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    Вернется ли «Ливерпуль» к победам?

    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон». Ставки (к. 1.89) и прогноз на АПЛ 1 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
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    «Ливерпуль» не выиграл два последних матча
    «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» проведут отложенный матч 7-го тура АПЛ в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» 1 марта. Начало события в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 01 Марта 2023 года
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» проводит откровенно провальный сезон. Команда Юргена Клоппа находится лишь на седьмом месте в таблице.

    Команда крайне слабо обороняется. В 23 матчах мерсисайдцы пропустили в свои ворота уже 28 мячей.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Вулверхэмптон

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    Свой предпоследний поединок коллектив провел ужасающе. В Лиге чемпионов он разгромно уступил «Реалу» (2:5) на своем поле.

    Все прогнозы на АПЛ

    После этого в прошлом туре клуб едва не проиграл на выезде «Кристал Пэлас» (0:0), поэтому пребывает не в лучшей форме.

    «Вулверхэмптон»

    Клуб еще далеко не обеспечил себе спокойную жизнь в плане сохранения прописки в элите. «Волки» занимают 15-е место в турнирной таблице.

    Команда Хулена Лопетеги имеет в своем активе 24 очка и на три пункта опережает зону вылета. До еврокубков ей далеко, поэтому главной задачей будет остаться в АПЛ.

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    • «Вулверхэмптон» недавно разгромил «Ливерпуль» (3:0), а после этого обыграл на выезде «Саутгемптон» (2:1), что позволило ему оторваться от опасного подножия таблицы.

    Тем не менее, в двух прошлых турах гости не смогли выиграть при одном поражении, а значит ему будет сложно увезти очки домой.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Ливерпуль», коэффициент на победу которого равен 1,51. Успех «Вулверхэмптона» оценивается в 6,60, ничья — в 4,50.

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    В девяти из 10 последних выездных матчей гостей забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,89.

    Еще один вариант ставки — ничья после 1-го тайма за 2,48, ведь в шести из 10 последних домашних матчей «Ливерпуль» сыграл вничью к перерыву.

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    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 01.03.2023. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Ливерпуль» к победам?
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