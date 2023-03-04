ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КаземироПять причин, почему «МЮ» может оформить квадрупл уже в этом сезоне Йошко ГвардиолДотянуться до звезд. Почему Йошко Гвардиол так всем нужен Лука МодричФутбольный Бенджамин Баттон. Лука Модрич становится только лучше с годами
    Все новости спорта

    «Аристократы» начинают и выигрывают

    «Челси» — «Лидс». Ставка (к. 2.19) и прогноз на футбол, АПЛ, 4 марта 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Челси Прогнозы на Лидс Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Челси» — «Лидс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мейсон Маунт
    «Челси» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 18:00 мск. «Челси» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Марта 2023 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 18:00 Лидс Лидс
  • Лидс
    •

    «Челси»

    «Челси» проводит крайне слабый сезон. Смена наставника также не дала весомых результатов, и пока лондонцы находятся на 10 месте в таблице.

    В 24 матчах чемпионата «аристократы» выиграли всего лишь 8 раз. Да и результативность хромает на обе ноги — 23 гола.

    Коэффициенты матча Челси — Лидс

    1X2Новым игрокам
  • 1.623.955.50Фрибет$40
    •

    В минувшем туре «Челси» вновь потерпел поражение. В лондонском дерби команда уступила «Тоттенхэму» (2:0).

    Все прогнозы на АПЛ

    Грэму Поттеру не позавидуешь. Наставник лондонцев тасует состав, пытается что-то изменить, но выходит слабо.

    Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Челси» просто обязан подняться повыше в турнирной таблице.

    «Лидс»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. «Лидс» скромно сражается за сохранение прописки в элите английского футбола.

    «Лидс» в 24 матчах добыл всего лишь 5 побед. Да и отрыв от опасной зоны измеряется лишь 1 зачетным пунктом.

  • Почеттино, Зидан и еще четыре тренера для «Челси» на случай увольнения Поттера
  • Хозяева «Челси» продолжают сохранять доверие к Грэму Поттеру, но есть ощущение, что еще чуть-чуть — и их терпение лопнет
  • 28/02/2023

    • В предыдущем своем поединке «Лидс» проиграл. Команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Фулхэму» со счетом 2:0.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 24 поединках они дали результативный сбой 39 раз.

    Гости наверняка постараются дать бой лондонцам. Тем более, «Лидсу» вполне по силам воспользоваться не лучшим состоянием соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 1.69.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Лидса» дают — 5.40, ничья оценена — в 4.18.

    «Лидс» ужасно обороняется, к тому же «аристократы» наверняка постараются наконец-то победить.

    Наш прогноз — Победа «Челси» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Бостон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Вашингтон — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Даллас — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Чикаго — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  3.95
  • Прогноз на матч Калгари — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Фриц — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.94
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Ванкувер — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  5.15
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Берреттини — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 06:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кривбасс — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Зверев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Челси» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. «Аристократы» начинают и выигрывают
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры