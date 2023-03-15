«Сандерленд»
Эта команда выпала из борьбы за выход в плей-офф. Ряд неудач отбросили «Сандерленд» на 10 место в таблице.
Отставание от искомой 6 позиции достаточно серьезное. Между тем, команда не собирается прекращать борьбу.
Коэффициенты матча Сандерленд — Шеффилд Юнайтед
Правда, последние матчи команде явно не удаются. Даже слабенькому «Ротерхэму» она уступила (2:1).
Матчи с «клинками» для команды традиционно складываются сложно. Из 5 последних очных поединков «Сандерленд» выиграл 2 раза при 3 поражениях.
Нет сомнений, что хозяева постараются дать бой одному из лидеров Чемпионшип. В первом круге они уступили «клинкам» со счетом 2:1.
«Шеффилд Юнайтед»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает достаточно продуктивно. «Шеффилд Юнайтед» борется за выход в АПЛ, находясь на 2 месте в таблице.
«Клинки» на 4 очка опережают «Мидлсбро». Так что терять очки не рекомендуется, ибо можно потерять свои позиции.
В минувшем туре команда сенсационно уступила. Дома «клинки» с минимальным счетом проиграли «Лутон Таун».
«Шеффилд Юнайтед» крайне нестабилен. Команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
Гости явно намерены реабилитироваться за последнюю неудачу. Да и 37-летний форвард Билли Шарп еще способен тряхнуть стариной.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Шеффилд Юнайтед» предлагают — 2.25.
На викторию «Сандерленда» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.25.
«Шеффилд Юнайтед» нестабилен, но
Наш прогноз — Победа «Шеффилд Юнайтед». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.