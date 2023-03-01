«Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» проведут отложенный матч 7-го тура АПЛ в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 1 марта. Начало события в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» проводит откровенно провальный сезон. Команда Юргена Клоппа находится лишь на седьмом месте в таблице.

Команда крайне слабо обороняется. В 23 матчах мерсисайдцы пропустили в свои ворота уже 28 мячей.

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Свой предпоследний поединок коллектив провел ужасающе. В Лиге чемпионов он разгромно уступил «Реалу» (2:5) на своем поле.

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После этого в прошлом туре клуб едва не проиграл на выезде «Кристал Пэлас» (0:0), поэтому пребывает не в лучшей форме.

«Вулверхэмптон»

Клуб еще далеко не обеспечил себе спокойную жизнь в плане сохранения прописки в элите. «Волки» занимают 15-е место в турнирной таблице.

Команда Хулена Лопетеги имеет в своем активе 24 очка и на три пункта опережает зону вылета. До еврокубков ей далеко, поэтому главной задачей будет остаться в АПЛ.

«Вулверхэмптон» недавно разгромил «Ливерпуль» (3:0), а после этого обыграл на выезде «Саутгемптон» (2:1), что позволило ему оторваться от опасного подножия таблицы.

Тем не менее, в двух прошлых турах гости не смогли выиграть при одном поражении, а значит ему будет сложно увезти очки домой.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Ливерпуль», коэффициент на победу которого равен 1,51. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 6,60, ничья — в 4,50.

В девяти из 10 последних выездных матчей гостей забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,89.

Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,48, ведь в шести из 10 последних домашних матчей «Ливерпуль» сыграл вничью к перерыву.