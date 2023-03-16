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    «Юргорден» выиграет, но не сможет пройти «Лех»

    «Юргорден» — «Лех». Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Лига Конференций, 16 марта 2023 года

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    «Юргорден» — «Лех»
    16 марта «Юргорден» примет «Лех» в рамках ответного поединка 1/8 Лиги Конференций. Начало игры в 20:45 мск. «Юргорден» — «Лех»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/8 финала 16 Марта 2023 года
    Юргорден
  • Стокгольм
    •  Юргорден 20:45 Лех Познань Лех Познань
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    «Юргорден»

    Команда проиграла первый матч 1/8 финала Лиги Конференций польскому «Леху» (0:2) и значительно усложнила себе жизнь. Команде необходимо переламывать ход и уверенно побеждать на своем поле.

    «Юргорден» является одним из лидеров в шведском чемпионате. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице и, вероятно, сохранит прописку в Лигу Конференций на следующий сезон.

    Коэффициенты матча Юргорден — Лех Познань

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    В первом матче против «Леха» команда ни разу не нанесла удар в створ ворот. Поляки полностью контролировали ход игры.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    После этого матча «Юргорден» встречался с «Мальме» в Кубке Швеции, который отобрал у команды много сил. «Юргорден» с трудом прошел соперника по серии пенальти.

    В предстоящем матче с «Лехом» «Юргордену» необхидимо прыгнуть выше головы хотя шансов маловато. Несмотря на это, на групповой стадии ЛК команда выглядела очень мощно. «Юргорден» выиграл 5 из 6-и матчей, в одном сыграл вничью.

    «Лех»

    Команда более чем удачно провела первый матч с «Юргорденом» (2:0). «Лех» подошел к ответной встрече с солидным преимуществом в 2 мяча, поставив соперника в угол.

    «Лех» ударно провел последние 5 матчей, проиграв всего один раз «Шленску» (1:2). Команда одержала 3 победы и один матч сыграла вничью.

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    • Стоит отметить, что в польском чемпионате команда неплохо играет на чужом поле, проиграв всего один матч из 12-и гостевых.

    Несмотря на это, команда не выиграла ни одного гостевого матча на групповом этапе Лиги Конференции, сыграв 2 раза вничью и один раз проиграла.

    К предстоящему матчу «Лех» подходит в полной боевой готовности. Команде достаточно только не провалиться в гостевой встрече с «Юргорденом», который находится не в лучшей форме.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры логично считают фаворитом «Юргорден», коэффициент на победу которого равен 2.55. Успех «Леха» оценивается в 2.80, ничья — в 3.40.

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    В предстоящем матче «Юргорден» сделает все возможное и, вероятно, выиграет, но не сумеет пройти «Лех».

    Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Юргордена» за 2.55.

    Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.83.

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    «Юргорден» — «Лех»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 16.03.2023. Прогнозы на футбол. «Юргорден» выиграет, но не сможет пройти «Лех»
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