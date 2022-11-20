Молдова в Кишиневе сыграет на своем поле с Румынией в рамках товарищеского матча. Матч пройдет 20 ноября, начало — в 21:30 мск. Молдова — Румыния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Молдова

Молдова не блещет стабильностью в игре и результатах. Команда чередует посредственные поединки с откровенно блеклыми.

В последних матчах команда выглядела относительно неплохо. Например, до предыдущей игры у молдаван была серия из трех викторий кряду.

Коэффициенты матча Молдавия — Румыния 1X2Новым игрокам 6.504.201.50Фрибет$40

В них коллектив обыграл на своем поле Андорру (2:1) и Лихтенштейн (2:0), а также на выезде — Латвию (2:1).

Все прогнозы на футбол

В прошлом поединке ему не удалось не только выиграть, но и сыграть вничью — он уступил Азербайджану (1:2) в домашних стенах.

Румыния

Румыния ужасно выступила в Лиге наций. Команда заняла последнее место в своей группе, пропустив вперед даже черногорцев.

Да и вообще, стабильностью команда не отличается. Например, в июне румыны дома были разгромлены Черногорией (0:3).

Вот и свой предыдущий поединок сборная Румынии проиграла. А домашних стенах она уступила Словении (1:2).

В последних четырех поединках во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу, она одержала только одну победу — над Боснией и Герцеговиной (4:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,44.

Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,05.