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    Команды прервут свои безголевые серии

    «Сарагоса» — «Леганес». Прогноз, ставка (к. 2.28) на футбол, чемпионат Испании, 12 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Леганес»
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    «Сарагоса»
    В воскресенье, 12 марта, в рамках 31-го тура второго испанского дивизиона «Сарагоса» на своем поле сыграет против «Леганеса». Начало — в 16:00 по мск. «Сарагоса» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 12 Марта 2023 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 16:00 Леганес Леганес
  • Леганес
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    «Сарагоса»

    «Сарагоса» по итогам 30 проведенных матчей плетется в нижней части турнирной таблицы. У команды на счету 33 очка и 17 позиция. Зону вылета она обходит на шесть пунктов.

    Арагонцы не отличаются стабильностью и чередуют в целом неплохие матчи с откровенно провальными. Всего же за всю турнирную дистанцию они добыли восемь викторий, 11 раз играли вничью и 11 встреч проиграли.

    Коэффициенты матча Сарагоса — Леганес

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    В отрезке же последних пяти матчей чемпионата у команды одна победа, две мировые и два фиаско. В двух своих последних поединках команда расписала мировые по 0:0 с «Бургосом» дома и на выезде с «Луго».

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    В отрезке последних восьми домашних поединках в рамках Сегунды «Сарагоса» в половине случае сыграла вничью, а также по два раза побеждала и терпела фиаско.

    «Леганес»

    «Леганес» имеет на счету 40 зачетных пунктов, с которыми он находится на десятой позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, значительно отставая от зоны плей-офф.

    У клуба из пригорода Мадрида по десять викторий, поражений и ничьих. И вот уже четыре тура подряд «огурцы» выиграть не могут, поровну поделив в этом отрезке мировые и фиаско.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В своей последней проведенной игре первенства коллектив неожиданно дома уступил аутсайдеру «Ибице» со счетом 0:1, а перед этим дважды по 0:0 поделил очки с оппонентами

    У «Леганеса» слабая выездная статистика. Команда выиграла вне родных стен только два раза за 14 проведенных встреч, пять матчей свела миром и в семи случаях была повержена. К слову, пять из семи последних гостевых игр завершились вничью.

    К слову, «Леганес» выиграл у «Сарагосы» в шести последних очных встречах, причем в трех случаях всухую.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сарагосы» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Леганеса» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.00.

    В последнем отрезке обе команды слабо отыграли в завершающей стадии, не забивая уже на протяжении последних трех игр. Однако в очном противостоянии прогнозируем, что они прервут свою серию без забитых мячей.

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    «Сарагоса» — «Леганес»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 12.03.2023. Прогнозы на футбол. Команды прервут свои безголевые серии
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