Украина U21
На молодежном уровне сборные Украины традиционно сильны. Вот и нынешний созыв украинской молодежки смотрится симпатично.
В своих последних матчах Украина U21 выглядела мощно. Например, были разгромлены словацкие одногодки (3:0).
Имея в составе такого форварда, как Даниил Сикан, украинцы способны на многое. Да и другие исполнители под стать лидеру.
Вот и в этом поединке молодые украинцы будут активно атаковать. А уж Руслан Ротань умеет качественно мотивировать своих подопечных.
Израиль U21
Израильтяне также пробились на молодежный чемпионат Европы. Ирландцы были обыграны в серии послематчевых пенальти.
Свой последний матч Израиль U21 провел удачно. В контрольном встрече были обыграны грузинские сверстники (1:2).
Стабильностью в игре команды и не пахнет. Например, в летнем цикле отбора она умудрилась уступить латвийцам (1:0).
Израильтяне способны оказать достойное сопротивление сильному сопернику. Правда, действовать команда наверняка будет вторым номером.
Прогноз и ставка
На победу Украины U21 в этом матче можно поставить за 1.68, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу Израиля U21 — за 4.44.
Украина U21
Подопечные Ротаня обеспечат стартовый натиск. Наши прогноз и ставка — Победа Украины U21 в 1 тайме с коэффициентом 2.27.