«Наполи» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 марта, начало — в 22:45 мск. «Наполи» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Эта команда в нынешнем сезоне борется за Скудетто, шансы на которое растут в геометрической прогрессии. «Наполи» на текущий момент имеет гандикап в 18 очков от ближайшего преследователя.

Более того, в чемпионстве неаполитанцев сомнений уже нет. Виктор Осимен и Хвича Кварацхелия выдают блестящий сезон.

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В своем предыдущем поединке «Наполи» добыл 3 очка. На выезде команда не оставила шансов «Эмполи» (0:2).

Все прогнозы на Серию А

Матчи с «Лацио» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков выиграно 4.

Сейчас «Наполи» смотрится на одном дыхании. Нет никаких сомнений, что и в этой встрече неаполитанцы будут верны себе.

«Лацио»

«Лацио» проводит вполне продуктивный сезон. Команда борется за зону Лиги чемпионов, находясь на 4 месте в таблице.

Правда, римляне выиграли лишь 13 матчей из 24. Да и атакует не столь ярко, забив лишь 40 мячей.

Свой последний поединок команда провела успешно. Римляне с минимальным счетом обыграли «Сампдорию».

В последних матчах оборона команды не дает сбоев. В 4 последних поединках римляне не пропускали.

«Лацио» явно постарается дать бой лидеру Серии А. Наличие в составе Чиро Иммобиле дает гостям определенные преференции в атаке.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.65.

На викторию «Лацио» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.26.

Неаполитанцы снимают скальп за скальпом, и намерены продолжить свой победный ход .

Наш прогноз — Победа «Наполи» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.04.