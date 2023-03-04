В матче 24-го тура испанской Примеры «Альмерия» на своем поле сыграет против «Вильярреала». Встреча состоится 4 марта и начнется в 18:15 по мск. «Альмерия» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

Команда в нынешнем сезоне ведет борьбу за выживание. «Альмерия» находится на 15-м месте в турнирной таблице Примеры.

Она на два очка находится выше опасной зоны. Да и с результативностью у команды не очень: всего 28 забитых мячей.

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В своем предыдущем поединке «Альмерия» совершила сенсацию. На своем поле андалузцы обыграли на своем поле «Барселону» (1:0).

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Перед этим они проиграли три поражения кряду, так что форма клуба носит противоречивый характер.

«Вильярреал»

Команда ведет борьбу за еврокубки в нынешнем сезоне. «Вильярреал» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Примеры.

«Вильярреал» довольно неплохо выступает в целом по сезону. Команда выиграла 10 матчей из 23-х в сезоне. Забила 26 голов при 23-х пропущенных в нынешнем сезоне.

До прошлого тура у левантийцев была серия из четырех поражений кряду, которые пришлись на английскую Премьер-лигу.

Эти неудачи прервались в прошлом туре, в котором клубе на своем поле обыграл «Хетафе» (2:1), так что, похоже, приходит в себя.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которого равен 2,18. Успех «Альмерии» оценивается в 3,25, ничья — в 3,70.

Гости явно приходят в себя и превосходят в классе соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет за 2,18.

Еще один вариант ставки — «Вильярреал» выиграет с разницей в 1-2 голов за 2,46, ведь три свои последних победы он одержал с разницей в один гол.