«Жирона»
«Жирона» проводит довольно приличный, как для себя, сезон. Команда находится на 13 месте в турнирной таблице Примеры.
При этом «Жирона» имеет сложности с надежностью тылов. В 14 турах пропущено уже 22 мяча.
В предыдущем своем официальном поединке «Жирона» добыла победу. В овертайме кубковой встречи с «Кинтанаром» представитель элиты взял свое (1:2).
К слову, победу в том поединке принес Кристиан Стуани. Опытнейший уругваец до сих пор эффективен.
В этом поединке команда явно не собирается отсиживаться в тылах. Стуани и компания проявят активности у ворот бельгийцев.
«Стандард»
Нынешний сезон для этой команды складывается непросто. «Стандард» скромно борется за выход в еврокубки.
На текущий момент команда находится лишь на 7 месте в таблице своего чемпионата. Причем отставание от 4 позиции составляет 8 очков.
«Стандард» в своем последнем контрольном матче выглядел неплохо. Боевая ничья с «Олимпиакосом» (3:3) стала неплохим результатом.
Правда, проблемы с реализацией у клуба из Льежа никуда не делись. В 16 турах чемпионата Бельгии забито всего 24 мяча.
Наверняка в этом поединке бельгийцы постараются преуспеть в плане реализации. Тем паче, в матче с греками это получилось.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.50.
На викторию «Стандарда» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.
«Жирона»
Наш прогноз — Победа «Жироны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.