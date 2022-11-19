Украина U21 сыграет на своем поле с Израилем U21 в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 17:00 мск. Украина U21 — Израиль U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Украина U21

На молодежном уровне сборные Украины традиционно сильны. Вот и нынешний созыв украинской молодежки смотрится симпатично.

В своих последних матчах Украина U21 выглядела мощно. Например, были разгромлены словацкие одногодки (3:0).

Имея в составе такого форварда, как Даниил Сикан, украинцы способны на многое. Да и другие исполнители под стать лидеру.

Все прогнозы на футбол

Вот и в этом поединке молодые украинцы будут активно атаковать. А уж Руслан Ротань умеет качественно мотивировать своих подопечных.

Израиль U21

Израильтяне также пробились на молодежный чемпионат Европы. Ирландцы были обыграны в серии послематчевых пенальти.

Свой последний матч Израиль U21 провел удачно. В контрольном встрече были обыграны грузинские сверстники (1:2).

Стабильностью в игре команды и не пахнет. Например, в летнем цикле отбора она умудрилась уступить латвийцам (1:0).

Израильтяне способны оказать достойное сопротивление сильному сопернику. Правда, действовать команда наверняка будет вторым номером.

Прогноз и ставка

На победу Украины U21 в этом матче можно поставить за 1.68, ничью букмекеры предлагают взять за 3.74, а победу Израиля U21 — за 4.44.

Украина U21 наверняка пойдет в атаку с первых минут матча . Израильтяне весьма нестабильны.

Подопечные Ротаня обеспечат стартовый натиск. Наши прогноз и ставка — Победа Украины U21 в 1 тайме с коэффициентом 2.27.