«Шанхай Шеньхуа» сыграет на своем поле с клубом «Чжэцзян Профессионал» в рамках 29-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 14:30 мск. «Шанхай Шеньхуа» — «Чжэцзян Профессионал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

«Шанхай Шеньхуа» в нынешнем сезоне не борется за высокие места. Сейчас команда занимает скромную 10-ю строчку.

Главным украшением команды являются относительно надежные тылы. В 28 матчах пропущено 28 мячей.

В двух из трех предыдущих турах «Шанхай Шеньхуа» проиграл. На выезде команда уступила «Тяньцзинь Тайгер» (1:2) и «Бэйцзин Гоань» (1:2).

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В последних 10 поединках во всех турнирах клуб одержал только две победы при пяти поражениях, но последний из этих выигрышей был в прошлом туре, так что, возможно, дела коллектива постепенно налаживаются.

«Чжэцзян Профессионал»

Новичок Суперлиги расположился на третьей строчке таблицы. У него 52 набранных очка в 28 сыгранных турах, что на один балл больше, чем у ближайшего преследователя.

На данный момент команда идет на серии без поражений. Текущая форма за 6 матчей — это 5 побед и одна ничья. Если в этот раз хозяева снова выиграют, то они одержат пятую победу кряду.

Ранее «Чжэцзян» обыграл «Далянь Про» (1:0), «Шанхай Порт» (2:1), разгромил «Хэбэй» (6:1) и справился с «Бэйцзин Гоань» (2:0).

Такая форма обещает коллективу все шансы вновь победить и удержать за собой третью строчку в китайской Суперлиге по крайней мере после грядущего тура.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично видят фаворитом гостей, коэффициент на победу которых соответствует 1,67. Успех гостей — 4,70, ничья — 4,10.

Нынешняя победная серия позволяет прогнозировать уверенную победу «Чжэцзян Профессионал».

Посему наши прогноз и ставка — «Чжэцзян Профессионал» выиграет первый тайм и матч за 2,65.

Еще один вариант ставки — тотал больше 3 голов за 2,35. Уверенная форма гостей вкупе с тем, что хозяева, похоже, приходят в себя обещают результативный матч.