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    «Барселона» разберется с «Ромой»

    «Рома» (жен) — «Барселона» (жен). Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, Женская Лига чемпионов, 21 марта 2023 года

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    «Барселона»
    «Рома» (жен) сыграет на своем поле с «Барселоной» (жен) в рамках первого матча 1/4 финала женской Лиги чемпионов. Поединок пройдет во вторник, 21 марта, начало — в 23:00 мск. «Рома» (жен) — «Барселона» (жен): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рома» (жен)

    Команда из столицы Италии стартовала в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов с первого раунда квалификации. Римляне прошли шотландский «Глазго Сити», французский «Париж» и чешскую «Спарту», после чего пробились в групповой этап.

    В группе «Рома» стала второй. Она пропустила вперед немецкий «Вольфсбург», но опередила австрийский «Санкт-Пельтен» и чешскую «Славию».

    В чемпионате Италии команда из Рима занимает первое место в турнирной таблице. В активе римлян 51 очко. Они на восемь пунктов опережают второй «Ювентус». Также «Рома» пробилась в финал Кубка Италии, где сыграет с тем же «Ювентусом».

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    В последней игре «Рома» переиграла «Фиорентину» (5:1), а до этого одолела «Милан» (3:1) и проиграла ему же (0:1).

    «Барселона» (жен)

    Каталонский коллектив уверенно выиграл свою группу, выиграв пять матчей из шести. В итоге «блаугранас» набрали 15 очков и опередили немецкую «Баварию», португальскую «Бенфику» и шведский «Русенгорд».

    Что касается чемпионата страны, то «Барселона» уверенно лидирует в турнирной таблице. В настоящий момент в активе команды 66 очков. Она на десять пунктов опережает второй «Реал» и является главным претендентом на чемпионство.

    Суперкубок Испании подопечные Франа Санчеса выиграли, а вот из Кубка страны вылетели. Несмотря на крупную победу, им засчитали техническое поражение в матче с «Осасуной».

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    • «Барселона» выиграла 15 последних матчей во всех турнирах. Последний раз представительницы Каталонии уступили еще 7 декабря 2022 года в матче мюнхенской «Баварии» (1:3) в рамках Лиги чемпионов.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры считают фаворитами противостояния каталонскую команду. На победу «Барселоны» (жен) предлагают поставить за 1.70.

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    На викторию «Ромы» (жен) дают — 5.00, ничья оценена — в 3.70.

    «Барселона» сильнее «Ромы» и должна одержать победу. На это и поставим.

    Также сделаем ставку на то, что команды забьют четыре мяча на двоих, что вполне реально.

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    «Рома» (жен) — «Барселона» (жен): прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 21.03.2023. Прогнозы на футбол. «Барселона» разберется с «Ромой»
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