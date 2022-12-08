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    Экспериментальный состав «Арсенала» проиграет «Лиону»?

    «Арсенал» — «Лион». Прогноз (к. 2.25) и ставки на товарищеский матч 8 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Лион»
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    Александр Ляказетт
    Лондонский «Арсенал» сыграет против «Лиона» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 8 декабря в Дубае, начало — в 18:30 мск. «Арсенал» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 08 Декабря 2022 года

    «Арсенал»

    «Арсенал» перед возобновлением сезона проведет три товарищеских матча. После встречи с «Лионом» «канониры» встретятся с «Миланом» и «Ювентусом».

    Как ни странно, лондонский клуб постарался найти максимально непростых соперников. И это только подчеркивает настрой «Арсенала» на вторую часть сезона.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Лион

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    Команда Микеля Артеты, как известно, возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 14-ти туров, при этом опережая «Манчестер Сити» на пять очков.

    В предстоящем матче у «Арсенала» будет далеко не оптимальный состав. Из-за чемпионата мира Артета в ближайшее время не сможет рассчитывать на как минимум на половину игроков основы.

    «Лион»

    «Лион» на прошлой неделе выиграл в рамках товарищеского матча у «Ауд-Хеверле Лёвен» — 5:3.

    В первом тайме по голу забили Александр Ляказетт и Тете, а после перерыва автором хет-трика стал Мусса Дембеле.

    В отличие от «Арсенала», у «Лиона» есть возможность использовать почти всех основных игроков.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Перед перерывом «Лион» проиграл шесть из десяти матчей и одержал лишь две победы.

    Прогноз и ставка

    На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Лиона» — за 2.67.

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    С учетом кадровых нюансов можно предположить, что «Лион», возможно, даже выиграет у лидера АПЛ.

    Но ставки на исход в данном случае вряд ли стоит рассматривать.

    Ставка — тотал больше 3,0 за 1.99.

    И также можно рассмотреть ставку на тотал «Лиона» больше 1,5 за 2.25.

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    «Арсенал» — «Лион»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 08.12.2022. Прогнозы на футбол. Экспериментальный состав «Арсенала» проиграет «Лиону»?
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