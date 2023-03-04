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    Поднимется ли «Вильярреал» в зону еврокубков?

    «Альмерия» — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Чемпионат Испании, 4 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Вильярреал»
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    «Вильярреал» борется за еврокубки
    В матче 24-го тура испанской Примеры «Альмерия» на своем поле сыграет против «Вильярреала». Встреча состоится 4 марта и начнется в 18:15 по мск. «Альмерия» — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 04 Марта 2023 года
    Альмерия
  • Альмерия
    •  Альмерия 18:15 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
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    «Альмерия»

    Команда в нынешнем сезоне ведет борьбу за выживание. «Альмерия» находится на 15-м месте в турнирной таблице Примеры.

    Она на два очка находится выше опасной зоны. Да и с результативностью у команды не очень: всего 28 забитых мячей.

    Коэффициенты матча Альмерия — Вильярреал

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    В своем предыдущем поединке «Альмерия» совершила сенсацию. На своем поле андалузцы обыграли на своем поле «Барселону» (1:0).

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    Перед этим они проиграли три поражения кряду, так что форма клуба носит противоречивый характер.

    «Вильярреал»

    Команда ведет борьбу за еврокубки в нынешнем сезоне. «Вильярреал» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Примеры.

    «Вильярреал» довольно неплохо выступает в целом по сезону. Команда выиграла 10 матчей из 23-х в сезоне. Забила 26 голов при 23-х пропущенных в нынешнем сезоне.

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    • До прошлого тура у левантийцев была серия из четырех поражений кряду, которые пришлись на английскую Премьер-лигу.

    Эти неудачи прервались в прошлом туре, в котором клубе на своем поле обыграл «Хетафе» (2:1), так что, похоже, приходит в себя.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Вильярреал», коэффициент на победу которого равен 2,18. Успех «Альмерии» оценивается в 3,25, ничья — в 3,70.

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    Гости явно приходят в себя и превосходят в классе соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Вильярреал» выиграет за 2,18.

    Еще один вариант ставки — «Вильярреал» выиграет с разницей в 1-2 голов за 2,46, ведь три свои последних победы он одержал с разницей в один гол.

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    «Альмерия» — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Вильярреал» в зону еврокубков?
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