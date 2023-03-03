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    «Наполи» начнет без прелюдий

    «Наполи» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, Серия А, 3 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Лацио»
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    Виктор Осимен
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 марта, начало — в 22:45 мск. «Наполи» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Марта 2023 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 22:45 Лацио Лацио
  • Рим
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    «Наполи»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за Скудетто, шансы на которое растут в геометрической прогрессии. «Наполи» на текущий момент имеет гандикап в 18 очков от ближайшего преследователя.

    Более того, в чемпионстве неаполитанцев сомнений уже нет. Виктор Осимен и Хвича Кварацхелия выдают блестящий сезон.

    Коэффициенты матча Наполи — Лацио

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    В своем предыдущем поединке «Наполи» добыл 3 очка. На выезде команда не оставила шансов «Эмполи» (0:2).

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи с «Лацио» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков выиграно 4.

    Сейчас «Наполи» смотрится на одном дыхании. Нет никаких сомнений, что и в этой встрече неаполитанцы будут верны себе.

    «Лацио»

    «Лацио» проводит вполне продуктивный сезон. Команда борется за зону Лиги чемпионов, находясь на 4 месте в таблице.

    Правда, римляне выиграли лишь 13 матчей из 24. Да и атакует не столь ярко, забив лишь 40 мячей.

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    • Свой последний поединок команда провела успешно. Римляне с минимальным счетом обыграли «Сампдорию».

    В последних матчах оборона команды не дает сбоев. В 4 последних поединках римляне не пропускали.

    «Лацио» явно постарается дать бой лидеру Серии А. Наличие в составе Чиро Иммобиле дает гостям определенные преференции в атаке.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.65.

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    На викторию «Лацио» дают — 5.70, ничья оценена — в 4.26.

    Неаполитанцы снимают скальп за скальпом, и намерены продолжить свой победный ход.

    Наш прогноз — Победа «Наполи» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.16. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.04.

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    «Наполи» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 03.03.2023. Прогнозы на футбол. «Наполи» начнет без прелюдий
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