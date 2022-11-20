Молдова
Молдова не блещет стабильностью в игре и результатах. Команда чередует посредственные поединки с откровенно блеклыми.
В последних матчах команда выглядела относительно неплохо. Например, до предыдущей игры у молдаван была серия из трех викторий кряду.
Коэффициенты матча Молдавия — Румыния
В них коллектив обыграл на своем поле Андорру (2:1) и Лихтенштейн (2:0), а также на выезде — Латвию (2:1).
В прошлом поединке ему не удалось не только выиграть, но и сыграть вничью — он уступил Азербайджану (1:2) в домашних стенах.
Румыния
Румыния ужасно выступила в Лиге наций. Команда заняла последнее место в своей группе, пропустив вперед даже черногорцев.
Да и вообще, стабильностью команда не отличается. Например, в июне румыны дома были разгромлены Черногорией (0:3).
Вот и свой предыдущий поединок сборная Румынии проиграла. А домашних стенах она уступила Словении (1:2).
В последних четырех поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, она одержала только одну победу — над Боснией и Герцеговиной (4:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.
Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.