16 марта «Юргорден» примет «Лех» в рамках ответного поединка 1/8 Лиги Конференций. Начало игры в 20:45 мск. «Юргорден» — «Лех»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Юргорден»

Команда проиграла первый матч 1/8 финала Лиги Конференций польскому «Леху» (0:2) и значительно усложнила себе жизнь. Команде необходимо переламывать ход и уверенно побеждать на своем поле.

«Юргорден» является одним из лидеров в шведском чемпионате. Команда занимает 2-е место в турнирной таблице и, вероятно, сохранит прописку в Лигу Конференций на следующий сезон.

Коэффициенты матча Юргорден — Лех Познань 1X2Новым игрокам 2.553.352.80Фрибет$40

В первом матче против «Леха» команда ни разу не нанесла удар в створ ворот. Поляки полностью контролировали ход игры.

Все прогнозы на Лигу конференций

После этого матча «Юргорден» встречался с «Мальме» в Кубке Швеции, который отобрал у команды много сил. «Юргорден» с трудом прошел соперника по серии пенальти.

В предстоящем матче с «Лехом» «Юргордену» необхидимо прыгнуть выше головы хотя шансов маловато. Несмотря на это, на групповой стадии ЛК команда выглядела очень мощно. «Юргорден» выиграл 5 из 6-и матчей, в одном сыграл вничью.

«Лех»

Команда более чем удачно провела первый матч с «Юргорденом» (2:0). «Лех» подошел к ответной встрече с солидным преимуществом в 2 мяча, поставив соперника в угол.

«Лех» ударно провел последние 5 матчей, проиграв всего один раз «Шленску» (1:2). Команда одержала 3 победы и один матч сыграла вничью.

Стоит отметить, что в польском чемпионате команда неплохо играет на чужом поле, проиграв всего один матч из 12-и гостевых.

Несмотря на это, команда не выиграла ни одного гостевого матча на групповом этапе Лиги Конференции, сыграв 2 раза вничью и один раз проиграла.

К предстоящему матчу «Лех» подходит в полной боевой готовности. Команде достаточно только не провалиться в гостевой встрече с «Юргорденом», который находится не в лучшей форме.

Прогноз и ставка

Букмекеры логично считают фаворитом «Юргорден», коэффициент на победу которого равен 2.55. Успех «Леха» оценивается в 2.80, ничья — в 3.40.

В предстоящем матче «Юргорден» сделает все возможное и, вероятно, выиграет, но не сумеет пройти «Лех».

Поэтому наши прогноз и ставка — Победа «Юргордена» за 2.55.

Еще один вариант ставки — Тотал 2.5 меньше за 1.83.