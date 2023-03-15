«Сандерленд» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 марта, начало — в 23:00 мск. «Сандерленд» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сандерленд»

Эта команда выпала из борьбы за выход в плей-офф. Ряд неудач отбросили «Сандерленд» на 10 место в таблице.

Отставание от искомой 6 позиции достаточно серьезное. Между тем, команда не собирается прекращать борьбу.

Коэффициенты матча Сандерленд — Шеффилд Юнайтед 1X2Новым игрокам 3.203.352.25Фрибет$40

Правда, последние матчи команде явно не удаются. Даже слабенькому «Ротерхэму» она уступила (2:1).

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Матчи с «клинками» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Сандерленд» выиграл 2 раза при 3 поражениях.

Нет сомнений, что хозяева постараются дать бой одному из лидеров Чемпионшип. В первом круге они уступили «клинкам» со счетом 2:1.

«Шеффилд Юнайтед»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает достаточно продуктивно. «Шеффилд Юнайтед» борется за выход в АПЛ, находясь на 2 месте в таблице.

«Клинки» на 4 очка опережают «Мидлсбро». Так что терять очки не рекомендуется, ибо можно потерять свои позиции.

В минувшем туре команда сенсационно уступила. Дома «клинки» с минимальным счетом проиграли «Лутон Таун».

«Шеффилд Юнайтед» крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Гости явно намерены реабилитироваться за последнюю неудачу. Да и 37-летний форвард Билли Шарп еще способен тряхнуть стариной.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 2.25.

На викторию «Сандерленда» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.25.

«Шеффилд Юнайтед» нестабилен, но имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей .

Наш прогноз — Победа «Шеффилд Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.