«Манчестер Сити» сыграет на своем поле с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 23:00 мск. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

Во время паузы, вызванной чемпионатом мира, команда Хосепа Гвардиолы тренировалась в крайне усеченном составе. Пришлось подключать молодежь.

В своем последнем поединке «Манчестер Сити» победил. Команда не оставила шансов скромной испанской «Жироне» (2:0).

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Наверняка и в этом поединке Гвардиола не сможет рассчитывать на полную обойму ведущих исполнителей. Впрочем, скамейка у команды длинная.

Все прогнозы на футбол

«Манчестер Сити» традиционно сложно противостоит мерсисайдцам. Три последних очных поединка были проиграны.

Наверняка подопечные Гвардиолы будут действовать в привычном ключе. Основной расчет вновь будет на мощную атакующую линию.

«Ливерпуль»

В нынешнем сезоне команда Юргена Клоппа разочаровывает. Все-таки 6 место в АПЛ — явно не тот промежуточный результат, позволяющий думать о борьбе за чемпионство.

Да и атакует «Ливерпуль» не столь результативно. В 14 турах АПЛ игроки команды смогли отличиться лишь 28 раз.

Наверняка мерсисайдцы постараются воспользоваться психологическим преимуществом. В последних очных встречах «Ливерпуль» смотрелся выгоднее.

Текущий сезон не лучшим образом дается и Мохаммеду Салаху. Египтянин забил всего 6 мячей в АПЛ.

В этом поединке «Ливерпуль» явно сыграет в привычном стиле. Состав у команды мощный, да и кому забивать уж точно найдется.

Ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.97.

На викторию «Ливерпуля» дают — 3.62, ничья оценена — в 4.00.

Даже несмотря на возможные неоптимальные составы, обе команды наверняка максимально активно проявят себя в атаке .

Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Тотал больше 5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 7.30. Еще вариант для ставки — Фора «Ливерпуля» -1.5 за 6.85. Для остальных — более умеренный прогноз.