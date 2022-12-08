Лондонский «Арсенал» сыграет против «Лиона» в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 8 декабря в Дубае, начало — в 18:30 мск. «Арсенал» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Арсенал» перед возобновлением сезона проведет три товарищеских матча. После встречи с «Лионом» «канониры» встретятся с «Миланом» и «Ювентусом».

Как ни странно, лондонский клуб постарался найти максимально непростых соперников. И это только подчеркивает настрой «Арсенала» на вторую часть сезона.

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Команда Микеля Артеты, как известно, возглавляет турнирную таблицу АПЛ после 14-ти туров, при этом опережая «Манчестер Сити» на пять очков.

В предстоящем матче у «Арсенала» будет далеко не оптимальный состав. Из-за чемпионата мира Артета в ближайшее время не сможет рассчитывать на как минимум на половину игроков основы.

«Лион»

«Лион» на прошлой неделе выиграл в рамках товарищеского матча у «Ауд-Хеверле Лёвен» — 5:3.

В первом тайме по голу забили Александр Ляказетт и Тете, а после перерыва автором хет-трика стал Мусса Дембеле.

В отличие от «Арсенала», у «Лиона» есть возможность использовать почти всех основных игроков.

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Перед перерывом «Лион» проиграл шесть из десяти матчей и одержал лишь две победы.

Прогноз и ставка

На «Арсенал» в этом матче можно поставить за 2.22, ничью букмекеры предлагают за 3.60, а победу «Лиона» — за 2.67.

С учетом кадровых нюансов можно предположить, что «Лион», возможно, даже выиграет у лидера АПЛ.

Но ставки на исход в данном случае вряд ли стоит рассматривать.

Ставка — тотал больше 3,0 за 1.99.

И также можно рассмотреть ставку на тотал «Лиона» больше 1,5 за 2.25.