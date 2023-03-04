«Челси» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта, начало — в 18:00 мск. «Челси» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» проводит крайне слабый сезон. Смена наставника также не дала весомых результатов, и пока лондонцы находятся на 10 месте в таблице.

В 24 матчах чемпионата «аристократы» выиграли всего лишь 8 раз. Да и результативность хромает на обе ноги — 23 гола.

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В минувшем туре «Челси» вновь потерпел поражение. В лондонском дерби команда уступила «Тоттенхэму» (2:0).

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Грэму Поттеру не позавидуешь. Наставник лондонцев тасует состав, пытается что-то изменить, но выходит слабо.

Нет сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Челси» просто обязан подняться повыше в турнирной таблице.

«Лидс»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит не лучшим образом. «Лидс» скромно сражается за сохранение прописки в элите английского футбола.

«Лидс» в 24 матчах добыл всего лишь 5 побед. Да и отрыв от опасной зоны измеряется лишь 1 зачетным пунктом.

В предыдущем своем поединке «Лидс» проиграл. Команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Фулхэму» со счетом 2:0.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 24 поединках они дали результативный сбой 39 раз.

Гости наверняка постараются дать бой лондонцам. Тем более, «Лидсу» вполне по силам воспользоваться не лучшим состоянием соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Челси» предлагают — 1.69.

На викторию «Лидса» дают — 5.40, ничья оценена — в 4.18.

«Лидс» ужасно обороняется, к тому же «аристократы» наверняка постараются наконец-то победить .

Наш прогноз — Победа «Челси» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.19. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.02.