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    Уверенная победа «сорок»?

    «Аль-Хиляль» — «Ньюкасл». Прогноз, ставка (к. 2.86) на футбол, товарищеский матч, 8 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Хиляль» — «Ньюкасл»
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    Джонджо Шелви
    «Аль-Хиляль» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 8 декабря, начало — в 16:00 мск. «Аль-Хиляль» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 08 Декабря 2022 года
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    «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» нынешний сезон проводит ниже своих возможностей. Текущее 4 место в чемпионате Саудовской Аравии команду явно не устраивает.

    При этом «Аль-Хиляль» имеет сложности с реализацией. В 8 поединках команда забила всего 13 мячей.

    В предыдущем своем официальном поединке «Аль-Хиляль» добыл победу. На выезде был обыгран «Аль-Таи» (2:3).

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    Последний раз команда проигрывала еще в начале октября. Впрочем, с тех пор она провела только 3 матча (победа и две ничьи).

    В этом поединке команда явно не собирается отсиживаться в тылах. Дать бой англичанам «Аль-Хиляль» вполне способен.

    «Ньюкасл»

    Нынешний сезон для «сорок» проходит вполне успешно. В кои-то веки команда сражается за самые высокие места в АПЛ.

    На текущий момент команда находится на 3 месте в таблице. Причем отставание от 2 позиции составляет 2 очка.

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    • «Ньюкасл» в своем последнем матче выглядел весьма неплохо. «Сороки» минимально переиграли «Челси».

    Команда весьма неплохо обороняется. «Ньюкасл» в 15 матчах АПЛ пропустил всего лишь 11 мячей.

    Наверняка в этом поединке англичане постараются преуспеть в плане реализации. Даже в случае значительной ротации состава, «Ньюкасл» выглядит монолитно.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ньюкасла» предлагают — 1.75.

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    На викторию «Аль-Хиляля» дают — 4.71, ничья оценена — в 3.66.

    В нынешнем сезоне «сороки» выглядят чрезвычайно симпатично, и наверняка сыграют с позиции силы.

    Наш прогноз — Фора «Ньюкасла» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.86. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.16.

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    «Аль-Хиляль» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка (2.86), статистика, коэффициенты матча 08.12.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «сорок»?
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