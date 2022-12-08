«Жирона» сыграет на своем поле со «Стандардом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 13:00 мск. «Жирона» — «Стандард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жирона»

«Жирона» проводит довольно приличный, как для себя, сезон. Команда находится на 13 месте в турнирной таблице Примеры.

При этом «Жирона» имеет сложности с надежностью тылов. В 14 турах пропущено уже 22 мяча.

В предыдущем своем официальном поединке «Жирона» добыла победу. В овертайме кубковой встречи с «Кинтанаром» представитель элиты взял свое (1:2).

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К слову, победу в том поединке принес Кристиан Стуани. Опытнейший уругваец до сих пор эффективен.

В этом поединке команда явно не собирается отсиживаться в тылах. Стуани и компания проявят активности у ворот бельгийцев.

«Стандард»

Нынешний сезон для этой команды складывается непросто. «Стандард» скромно борется за выход в еврокубки.

На текущий момент команда находится лишь на 7 месте в таблице своего чемпионата. Причем отставание от 4 позиции составляет 8 очков.

«Стандард» в своем последнем контрольном матче выглядел неплохо. Боевая ничья с «Олимпиакосом» (3:3) стала неплохим результатом.

Правда, проблемы с реализацией у клуба из Льежа никуда не делись. В 16 турах чемпионата Бельгии забито всего 24 мяча.

Наверняка в этом поединке бельгийцы постараются преуспеть в плане реализации. Тем паче, в матче с греками это получилось.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.50.

На викторию «Стандарда» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.

«Жирона» довольно неплохо выглядит в атаке , а опытный Стуани способен вытащить на себе отдельный матч.

Наш прогноз — Победа «Жироны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.