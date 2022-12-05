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    Сойдет ли «Чжэцзян Профессионал» с победного пути?

    «Шанхай Шеньхуа» — «Чжэцзян Профессионал». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, чемпионат Китая, 5 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Чжэцзян Профессионал»
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    «Чжэцзян Профессионал» идет на 3 месте
    «Шанхай Шеньхуа» сыграет на своем поле с клубом «Чжэцзян Профессионал» в рамках 29-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 14:30 мск. «Шанхай Шеньхуа» — «Чжэцзян Профессионал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 05 Декабря 2022 года
    Шанхай Шэньхуа
  • Шанхай
    •  Шанхай Шэньхуа 14:30 Чжэцзян Чжэцзян
  • Ханчжоу
    •

    «Шанхай Шеньхуа»

    «Шанхай Шеньхуа» в нынешнем сезоне не борется за высокие места. Сейчас команда занимает скромную 10-ю строчку.

    Главным украшением команды являются относительно надежные тылы. В 28 матчах пропущено 28 мячей.

    В двух из трех предыдущих турах «Шанхай Шеньхуа» проиграл. На выезде команда уступила «Тяньцзинь Тайгер» (1:2) и «Бэйцзин Гоань» (1:2).

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    В последних 10 поединках во всех турнирах клуб одержал только две победы при пяти поражениях, но последний из этих выигрышей был в прошлом туре, так что, возможно, дела коллектива постепенно налаживаются.

    «Чжэцзян Профессионал»

    Новичок Суперлиги расположился на третьей строчке таблицы. У него 52 набранных очка в 28 сыгранных турах, что на один балл больше, чем у ближайшего преследователя.

    На данный момент команда идет на серии без поражений. Текущая форма за 6 матчей — это 5 побед и одна ничья. Если в этот раз хозяева снова выиграют, то они одержат пятую победу кряду.

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    • Ранее «Чжэцзян» обыграл «Далянь Про» (1:0), «Шанхай Порт» (2:1), разгромил «Хэбэй» (6:1) и справился с «Бэйцзин Гоань» (2:0).

    Такая форма обещает коллективу все шансы вновь победить и удержать за собой третью строчку в китайской Суперлиге по крайней мере после грядущего тура.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично видят фаворитом гостей, коэффициент на победу которых соответствует 1,67. Успех гостей — 4,70, ничья — 4,10.

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    Нынешняя победная серия позволяет прогнозировать уверенную победу «Чжэцзян Профессионал».

    Посему наши прогноз и ставка — «Чжэцзян Профессионал» выиграет первый тайм и матч за 2,65.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 3 голов за 2,35. Уверенная форма гостей вкупе с тем, что хозяева, похоже, приходят в себя обещают результативный матч.

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    «Шанхай Шеньхуа» — «Чжэцзян Профессионал»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 05.12.2022. Прогнозы на футбол. Сойдет ли «Чжэцзян Профессионал» с победного пути?
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