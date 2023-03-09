В четверг, 9 марта, в первом поединке 1/8 финала Лиги конференций «Фиорентина» в родных стенах примет «Сивасспор». Стадион «Артемио Фоанки» во Флоренции. Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени. «Фиорентина» — «Сивасспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

Своё выступление в плей-офф Лиги конференции «Фиорентина» начала со стыкового раунда. В 1/16 клубу из Флоренции противостояла португальская «Брага». По сути исход дуэли был предрешён ещё в первом поединке, который состоялся в Португалии, так как «Фиорентина» в буквальном смысле уничтожила соперника (4:0).

Ответная встреча превратилась в пустую формальность, но и тут итальянцы заявили о себе, снова переиграв португальского визави (3:2). Таким образом «Фиорентина» шагнула в 1/8 финала Лиги конференций.

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На групповом этапе «фиалки» заняли второе место, уступив лидерство турецкому «Истанбулу». Хотя соперники набрали одинаковое количество очков — по 13. «Фиорентина» оказалась ниже в таблице после крупного гостевого поражения от «Истанбула» (0:3).

Все прогнозы на Лигу конференций

В матче 1/8 финала против «Сивасспора» из-за травмы не сможет сыграть защитник итальянского клуба Алекса Терзич.

В итальянской Серии А «Фиорентина» занимает 12 место, команда одержала вторую победу подряд. В 25 туре флорентийцы смогли переиграть действующего чемпиона — «Милан» (2:1).

«Сивасспор»

«Сивасспор» в стыковом раунде не играл и получил прямую путевку в 1/8 финала Лиги конференций, как победитель своей группы. Турецкий клуб набрал 11 очков и на один балл обошел румынский «Клуж».

С травмами колена сейчас в лазарете находятся сразу три футболиста «Сивасспора». На матч против «Фиорентины» не выйдут Джанер Османпаша, Робин Ялчын и Мустафа Ятабаре.

В турецкой Суперлиге «Сивасспор» далек от ведущей группы команд и занимает 14 место, это на две строчки выше зоны вылета. У участника 1/8 финала Лиги конференций — 24 очка в копилке.

В 26 туре чемпионата Турции «Сивасспор» проиграл на выезде клубу «Карагюмрюк» (3:4).

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фиорентины» можно поставить за 1.32, ничью оценивают в 5.25. А на победу «Сивасспора» — в 9.30.

Прогноз: «Фиорентина» — фаворит пары, можно ожидать от итальянских футболистов яркой игры.

Ставка: Фора «Фиорентины» (-2) с коэффициентом 2.56.

Альтернативный прогноз: К слову, также можно ожидать, что в этой встрече будет забито много голов.

Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 3.70.