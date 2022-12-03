ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Суарес Гана против Суареса и дуэль Сербии и Швейцарии. За чем следить и на что ставить на ЧМ-2022 сегодня Польша — ПортугалияДневник ЧМ-2022. Польско-мексиканский триллер, сбитый прицел Месси и неудачник Гризманн Рафаэл ЛеауПочему все хотят подписать Рафаэла Леау
  • 00:03
    • Германия обыграла Коста-Рику и вылетела из ЧМ
  • 23:56
    • Сборная Японии обыграла Испанию и вместе с ней вышла в плей-офф ЧМ-2022
  • 00:59
    • Энрике: Испания на пять минут полностью потеряла контроль
    Все новости спорта

    Поздний голевой бартер заказывали?!

    «Галатасарай» — «Райо Вальекано». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, товарищеский матч, 3 декабря 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Галатасарай Прогнозы на Райо Вальекано Прогнозы на Футбол Турции Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Райо Вальекано»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бафетимби Гомис
    «Галатасарай» сыграет на своем поле с «Райо Вальекано» в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 16:00 мск. «Галатасарай» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 03 Декабря 2022 года

    «Галатасарай»

    Эта команда нынешний сезон проводит явно лучше предыдущего. В своем чемпионате стамбульцы находятся на 2 месте.

    Причем «Галатасарай» слабовато атакует. В 13 матчах игроки команды забили всего 23 мяча.

    В предыдущем своем поединке «Галатасарай» добыл убедительную победу. На выезде был сметен с газона «Башакшехир» (0:7).

    Все прогнозы на футбол

    Стамбульцы прекрасно обороняются. В 13 матчах своего чемпионата команда пропустила только 10 мячей.

    Турки наверняка будут активно атаковать. Забивать в их составе есть кому, да и соперник не столь монолитен в обороне.

    «Райо Вальекано»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма неплохо. «Райо Вальекано» борется за выход в еврокубки.

    Причем «Райо Вальекано» имеет заметные проблемы с реализацией. В 14 матчах Примеры команда забила только 20 мячей.

  • Трансферный дайджест. 22 — 29 ноября
  • Щедрое предложение для Роналду, знак для Пулишича, Захарян в АПЛ и скудный спрос на Дзюбу
  • 29/11/2022

    • «Райо Вальекано» в своем последнем матче победил. В кубковом поединке с «Моллеруссой» команда была сильнее (1:3).

    В этой встрече «Райо Вальекано» наверняка постарается дать бой туркам. Все для этого у команды имеется.

    Вот только нужно срочно что-то делать с реализацией. Впрочем, в контрольных матчах есть шанс поднатореть и в этом.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Галатасарая» предлагают — 2.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Райо Вальекано» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.50.

    Соперники наверняка проявят атакующую активность, особенно после перерыва.

    Наш прогноз — Обе забьют во 2 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.00. Еще вариант для ставки — Победа «Галатасарая» за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.65
  • Прогноз на матч Детройт — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Филадельфия — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Даллас — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Калгари — Монреаль
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  3.46
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Амур — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лилль — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Черноморец — Кривбасс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Айнтрахт Фр — Зандхаузен
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Хорсенс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Металлург Мг — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Галатасарай» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 03.12.2022. Прогнозы на футбол. Поздний голевой бартер заказывали?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении ЧМ-2022 Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры