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    Уверенная виктория «сорок»?

    «Ньюкасл» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 2.80) на футбол, товарищеский матч, 17 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Райо Вальекано»
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    Шон Лонгстафф
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 15:30 мск. «Ньюкасл» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 17 Декабря 2022 года
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    «Ньюкасл»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма уверенно. «Ньюкасл» находится на 3 месте в турнирной таблице АПЛ.

    При этом «Ньюкасл» уступил только в одном поединке. Да и отставание от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет всего 2 очка.

    При этом оборона команды действует весьма надежно. «Сороки» пропустили всего лишь 11 мячей.

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    Свой последний поединок команда провела сверхуверенно. «Ньюкасл» в товарищеском матче разнес в щепки оборону «Аль-Хиляль» (0:5).

    В этом поединке «Ньюкасл» наверняка будет активен в атаке. Да и оборона постарается не давать сбоев, ведь «сороки» не пропускают уже 3 матча к ряду.

    «Райо Вальекано»

    В нынешнем сезоне эта команда демонстрирует неплохие результаты. В турнирной таблице своего чемпионата «Райо Вальекано» идет на 8 позиции.

    При этом отставание от зоны выхода в еврокубки составляет всего 2 очка. Да и атака не самая слабая — 20 мячей в 14 матчах.

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    • Оборона «Райо Вальекано» действует не столь монолитно. Команда пропустила 16 мячей в свои ворота.

    Свой последний матч «Райо Вальекано» провел довольно успешно. Все-таки ничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) можно записать в актив.

    Наверняка испанцы максимально настроятся на этот поединок. Дать бой набирающему силу сопернику — отличная мотивация.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 1.76.

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    На викторию «Райо Вальекано» дают — 4.84, ничья оценена — в 3.82.

    «Сороки» постараются преуспеть в атаке, да и вообще команда превосходит испанцев в классе.

    Наш прогноз — Фора «Ньюкасла» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.18.

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    «Ньюкасл» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (2.80), статистика, коэффициенты матча 17.12.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная виктория «сорок»?
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