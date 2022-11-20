В 16-м туре второго испанского дивизиона «Эйбар» в родных стенах сразится с «Алавесом». Встреча состоится 20 ноября, начало — в 21:00 по мск. «Эйбар» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эйбар»

«Эйбар» в прошлом сезоне был очень близок к возвращению в Примеру, но смазал концовку и остался в Сегунде, где по 15 туров идет на пятом месте, отставая от второй строки всего лишь на очко.

«Оружейники» пока за всю турнирную дистанцию смогли отпраздновать семь викторий, три матча они проиграли и пять раз делили очки со своими оппонентами, забили 18 голов при 13 пропущенных.

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В минувшем туре первенства коллектив на выезде минимально расписал мировую с соседом по турнирке «Лас-Пальмасом» 1:1, после чего в 1/64 Кубка короля разгромил 3:0 клуб из третьей лиги.

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В родных стенах «Эйбар» в текущем чемпионате еще не знал горечи поражений, выиграв пять поединков из семи при двух мировых исходах. Причем дома он пропустил лишь три гола.

«Алавес»

«Алавес», который в прошлом сезоне вылетел из Примеры, стремится с ходу туда вернуться. Пока у команды все ладится и она претендует на прямой выход в элиту.

Клуб из Виктории за 15 проведенных встреч потерпел только одно поражение, шесть раз сыграл вничью и восемь встреч выиграл. С такими показателями он идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись от ближайшего преследователя на три пункта.

В прошлом туре «славные» на своем поле смогли минимально переиграть «Сарагосу» со счетом 1:0, после чего они с таким же результатом победили и в Кубке страны у коллектива из третьего дивизиона.

На чужих полях «Алавес» в этом розыгрыше Сегунды уступил только раз за семь проведенных встреч, а также по три раза побеждал и играл вничью.

В последней игре между этими командами «Эйбар» на своем поле разгромил «Алавес» со счетом 3:0. Перед этим же три поединка подряд сильнее оказывались «славные».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» предлагают — 2.03.

На викторию «Алавеса» дают — 3.88, ничья оценена — в 3.24.

Прогнозируем, что поединок главных претендентов на повышения в классы победителя не выявит. В общем, ставим здесь на ничью.