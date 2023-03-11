«Эвертон»
«Эвертон» в нынешнем сезоне сражается за выживание в АПЛ. На данный момент команда находится на 18 месте в турнирной таблице.
Главным бичом «ирисок» является слабая атака. В 26 матчах игроки команды забили всего лишь 19 мячей.
Коэффициенты матча Эвертон — Брентфорд
В минувшем туре «Эвертон» добыл один балл. На выезде «ириски» расписали боевую мировую с «Ноттингем Форест» (2:2).
Поединки с «Брентфордом» для команды проходят традиционно сложно. Из 5 последних очных встреч выиграна лишь одна.
Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Отступать «Эвертону» дальше некуда, и нужно срочно набирать очки.
«Брентфорд»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. «Брентфорд» находится на 9 месте в турнирной таблице АПЛ.
Команде, похоже, уже удалось избежать борьбы за выживание. Вот только лондонцы очень зачастили с ничьими, которых у них набралось уже 11.
В предыдущем своем поединке «Брентфорд» победил. В лондонском дерби был обыгран крепкий «Фулхэм» (3:2).
В последних матчах «Брентфорд» выглядит весьма монолитно. Да и последнее поражение случилось еще 2 месяца назад.
Гости наверняка не будут отсиживаться в тылах. «Брентфорд» выглядит монолитнее «Эвертона», да и с атакой у команды относительный порядок.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Эвертона» предлагают — 2.74.
На викторию «Брентфорда» дают — 2.83, ничья оценена — в 3.36.
«Эвертон»
Наш прогноз — Победа «Эвертона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.74. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.32.