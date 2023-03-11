«Эвертон» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 марта, начало — в 18:00 мск. «Эвертон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» в нынешнем сезоне сражается за выживание в АПЛ. На данный момент команда находится на 18 месте в турнирной таблице.

Главным бичом «ирисок» является слабая атака. В 26 матчах игроки команды забили всего лишь 19 мячей.

Коэффициенты матча Эвертон — Брентфорд 1X2Новым игрокам 2.653.202.75Фрибет$40

В минувшем туре «Эвертон» добыл один балл. На выезде «ириски» расписали боевую мировую с «Ноттингем Форест» (2:2).

Все прогнозы на АПЛ

Поединки с «Брентфордом» для команды проходят традиционно сложно. Из 5 последних очных встреч выиграна лишь одна.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Отступать «Эвертону» дальше некуда, и нужно срочно набирать очки.

«Брентфорд»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. «Брентфорд» находится на 9 месте в турнирной таблице АПЛ.

Команде, похоже, уже удалось избежать борьбы за выживание. Вот только лондонцы очень зачастили с ничьими, которых у них набралось уже 11.

В предыдущем своем поединке «Брентфорд» победил. В лондонском дерби был обыгран крепкий «Фулхэм» (3:2).

В последних матчах «Брентфорд» выглядит весьма монолитно. Да и последнее поражение случилось еще 2 месяца назад.

Гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. «Брентфорд» выглядит монолитнее «Эвертона», да и с атакой у команды относительный порядок.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Эвертона» предлагают — 2.74.

На викторию «Брентфорда» дают — 2.83, ничья оценена — в 3.36.

«Эвертон» наверняка бросит все силы для победы в этом матче , ведь команда ведет активное сражение за выживание в АПЛ.

Наш прогноз — Победа «Эвертона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.74. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.32.