«Эйбар»
«Эйбар» в прошлом сезоне был очень близок к возвращению в Примеру, но смазал концовку и остался в Сегунде, где по 15 туров идет на пятом месте, отставая от второй строки всего лишь на очко.
«Оружейники» пока за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать семь викторий, три матча они проиграли и пять раз делили очки со своими оппонентами, забили 18 голов при 13 пропущенных.
Коэффициенты матча Эйбар — Алавес
В минувшем туре первенства коллектив на выезде минимально расписал мировую с соседом по турнирке «Лас-Пальмасом» 1:1, после чего в 1/64 Кубка короля разгромил 3:0 клуб из третьей лиги.
В родных стенах «Эйбар» в текущем чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв пять поединков из семи при двух мировых исходах. Причем дома он пропустил лишь три гола.
«Алавес»
«Алавес», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, стремится с ходу туда вернуться. Пока у команды все ладится и она претендует на прямой выход в элиту.
Клуб из Виктории за 15 проведенных встреч потерпел только одно поражение, шесть раз сыграл вничью и восемь встреч выиграл. С такими показателями он идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись от ближайшего преследователя на три пункта.
В прошлом туре «славные» на своем поле смогли минимально переиграть «Сарагосу» со счетом 1:0, после чего они с таким же результатом победили и в Кубке страны у коллектива из третьего дивизиона.
На чужих полях «Алавес» в этом розыгрыше Сегунды уступил только раз за семь проведенных встреч, а также по три раза побеждал и играл вничью.
В последней игре между этими командами «Эйбар» на своем поле разгромил «Алавес» со счетом 3:0. Перед этим же три поединка подряд сильнее оказывались «славные».
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.03.
На викторию «Алавеса» дают — 3.88, ничья оценена — в 3.24.
Прогнозируем, что поединок главных претендентов на повышения в классы победителя не выявит. В общем, ставим здесь на ничью.