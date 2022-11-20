ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вечное противостояние Месси и РоналдуОчередной раунд звездной дуэли. Сцена ЧМ-2022 готова принять Месси и Роналду Марк Кондратюк Трусова проиграет юниорке, Кондратюк будет чемпионом? Чего ждать от этапа Гран-при в Самаре Эрик Шупо-МотингВ ожидании ЧМ-2022. «Неукротимые львы»
  • 01:28
    • Рублев победил Циципаса и пробился в полуфинал Итогового турнира ATP
    Все новости спорта

    Лидеры Сегунды сыграют вничью

    «Эйбар» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 3.24) на футбол, чемпионат Испании, 20 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Алавес Прогнозы на Эйбар
    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Алавес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Эйбар»
    В 16-м туре второго испанского дивизиона «Эйбар» в родных стенах сразится с «Алавесом». Встреча состоится 20 ноября, начало — в 21:00 по мск. «Эйбар» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 20 Ноября 2022 года
    Эйбар
  • Эйбар
    •  Эйбар 21:00 Алавес Алавес
  • Витория
    •

    «Эйбар»

    «Эйбар» в прошлом сезоне был очень близок к возвращению в Примеру, но смазал концовку и остался в Сегунде, где по 15 туров идет на пятом месте, отставая от второй строки всего лишь на очко.

    «Оружейники» пока за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать семь викторий, три матча они проиграли и пять раз делили очки со своими оппонентами, забили 18 голов при 13 пропущенных.

    Коэффициенты матча Эйбар — Алавес

    1X2Новым игрокам
  • 2.123.053.95Фрибет$40
    •

    В минувшем туре первенства коллектив на выезде минимально расписал мировую с соседом по турнирке «Лас-Пальмасом» 1:1, после чего в 1/64 Кубка короля разгромил 3:0 клуб из третьей лиги.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах «Эйбар» в текущем чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв пять поединков из семи при двух мировых исходах. Причем дома он пропустил лишь три гола.

    «Алавес»

    «Алавес», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, стремится с ходу туда вернуться. Пока у команды все ладится и она претендует на прямой выход в элиту.

    Клуб из Виктории за 15 проведенных встреч потерпел только одно поражение, шесть раз сыграл вничью и восемь встреч выиграл. С такими показателями он идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись от ближайшего преследователя на три пункта.

  • Месси, Холанн и не только. Сборная лучших игроков первой части европейского сезона
  • Без сюрпризов на этот раз не обошлось
  • 16/11/2022

    • В прошлом туре «славные» на своем поле смогли минимально переиграть «Сарагосу» со счетом 1:0, после чего они с таким же результатом победили и в Кубке страны у коллектива из третьего дивизиона.

    На чужих полях «Алавес» в этом розыгрыше Сегунды уступил только раз за семь проведенных встреч, а также по три раза побеждал и играл вничью.

    В последней игре между этими командами «Эйбар» на своем поле разгромил «Алавес» со счетом 3:0. Перед этим же три поединка подряд сильнее оказывались «славные».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.03.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    На викторию «Алавеса» дают — 3.88, ничья оценена — в 3.24.

    Прогнозируем, что поединок главных претендентов на повышения в классы победителя не выявит. В общем, ставим здесь на ничью.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.46
  • Прогноз на матч Голден Стэйт Уорриорз — Нью-Йорк Никс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ванкувер — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.44
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Детройт Пистонс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фрейре — Нурмагомедов
  • Бокс
  • Сегодня в 06:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Немков — Андерсон
  • Бокс
  • Сегодня в 07:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Днепр-1 — Шахтер Донецк
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Колос — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Джокович — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нефтехимик — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эйбар» — «Алавес»: прогноз, ставка (3.24), статистика, коэффициенты матча 20.11.2022. Прогнозы на футбол. Лидеры Сегунды сыграют вничью
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры