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    «Ливерпуль» продолжит удачно играть против «Ман Сити»?

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Кубок английской лиги, 22 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах
    В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Ливерпуля». Поединок пройдет 22 декабря и начнется в 23:00 по мск. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 22 Декабря 2022 года
    Манчестер Сити
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    «Манчестер Сити»

    На перерыв для проведения ЧМ-2022 «Манчестер Сити» ушел на второй строке в турнирной таблице АПЛ. У команды Гвардиолы 32 очка и отставание от первого «Арсенала» в пять пунктов.

    В своей последней игре чемпионата «горажение» отметились проигрышем от «Брентфорда» со счетом 1:2. И этой неудачей они прервали свою 6-матчевую серию без фиаско, в которой смогли добиться пяти викторий.

    Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ливерпуль

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    Непосредственно в этот период манкунианцы добились трех выигрышей в рамках АПЛ. Во время же проведения мирового форума они отыграли один товарняк, где обыграли испанскую «Жирону» со счетом 2:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    В данном же розыгрыше Кубка лиги «Ман Сити» преодолел только один раунд. В рамках 1/16 финала «бело-голубые» на своем поле справились с лондонским «Челси», победив со счетом 2:0.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» же пока слабо выступает в Премьер-лиге, находясь на текущий момент на шестой позиции в турнирной таблице, отставая от четвертой строки на семь баллов.

    Мерсисайдцы за 14 проведенных игр чемпионата потерпели четыре поражения, причем два из них в конце октября. После этого они выиграли два последующих матча внутреннего первенства.

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    • Во время паузы, связанной с проведением ЧМ в Катаре, «красные» провели два товарищеских матча, в которых сперва проиграли французскому «Лиону» 1:3, а затем разгромили 4:1 «Милан».

    В этом же розыгрыше Кубка лиги «Ливерпуль» также преодолел только один этап, справившись в 1/16 финала на своем поле с «Дерби Каунти» 1:0, играя далеко не основным составом.

    Стоит отметить, что «Ливерпуль» не проигрывает «Ман Сити» на протяжении последних пяти встреч. Сперва в этом отрезке они расписали две мировые, а затем трижды подряд победили мерсисайдцы, в том числи и дома в этом розыгрыше АПЛ — 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Ман Сити» — 2.01, победа «Ливерпуля» — 3.56, ничья — 3.94.

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    Проход: «Ман Сити» — 1.51; «Ливерпуля» — 2.55.

    Еще много футболистов не успели вернуться в расположение своих команд после ЧМ-2022. Особо в этой паре из-за этого пострадал «Ман Сити». Так что рискнем поставить здесь на проход «Ливерпуля», который может рассчитывать на большее количество своих лидеров.

    Так же вполне от данного матча вполне можно ожидать много забитых мячей, ведь обе команды находятся далеко от оптимальных кондиций.

    А еще есть дерзкая ставка за 7.30.

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    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 22.12.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» продолжит удачно играть против «Ман Сити»?
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