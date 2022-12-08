«Аль-Хиляль» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 16:00 мск. «Аль-Хиляль» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» нынешний сезон проводит ниже своих возможностей. Текущее 4 место в чемпионате Саудовской Аравии команду явно не устраивает.

При этом «Аль-Хиляль» имеет сложности с реализацией. В 8 поединках команда забила всего 13 мячей.

В предыдущем своем официальном поединке «Аль-Хиляль» добыл победу. На выезде был обыгран «Аль-Таи» (2:3).

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Последний раз команда проигрывала еще в начале октября. Впрочем, с тех пор она провела только 3 матча (победа и две ничьи).

В этом поединке команда явно не собирается отсиживаться в тылах. Дать бой англичанам «Аль-Хиляль» вполне способен.

«Ньюкасл»

Нынешний сезон для «сорок» проходит вполне успешно. В кои-то веки команда сражается за самые высокие места в АПЛ.

На текущий момент команда находится на 3 месте в таблице. Причем отставание от 2 позиции составляет 2 очка.

«Ньюкасл» в своем последнем матче выглядел весьма неплохо. «Сороки» минимально переиграли «Челси».

Команда весьма неплохо обороняется. «Ньюкасл» в 15 матчах АПЛ пропустил всего лишь 11 мячей.

Наверняка в этом поединке англичане постараются преуспеть в плане реализации. Даже в случае значительной ротации состава, «Ньюкасл» выглядит монолитно.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ньюкасла» предлагают — 1.75.

На викторию «Аль-Хиляля» дают — 4.71, ничья оценена — в 3.66.

В нынешнем сезоне «сороки» выглядят чрезвычайно симпатично , и наверняка сыграют с позиции силы.

Наш прогноз — Фора «Ньюкасла» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.86. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.16.