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    «Жирона» обставит бельгийцев

    «Жирона» — «Стандард». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, товарищеский матч, 8 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Стандард»
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    Кристиан Стуани
    «Жирона» сыграет на своем поле со «Стандардом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 13:00 мск. «Жирона» — «Стандард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Жирона»

    «Жирона» проводит довольно приличный, как для себя, сезон. Команда находится на 13 месте в турнирной таблице Примеры.

    При этом «Жирона» имеет сложности с надежностью тылов. В 14 турах пропущено уже 22 мяча.

    В предыдущем своем официальном поединке «Жирона» добыла победу. В овертайме кубковой встречи с «Кинтанаром» представитель элиты взял свое (1:2).

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    К слову, победу в том поединке принес Кристиан Стуани. Опытнейший уругваец до сих пор эффективен.

    В этом поединке команда явно не собирается отсиживаться в тылах. Стуани и компания проявят активности у ворот бельгийцев.

    «Стандард»

    Нынешний сезон для этой команды складывается непросто. «Стандард» скромно борется за выход в еврокубки.

    На текущий момент команда находится лишь на 7 месте в таблице своего чемпионата. Причем отставание от 4 позиции составляет 8 очков.

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    • «Стандард» в своем последнем контрольном матче выглядел неплохо. Боевая ничья с «Олимпиакосом» (3:3) стала неплохим результатом.

    Правда, проблемы с реализацией у клуба из Льежа никуда не делись. В 16 турах чемпионата Бельгии забито всего 24 мяча.

    Наверняка в этом поединке бельгийцы постараются преуспеть в плане реализации. Тем паче, в матче с греками это получилось.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 2.50.

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    На викторию «Стандарда» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.20.

    «Жирона» довольно неплохо выглядит в атаке, а опытный Стуани способен вытащить на себе отдельный матч.

    Наш прогноз — Победа «Жироны». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.10.

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    «Жирона» — «Стандард»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 08.12.2022. Прогнозы на футбол. «Жирона» обставит бельгийцев
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