страны регги: иной исход не устроит.

Из 3 поединков группы ямайцы выиграли лишь однажды. А вот победу над мексиканцами команда не удержала (1:1).

Не слишком складывается и с реализацией. В 3 матчах сборная Ямайки забила всего лишь 5 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Ямайка не сумела в контрольной встрече переиграть Тринидад и Тобаго (0:0).

Несмотря на наличие турнирной интриги, сборная Ямайки явно будет действовать вторым номером. Весь расчет гостей возложен на контратаки.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Мексики предлагают — 1.36.

На викторию Ямайки дают — 9.00, ничья оценена — в 4.33.

Мексика наверняка будет активно атаковать, но и ямайцы также не собираются отсиживаться в тылах .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.62. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.