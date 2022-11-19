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    «Днепр-1» и «Шахтер» огорчат друг друга после перерыва

    «Днепр-1» — «Шахтер» Донецк. Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, УПЛ, 19 ноября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Днепр-1» — «Шахтер» Донецк
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    Игор Йовичевич
    «Днепр-1» сыграет на своем поле с «Шахтером» Донецк в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 19 ноября, начало — в 14:00 мск. «Днепр-1» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 19 Ноября 2022 года
    Днепр-1
  • Днепр
    •  Днепр-1 14:00 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    «Днепр-1»

    «Днепр-1» сейчас лидирует в УПЛ. Причем команда Александра Кучера опережает «горняков» на 5 очков.

    Отметим мощную атаку днепрян, настрелявшую 28 мячей. Из 9 записал в свой актив Артем Довбик.

    Минувший тур не принес днепрянам позитивных эмоций. Потеря двух очков в матче с «Восрклой» (1:1) может аукнуться на финише сезона.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «горняками» для команды проходят традиционно сложно. Все шесть очных встреч были проиграны.

    «Шахтер» Донецк

    Игорю Йовичевичу есть что доказывать в этом поединке. Расставание с бывшим клубом вышло непростым, а теперь еще с днепрянами приходится конкурировать.

    Минувший тур не стал для команды успешным. «Шахтер» Донецк не смог переиграть «Зарю» (2:2).

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    • Разумеется, стоит отметить стремительный прогресс Михаила Мудрика. За этим игроком уже наблюдают скауты европейских клубов.

    Для «горняков» этот матч, по сути, лобовой. Нужно только побеждать, иначе отыграть большой гандикап будет непросто.

    Прогноз и ставка

    На победу «Шахтера» Донецк в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Днепра-1» — за 3.68.

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    «Днепр-1» сыграет на своих козырях.

    «Шахтер» Донецк будет активно атаковать с первой и до последней минуты матча.

    Обе команды наверняка не будут отсиживаться в обороне, и способны прибавить по ходу встречи. Наши прогноз и ставка — Обе забьют во 2 тайме с коэффициентом 3.00.

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    «Днепр-1» — «Шахтер» Донецк: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 19.11.2022. Прогнозы на футбол. «Днепр-1» и «Шахтер» огорчат друг друга после перерыва
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