В воскресенье, 12 марта, в рамках 31-го тура второго испанского дивизиона «Сарагоса» на своем поле сыграет против «Леганеса». Начало — в 16:00 по мск. «Сарагоса» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сарагоса»

«Сарагоса» по итогам 30 проведенных матчей плетется в нижней части турнирной таблицы. У команды на счету 33 очка и 17 позиция. Зону вылета она обходит на шесть пунктов.

Арагонцы не отличаются стабильностью и чередуют в целом неплохие матчи с откровенно провальными. Всего же за всю турнирную дистанцию они добыли восемь викторий, 11 раз играли вничью и 11 встреч проиграли.

Коэффициенты матча Сарагоса — Леганес 1X2Новым игрокам 2.402.803.50Фрибет$40

В отрезке же последних пяти матчей чемпионата у команды одна победа, две мировые и два фиаско. В двух своих последних поединках команда расписала мировые по 0:0 с «Бургосом» дома и на выезде с «Луго».

Все прогнозы на футбол

В отрезке последних восьми домашних поединках в рамках Сегунды «Сарагоса» в половине случае сыграла вничью, а также по два раза побеждала и терпела фиаско.

«Леганес»

«Леганес» имеет на счету 40 зачетных пунктов, с которыми он находится на десятой позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, значительно отставая от зоны плей-офф.

У клуба из пригорода Мадрида по десять викторий, поражений и ничьих. И вот уже четыре тура подряд «огурцы» выиграть не могут, поровну поделив в этом отрезке мировые и фиаско.

Календарь и таблица испанской Примеры

В своей последней проведенной игре первенства коллектив неожиданно дома уступил аутсайдеру «Ибице» со счетом 0:1, а перед этим дважды по 0:0 поделил очки с оппонентами

У «Леганеса» слабая выездная статистика. Команда выиграла вне родных стен только два раза за 14 проведенных встреч, пять матчей свела миром и в семи случаях была повержена. К слову, пять из семи последних гостевых игр завершились вничью.

К слову, «Леганес» выиграл у «Сарагосы» в шести последних очных встречах, причем в трех случаях всухую.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.30.

На викторию «Леганеса» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.00.

В последнем отрезке обе команды слабо отыграли в завершающей стадии, не забивая уже на протяжении последних трех игр. Однако в очном противостоянии прогнозируем, что они прервут свою серию без забитых мячей.