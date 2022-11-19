ЧМ-2022ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антон МиранчукЭксперименты в ущерб зрелищности. Карпин жертвует результатом ради поиска нужных игроков Алехандро Гарначо«МЮ» больше не нужен скулящий Роналду. Гарначо — настоящее и будущее «красных дьяволов» Сергей Милинкович-Савич и Александар МитровичВ ожидании ЧМ-2022. Балканская дружина
  • 23:47
    • Сборная Португалии разгромила Нигерию, Фернандеш забил два мяча
  • 23:31
    • Бензема получил награду лучшему игроку года по версии Globe Soccer Awards
  • 22:56
    • Источник: Катар подкупил 8 игроков сборной Эквадора, чтобы выиграть матч открытия ЧМ-2022
  • 22:11
    • «Динамо» в Москве уступило «Адмиралу»
  • 20:03
    • Сборная России не смогла добиться победы в матче с Таджикистаном
  • 16:38
    • Инфантино останется главой ФИФА
    Все новости спорта

    Украинская молодежка начнет матч активно

    Украина U21 — Израиль U21. Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, товарищеский матч, 19 ноября 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Украины Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Сборная Израиля
    Прогноз и ставки на Украина U21 — Израиль U21
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Руслан Ротань
    Украина U21 сыграет на своем поле с Израилем U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 17:00 мск. Украина U21 — Израиль U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. U19 Евро-2022. Квалификация 17 Ноября 2022 года
    Украина U19
  • Киев
    •  Украина U19 15:00 Kosovo U19 Kosovo U19
  • U19 Евро-2022. Квалификация
    •

    Украина U21

    На молодежном уровне сборные Украины традиционно сильны. Вот и нынешний созыв украинской молодежки смотрится симпатично.

    В своих последних матчах Украина U21 выглядела мощно. Например, были разгромлены словацкие одногодки (3:0).

    Имея в составе такого форварда, как Даниил Сикан, украинцы способны на многое. Да и другие исполнители под стать лидеру.

    Все прогнозы на футбол

    Вот и в этом поединке молодые украинцы будут активно атаковать. А уж Руслан Ротань умеет качественно мотивировать своих подопечных.

    Израиль U21

    Израильтяне также пробились на молодежный чемпионат Европы. Ирландцы были обыграны в серии послематчевых пенальти.

    Свой последний матч Израиль U21 провел удачно. В контрольном встрече были обыграны грузинские сверстники (1:2).

  • После мундиаля. 13 главных интриг второй части европейского футбольного сезона
  • Превью европейского футбольного сезона после чемпионата мира
  • Вчера

    • Стабильностью в игре команды и не пахнет. Например, в летнем цикле отбора она умудрилась уступить латвийцам (1:0).

    Израильтяне способны оказать достойное сопротивление сильному сопернику. Правда, действовать команда наверняка будет вторым номером.

    Прогноз и ставка

    На победу Украины U21 в этом матче можно поставить за 1.68, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу Израиля U21 — за 4.44.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Украина U21 наверняка пойдет в атаку с первых минут матча. Израильтяне весьма нестабильны.

    Подопечные Ротаня обеспечат стартовый натиск. Наши прогноз и ставка — Победа Украины U21 в 1 тайме с коэффициентом 2.27.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Каролина — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Миннесота — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.39
  • Прогноз на матч Сакраменто Кингз — Сан-Антонио Спёрс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Портленд Трэйл Блэйзерс — Бруклин Нетс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сиэтл — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Детройт Пистонс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Заря — Александрия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Медведев — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Камерун — Панама
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бельгия — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бахрейн — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Украина U21 — Израиль U21: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 19.11.2022. Прогнозы на футбол. Украинская молодежка начнет матч активно
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры