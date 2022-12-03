«Галатасарай» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 16:00 мск. «Галатасарай» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

Эта команда нынешний сезон проводит явно лучше предыдущего. В своем чемпионате стамбульцы находятся на 2 месте.

Причем «Галатасарай» слабовато атакует. В 13 матчах игроки команды забили всего 23 мяча.

В предыдущем своем поединке «Галатасарай» добыл убедительную победу. На выезде был сметен с газона «Башакшехир» (0:7).

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Стамбульцы прекрасно обороняются. В 13 матчах своего чемпионата команда пропустила только 10 мячей.

Турки наверняка будут активно атаковать. Забивать в их составе есть кому, да и соперник не столь монолитен в обороне.

«Райо Вальекано»

Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. «Райо Вальекано» борется за выход в еврокубки.

Причем «Райо Вальекано» имеет заметные проблемы с реализацией. В 14 матчах Примеры команда забила только 20 мячей.

«Райо Вальекано» в своем последнем матче победил. В кубковом поединке с «Моллеруссой» команда была сильнее (1:3).

В этой встрече «Райо Вальекано» наверняка постарается дать бой туркам. Все для этого у команды имеется.

Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией. Впрочем, в контрольных матчах есть шанс поднатореть и в этом.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Галатасарая» предлагают — 2.00.

На викторию «Райо Вальекано» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.50.

Соперники наверняка проявят атакующую активность , особенно после перерыва.

Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Победа «Галатасарая» за 2.00.