«Сарагоса»
«Сарагоса» по итогам 30 проведенных матчей плетется в нижней части турнирной таблицы. У команды на счету 33 очка и 17 позиция. Зону вылета она обходит на шесть пунктов.
Арагонцы не отличаются стабильностью и чередуют в целом неплохие матчи с откровенно провальными. Всего же за всю турнирную дистанцию они добыли восемь викторий, 11 раз играли вничью и 11 встреч проиграли.
Коэффициенты матча Сарагоса — Леганес
В отрезке же последних пяти матчей чемпионата у команды одна победа, две мировые и два фиаско. В двух своих последних поединках команда расписала мировые по 0:0 с «Бургосом» дома и на выезде с «Луго».
В отрезке последних восьми домашних поединках в рамках Сегунды «Сарагоса» в половине случае сыграла вничью, а также по два раза побеждала и терпела фиаско.
«Леганес»
«Леганес» имеет на счету 40 зачетных пунктов, с которыми он находится на десятой позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, значительно отставая от зоны плей-офф.
У клуба из пригорода Мадрида по десять викторий, поражений и ничьих. И вот уже четыре тура подряд «огурцы» выиграть не могут, поровну поделив в этом отрезке мировые и фиаско.
Календарь и таблица испанской Примеры
В своей последней проведенной игре первенства коллектив неожиданно дома уступил аутсайдеру «Ибице» со счетом 0:1, а перед этим дважды по 0:0 поделил очки с оппонентами
У «Леганеса» слабая выездная статистика. Команда выиграла вне родных стен только два раза за 14 проведенных встреч, пять матчей свела миром и в семи случаях была повержена. К слову, пять из семи последних гостевых игр завершились вничью.
К слову, «Леганес» выиграл у «Сарагосы» в шести последних очных встречах, причем в трех случаях всухую.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.30.
На викторию «Леганеса» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.00.
В последнем отрезке обе команды слабо отыграли в завершающей стадии, не забивая уже на протяжении последних трех игр. Однако в очном противостоянии прогнозируем, что они прервут свою серию без забитых мячей.