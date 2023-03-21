«Рома» (жен) сыграет на своем поле с «Барселоной» (жен) в рамках первого матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов. Поединок пройдет во вторник, 21 марта, начало — в 23:00 мск. «Рома» (жен) — «Барселона» (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома» (жен)

Команда из столицы Италии стартовала в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с первого раунда квалификации. Римляне прошли шотландский «Глазго Сити», французский «Париж» и чешскую «Спарту», после чего пробились в групповой этап.

В группе «Рома» стала второй. Она пропустила вперед немецкий «Вольфсбург», но опередила австрийский «Санкт-Пельтен» и чешскую «Славию».

В чемпионате Италии команда из Рима занимает первое место в турнирной таблице. В активе римлян 51 очко. Они на восемь пунктов опережают второй «Ювентус». Также «Рома» пробилась в финал Кубка Италии, где сыграет с тем же «Ювентусом».

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В последней игре «Рома» переиграла «Фиорентину» (5:1), а до этого одолела «Милан» (3:1) и проиграла ему же (0:1).

«Барселона» (жен)

Каталонский коллектив уверенно выиграл свою группу, выиграв пять матчей из шести. В итоге «блаугранас» набрали 15 очков и опередили немецкую «Баварию», португальскую «Бенфику» и шведский «Русенгорд».

Что касается чемпионата страны, то «Барселона» уверенно лидирует в турнирной таблице. В настоящий момент в активе команды 66 очков. Она на десять пунктов опережает второй «Реал» и является главным претендентом на чемпионство.

Суперкубок Испании подопечные Франа Санчеса выиграли, а вот из Кубка страны вылетели. Несмотря на крупную победу, им засчитали техническое поражение в матче с «Осасуной».

«Барселона» выиграла 15 последних матчей во всех турнирах. Последний раз представительницы Каталонии уступили еще 7 декабря 2022 года в матче мюнхенской «Баварии» (1:3) в рамках Лиги чемпионов.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры считают фаворитами противостояния каталонскую команду. На победу «Барселоны» (жен) предлагают поставить за 1.70.

На викторию «Ромы» (жен) дают — 5.00, ничья оценена — в 3.70.

«Барселона» сильнее «Ромы» и должна одержать победу. На это и поставим.

Также сделаем ставку на то, что команды забьют четыре мяча на двоих, что вполне реально.