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    Выстоит ли Молдова против Румынии?

    Молдова — Румыния. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, товарищеский матч, 20 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на Молдова — Румыния
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    Румыния одержала одну победу в последних четырех матчах
    Молдова в Кишиневе сыграет на своем поле с Румынией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 21:30 мск. Молдова — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 20 Ноября 2022 года
    Молдавия
  • Кишинёв
    •  Молдавия 21:30 Румыния Румыния
  • Бухарест
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    Молдова

    Молдова не блещет стабильностью в игре и результатах. Команда чередует посредственные поединки с откровенно блеклыми.

    В последних матчах команда выглядела относительно неплохо. Например, до предыдущей игры у молдаван была серия из трех викторий кряду.

    Коэффициенты матча Молдавия — Румыния

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    В них коллектив обыграл на своем поле Андорру (2:1) и Лихтенштейн (2:0), а также на выезде — Латвию (2:1).

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    В прошлом поединке ему не удалось не только выиграть, но и сыграть вничью — он уступил Азербайджану (1:2) в домашних стенах.

    Румыния

    Румыния ужасно выступила в Лиге наций. Команда заняла последнее место в своей группе, пропустив вперед даже черногорцев.

    Да и вообще, стабильностью команда не отличается. Например, в июне румыны дома были разгромлены Черногорией (0:3).

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    • Вот и свой предыдущий поединок сборная Румынии проиграла. А домашних стенах она уступила Словении (1:2).

    В последних четырех поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, она одержала только одну победу — над Боснией и Герцеговиной (4:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

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    Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.

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    Молдова — Румыния: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. Выстоит ли Молдова против Румынии?
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