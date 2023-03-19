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    Выявят ли сильнейшего «Барселона» и «Реал»?

    «Барселона» — «Реал». Ставка (к. 3.55) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 19 марта 2023 года

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    «Барселона» — «Реал»
    Каталонская «Барселона» сыграет на своем поле с мадридским «Реалом» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет в воскресенье, 19 марта, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Марта 2023 года
    Барселона
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    •  Барселона 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
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    «Барселона»

    Каталонская команда является главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне. В настоящий момент «блаугранас» уверенно лидируют в турнирной таблице испанской Примеры.

    В активе сине-гранатовых в настоящий момент 65 очков. «Барселона» на целых девять пунктов опережает второй «Реал». Остальные команды уже находится далеко. Именно поэтому данный поединок является очень важным для команд.

    Коэффициенты матча Барселона — Реал Мадрид

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    Победа в данном противостоянии практически гарантирует «Барселоне» чемпионский титул. Это неплохое подспорье тому, что команда уже вылетела из еврокубков.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последних играх подопечные Хави взяли верх над «Атлетиком» (1:0) и «Валенсией» (1:0), но уступили «Альмерии» (0:1). Крайне натужно играет команда в последних матчах.

    «Реал»

    Мадридский коллектив сейчас находится в погоне за каталонским. Девять очков отставания отыграть реально, но терять очки команде из столицы Испании больше нельзя.

    Также «сливочные» продолжают борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Испании. В самом престижном клубном турнире Европы «королевский клуб» прошел английский «Ливерпуль» и пробился в четвертьфинал, где сыграет с лондонским «Челси».

    Что касается Кубка Испании, то «Реал» на стадии полуфинала играет как раз с «Барселоной». Первая игра осталась за каталонцами (1:0), но впереди еще ответное противостояние.

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  • 14/03/2023

    • В последней игре чемпионата Испании «Реал» разобрался с «Эспаньолом» (3:1), а до этого сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) и «Атлетико» (1:1). Это будет последний шанс для команды Карло Анчелотти зацепиться за борьбу за первое место.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают небольшим фаворитом противостояния «Барселону», коэффициент на победу которой равен 2,21.

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    Успех «Реала» оценивается в 3,30, ничья — в 3,55.

    В этой игре может быть, конечно, все, поэтому попытаемся спрогнозировать ничья, которая будет больше на руку «Барселоне».

    Также в последнее время команды играют не очень результативно, поэтому поставим, что они не забью три мяча на двоих.

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    «Барселона» — «Реал»: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 19.03.2023. Прогнозы на футбол. Выявят ли сильнейшего «Барселона» и «Реал»?
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