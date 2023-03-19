Каталонская «Барселона» сыграет на своем поле с мадридским «Реалом» в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет в воскресенье, 19 марта, начало — в 23:00 мск. «Барселона» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Каталонская команда является главным фаворитом в борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне. В настоящий момент «блаугранас» уверенно лидируют в турнирной таблице испанской Примеры.

В активе сине-гранатовых в настоящий момент 65 очков. «Барселона» на целых девять пунктов опережает второй «Реал». Остальные команды уже находится далеко. Именно поэтому данный поединок является очень важным для команд.

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Победа в данном противостоянии практически гарантирует «Барселоне» чемпионский титул . Это неплохое подспорье тому, что команда уже вылетела из еврокубков.

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В последних играх подопечные Хави взяли верх над «Атлетиком» (1:0) и «Валенсией» (1:0), но уступили «Альмерии» (0:1). Крайне натужно играет команда в последних матчах.

«Реал»

Мадридский коллектив сейчас находится в погоне за каталонским. Девять очков отставания отыграть реально, но терять очки команде из столицы Испании больше нельзя.

Также «сливочные» продолжают борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Испании. В самом престижном клубном турнире Европы «королевский клуб» прошел английский «Ливерпуль» и пробился в четвертьфинал, где сыграет с лондонским «Челси».

Что касается Кубка Испании, то «Реал» на стадии полуфинала играет как раз с «Барселоной». Первая игра осталась за каталонцами (1:0), но впереди еще ответное противостояние.

В последней игре чемпионата Испании «Реал» разобрался с «Эспаньолом» (3:1), а до этого сыграл вничью с «Бетисом» (0:0) и «Атлетико» (1:1). Это будет последний шанс для команды Карло Анчелотти зацепиться за борьбу за первое место.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают небольшим фаворитом противостояния «Барселону», коэффициент на победу которой равен 2,21.

Успех «Реала» оценивается в 3,30, ничья — в 3,55.

В этой игре может быть, конечно, все, поэтому попытаемся спрогнозировать ничья, которая будет больше на руку «Барселоне».

Также в последнее время команды играют не очень результативно, поэтому поставим, что они не забью три мяча на двоих.