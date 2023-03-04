«Челси»
«Челси» проводит крайне слабый сезон. Смена наставника также не дала весомых результатов, и пока лондонцы находятся на 10 месте в таблице.
В 24 матчах чемпионата «аристократы» выиграли всего лишь 8 раз. Да и результативность хромает на обе ноги — 23 гола.
Коэффициенты матча Челси — Лидс
В минувшем туре «Челси» вновь потерпел поражение. В лондонском дерби команда уступила «Тоттенхэму» (2:0).
Грэму Поттеру не позавидуешь. Наставник лондонцев тасует состав, пытается что-то изменить, но выходит слабо.
Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Челси» просто обязан подняться повыше в турнирной таблице.
«Лидс»
Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. «Лидс» скромно сражается за сохранение прописки в элите английского футбола.
«Лидс» в 24 матчах добыл всего лишь 5 побед. Да и отрыв от опасной зоны измеряется лишь 1 зачетным пунктом.
В предыдущем своем поединке «Лидс» проиграл. Команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Фулхэму» со счетом 2:0.
Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 24 поединках они дали результативный сбой 39 раз.
Гости наверняка постараются дать бой лондонцам. Тем более, «Лидсу» вполне по силам воспользоваться не лучшим состоянием соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 1.69.
На викторию «Лидса» дают — 5.40, ничья оценена — в 4.18.
«Лидс» ужасно обороняется, к тому же
Наш прогноз — Победа «Челси» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.02.