«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 15:30 мск. «Ньюкасл» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма уверенно. «Ньюкасл» находится на 3 месте в турнирной таблице АПЛ.

При этом «Ньюкасл» уступил только в одном поединке. Да и отставание от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет всего 2 очка.

При этом оборона команды действует весьма надежно. «Сороки» пропустили всего лишь 11 мячей.

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Свой последний поединок команда провела сверхуверенно. «Ньюкасл» в товарищеском матче разнес в щепки оборону «Аль-Хиляль» (0:5).

В этом поединке «Ньюкасл» наверняка будет активен в атаке. Да и оборона постарается не давать сбоев, ведь «сороки» не пропускают уже 3 матча к ряду.

«Райо Вальекано»

В нынешнем сезоне эта команда демонстрирует неплохие результаты. В турнирной таблице своего чемпионата «Райо Вальекано» идет на 8 позиции.

При этом отставание от зоны выхода в еврокубки составляет всего 2 очка. Да и атака не самая слабая — 20 мячей в 14 матчах.

Оборона «Райо Вальекано» действует не столь монолитно. Команда пропустила 16 мячей в свои ворота.

Свой последний матч «Райо Вальекано» провел довольно успешно. Все-таки ничью с «Реал Сосьедадом» (1:1) можно записать в актив.

Наверняка испанцы максимально настроятся на этот поединок. Дать бой набирающему силу сопернику — отличная мотивация.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ньюкасла» предлагают — 1.76.

На викторию «Райо Вальекано» дают — 4.84, ничья оценена — в 3.82.

«Сороки» постараются преуспеть в атаке , да и вообще команда превосходит испанцев в классе.

Наш прогноз — Фора «Ньюкасла» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.80. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.18.